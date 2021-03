Ragnhild (34): – Det er ikke så kult å jobbe i barnehage om dagen

– Det siste året har vært så absurd, sier Ragnhild Sætre-Sveum.

Hver gang hun går inn porten på jobb, er det som at korona og smittevern blir igjen på utsiden.

På gaten utenfor holder forbipasserende minst en meter avstand og bruker munnbind. Innenfor gjerdet sitter hun med to barn på fanget, en som trenger trøst og en som trenger hjelp til å tørke nesen.

Mens personer i andre yrker kan beskytte seg med smittefrakker, pleksiglass eller munnbind, har hun bare antibac og snørrepapir.

Sætre-Sveum er pedagogisk lærer i en barnehage på Bjølsen i Oslo.

– Reglene ellers i samfunnet gjelder ikke for oss. Innimellom har jeg vært redd for at jeg ikke kan beskytte meg. Som regel har jeg tenkt at det ikke kommer til å ramme oss. Til det plutselig gjorde det, og jeg innså hvor utsatte vi faktisk er, sier hun.

Mistet hverdagen

Sætre-Sveum jobber i Margarinfabrikken barnehage, som med sine cirka 480 barn og 130 ansatte er Norges største.

I midten av februar ble den kommunale barnehagen rammet av et stort smitteutbrudd av den britiske varianten. Barnehagen måtte midlertidig stenge, og totalt ble 57 barn, foresatte og ansatte bekreftet smittet under utbruddet.

STENGT: Barnehagen måtte holde stengt i noen dager i midten av februar som følge av smitteutbruddet. Foto: Berit Roald / NTB

Sætre-Sveum gikk i karantene 13. februar. Åtte dager senere testet hun positivt.

– Jeg elsker jobben og arbeidsplassen min. Samtidig hater jeg at den gjorde meg så utsatt at jeg endte opp med å bli smittet, sier hun.

Da hun gikk i karantene, tok hun også sine to barn ut av barnehagen. Det som skulle bli en uke borte for barna, ble i stedet til en hel måned i isolasjon. 13 dager etter Sætre-Sveum ble bekreftet smittet, testet også sønnen på 6 år positivt.

– Det har vært helt grusomt. Du tar barna ut av alt. De mistet sosial omgang med vennene sine og har bare vært inne. De var så slitne og sure, og du merker at de savner hverdagen sin, forteller hun.

Kona og datteren på tre år ble aldri smittet, men måtte også leve isolert. I en leilighet på 80 kvadratmeter med ett bad og to småbarn, er det umulig å leve fra hverandre.

Den største frykten

Mandag skulle Oslo kommune presentere nye tiltak for å slå smitten blant de yngre aldersgruppene.

– Etter å ha sett hvordan det påvirket mine egne barn, var min største frykt som mamma at de skulle stenge barnehagene, forteller Sætre-Sveum.

Byrådet besluttet å stenge videregående skole og ungdomsskolen, i tillegg til 5.–7. trinn i syv bydeler i kommunen. Barnehagene skal holdes åpne, med unntak av påskeuken, så langt smittesituasjonen tillater det.

Som barnehageansatt, er ikke Sætre-Sveum like sikker.

– Jeg er fryktelig splittet. Før jeg ble satt i karantene gikk jeg med et smil om munnen til jobb hver dag, klar for å gjøre hverdagen til de minste så trygg som mulig. Da jeg kom hjem etter arbeidsdagen kjente jeg på alvoret, på hvor sliten jeg egentlig var og at jeg aldri før har kjent meg så utrygg, sier Sætre-Sveum.

LEK: Gummihanskene var det eneste sporet av lek, da barnehagen holdt i februar. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

Tør ikke si det høyt

Sætre-Sveum tror at mange ansatte som jobber i barnehage er redde for å fortelle om hvordan hverdagen egentlig er i fare for å virke illojale mot arbeidsplassen.

– Utad ser alt så fint ut. Vi er blide, positive og utstråler pågangsmot, men egentlig er vi kjempeslitne. Det er ikke så kult å jobbe i barnehage nå. Det er bare få som tør å si det høyt, sier hun.

