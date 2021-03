26 nye koronadødsfall i Sverige – smitten fortsetter oppover

En rekke land har de siste dagene satt bruk av AstraZeneca-vaksinen i bero – til tross for at vaksinen fortsatt får støtte fra EU og Verdens helseorganisasjon.

Bekymring knyttet til bivirkninger fra koronavaksinen har blusset opp de siste dagene etter at det er oppdaget noen tilfeller av blodpropp hos personer som nylig har tatt vaksinen.

Det er meldt om tilfeller i Norge, Danmark, Østerrike og Italia.

Søndag 7. mars:

* Østerrike avbryter bruk av vaksinedoser fra en konkret forsendelse fra AstraZeneca etter at en 49 år gammel kvinne dør av blodpropp etter å ha blitt vaksinert.

* Estland, Latvia, Litauen og Luxembourg suspenderer også bruken av doser fra samme parti.

* Forsendelsen omfatter én million doser som er levert til 17 EU-land.

Torsdag 11. mars:

* Danmark avbryter bruken av vaksinen etter at en 60 år gammel kvinne dør av blodpropp etter at hun ble vaksinert. Kort tid etterpå gjør Norge og Island det samme.

* Den norditalienske regionen Piemonte beordrer stans i bruk av vaksine fra en forsendelse etter at en lærer dør. Vaksinen blir fortsatt brukt i resten av landet.

* AstraZeneca meddeler følgende: «En analyse av våre data har ikke vist noen økt risiko for blodpropp i lungene eller dyp venetrombose for noen aldersgruppe, kjønn, i noen forsendelser eller i noe land som har brukt Astra Zenecas covid-19-vaksine.»

* Det europeiske legemiddelverket (EMA) opplyser at vaksinens fordeler fortsatt oppveier risikoen og at den kan brukes mens man undersøker tilfellene.

* EMA opplyser videre at det er funnet kun 30 tilfeller av blodpropp i en gruppe på nesten 5 millioner vaksinerte. Antallet er ikke høyere enn hva man ser i befolkningen normalt.

* Verdens helseorganisasjon (WHO) kommer med en tilsvarende melding. – Vi bør fortsette med å bruke vaksinen fra AstraZeneca, sier WHOs talskvinne Margaret Harris.

* Britiske helsemyndigheter melder at det ikke er bevis på at vaksinen er årsak til sykdomstilfeller. I Storbritannia er det hittil satt over 11 millioner doser av vaksinen.

Fredag 12. mars:

* Det blir kjent at en kvinne i 30-årene har dødd som følge av hjerneblødning på Tynset, ti dager etter at hun ble vaksinert med koronavaksinen fra AstraZeneca. Det er foreløpig uvisst om det er en sammenheng mellom vaksinen og dødsfallet.

* Thailand og Bulgaria setter bruk av vaksinen på pause.

* India opplyser at de vil undersøke bivirkninger.

Søndag 14. mars:

* En av tre helsearbeidene som lørdag ble innlagt på Rikshospitalet i Oslo etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, dør. Det er foreløpig uvisst om det er en sammenheng mellom vaksinen og dødsfallet.

* Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket kritiserer AstraZenecas uttalelser om at vaksinen ikke har noe sammenheng med blodpropp-tilfellene. Han understreker at dette er noe man ennå ikke vet. – Men vi har heller ikke grunnlag for å si at de ikke har noe med vaksinen å gjøre, sier Madsen.

* Irland og Nederland setter vaksinen i bero inntil videre.

Mandag 15. mars:

* Tyskland, Frankrike, Italia og Spania stanser midlertidig bruken av vaksinen inntil en ny tilråding fra EMA er klar.

* Venezuela kunngjør at landet ikke vil godkjenne AstraZeneca-vaksinen.

* Thailand gjenopptar bruk av vaksinen etter en midlertidig stans.

* EMA og WHO fastholder at vaksineringen kan fortsette mens de gransker opplysningene og varsler flere møter de neste dagene. EMA varsler en mulig konklusjon og eventuelle tiltak etter et ekstraordinært møte 18. mars.

Tirsdag 16. mars:

* Sverige, Latvia og Kypros stanser midlertidig bruken av vaksinen.

* Myndighetene i Litauen sier de gjenopptar bruken av vaksinen etter å ha stanset bruken fra et konkret parti med vaksinedoser.

Kilder: BBC, Reuters, Euronews.com, Ritzau, FHI