UTSATT: Ragnhild er lei av at barnehageansatte blir hyllet uten at arbeidhverdagen bedres. Foto: Privat

Hun er klar på at det ikke har noe med ledelsen å gjøre, og roser dem for at de lytter og tilrettelegger etter beste evne.

Problemene oppstår når barnehagen går fra gult til rødt uten tilstrekkelig bemanning. Når de faste ansatte blir smittet eller havner i karantene, og erstattes med vikarer som ikke kan rutinene eller kjenner barna. At det er uforutsigbarhet og utrygghet som preger hverdagen.

For 34-åringen oppleves det som å stå i en spagat. Barnehagene bør holdes åpne av hensyn til foreldre og først og fremst barna. Samtidig bør de stenges for å slå ned smitten og av hensyn til de ansatte.

Må prioriteres

Selv om Sætre-Sveum ikke føler hun sitter med svaret på om barnehagene bør være åpne, er hun klar på hva som bør gjøres. 34-åringen lei av å bli hyllet som «barnehagehelt», uten at yrkesgruppen prioriteres.

– Vi er helter, men det gir oss ikke en ekstra trygghet. Vi ofrer daglig eget familieliv for at andre foreldre skal få hverdagen til å gå opp, men vi får ikke noe tilbake. Det gjør meg veldig forbanna, sier hun.

Hun synes det er uforståelig at barnehageansatte, som i tillegg er så utsatt for smitte, ikke blir vurdert prioritert til vaksinen.

– Vi trenger å bli sett og hørt. Vi trenger å ikke være så sårbare ved fravær av ansatte. Vi trenger bedre bemanning, plass i vaksinekøen og bedre lønn for jobben vi gjør, mener Sætre-Sveum.

– Vi er en av de yrkesgruppene som står fremst i kampen mot pandemien, men likevel er vi nederst på rangstigen.

Krevende situasjon

– Jeg opplever at arbeidssituasjonen for barnehageansatte, gjennom pandemien, har vært og er veldig krevende. Jeg er dypt imponert over hvordan de som gruppe har løst og løser dette i bydel Sagene, sier bydelsdirektør Morten Sanden.

Han mener prinsipielt at barnehage er det viktigste enkelttiltaket vi har for å utjevne forskjeller i samfunnet.

– I forlengelsen av det så mener jeg terskelen for å stenge barnehager skal være svært høy. Så er det likevel slik at vi akkurat nå også løpende må vekte inn en svært alvorlig smittesituasjon og vurderinger av barnehagenes evne til kontinuitet, sier Sanden.

Han viser til at byrådets samlede vurdering konkluderte mandag med å ikke stenge barnehagene før påske.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sa til TV 2 tirsdag at hun mener at det er dramatisk å stenge skolene for de eldste barna, men nødvendige i dagens smittesituasjon.

– Det er ekstremt krevende for de som nå skal sørge for å drifte skoler og barnehager i denne smittesituasjonen å gi et fullgodt tilbud. Det er ikke nødvendigvis best for barn å holde åpent for enhver pris, sa Thorkildsen.

Fortsatt sykmeldt

SYKMELDT: Ragnhild er fortsatt sykmeldt etter korona, og gleder seg til hun skal få tilbake hverdagen. Foto: Privat

På mandag kunne endelig Ragnhild Sætre-Sveum følge eldstemann til barnehagen for første gang på en måned. På tirsdag fikk minstemann begynne igjen også.

Selv har hun fortsatt ikke sett innsiden av barnehagen siden hun gikk ut i karantene. Hun sliter fortsatt med ettervirkningene av korona.

– Jeg hoster fortsatt og sliter mye med pusten. Jeg hadde en kjempetung dag i går, der jeg var helt utslitt etter å ha levert sønnen min i barnehagen. Det sitter veldig godt i, sier Sætre-Sveum.

Til tross for situasjonen, gleder hun seg til å bli frisk nok til å kunne begynne på jobb igjen.

For henne er det en trygghet å kunne komme tilbake etter å ha vært smittet. Hun tenker imidlertid mye på kollegene.

– Mange risikerer fortsatt å bli syke og få langtidsfravær, som går utover alle ungene vi er glade i. Jeg ser hvor slitne kollegene mine er og hvor mye tid de også mister med menneskene de er glade i de, sier hun.