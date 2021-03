Mia Gundersen om dating i pandemien: – Tragisk

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespilleren forteller at hun er på jakt etter noen å bli oppslukt i, men at viruset kommer i veien.

Mia Gundersen (59) er i vinden om dagen og i det siste har vi sett henne i både Camp Kulinaris og som puddelen i Maskorama.

God kveld Norge intervjuer henne i forbindelse med lanseringen av forestillingen «Sammen igjen», som hun og Espen Hana (57) skal turnere med både i Rogaland og i resten av landet i 2021.

Gundersen og Hana har jobbet mye sammen opp gjennom årene.

– I tillegg har vi litt samme familiebakgrunn. Vi kommer fra de samme kårene og har samme erfaring som mennesker. Det kommer til å bli masse humor, for jeg og han ler så mye sammen. Men så skal vi også gå ned i dybden av å være menneske, sier hun.

– Drittlei av å subbe rundt

Gundersen forteller at hun ikke har vært koronasmittet selv, men at hun kjenner flere som har vært syke. I tillegg har hun vært i karantene flere ganger fordi hun har vært i kontakt med smittede personer. Nå er hun lei.

– Jeg er altså så drittlei av å subbe rundt i en utslitt joggebukse og se meg selv i speilet og tenke «hvor tjukk skal du bli», sier hun.

Samtidig legger hun til at hun føler seg heldig:

– Jeg trives veldig godt i eget selskap, så jeg klarer meg. Jeg er ikke en av de som går ned i kjelleren og blir totalt deprimert.

– Hadde vært deilig med en forelskelse

Mia Gundersen har vært singel siden hun skilte seg fra Marcel Leliënhof (54) i 2016 og har tidligere vært åpen om at hun er på datingappen Tinder.

På spørsmål om hvordan det går med dating under pandemien svarer hun:

– Det er jo det som er så tragisk. Det blir jo ingenting. Jeg chatter jo, men jeg ramler av, jeg må treffe folk.

– Har du lyst på kjæreste da?

– Ja, jeg har lyst på en å være opptatt av, en å beundre, en å være oppslukt av.

Hun poengterer at hun ikke har lyst på kjæreste til enhver pris, men at det må være noen som virkelig fascinerer henne.

– En jeg virkelig har lyst til å gjøre et dypdykk inn i.

Hun sier at hun tar det som det kommer, men at det ville gjort henne godt med en skikkelig forelskelse nå.

– Hvilke kriterier har du til en potensiell kjæreste da?

– Han må ha en god moral. Han må være stødig. En mann som kjenner seg selv og som er trygg.

Får forespørsler fra yngre gutter i innboksen

For Gundersen betyr alder lite når kjemien først er på plass.

– Men jeg vil ikke ned på 20-tallet altså. Jeg vil ikke ende opp med en som er for ung, for det gjør jo at jeg føler meg gammel og det vil jeg ikke, ler hun.

Skuespilleren sier at hun får en hel del meldinger på Instagram.

– Her om dagen var det noen som lurte på om jeg ville være med å rulle, ler hun.

Gundersen tror at yngre menn er mindre redde for å si ting rett ut. Hun forteller at hun blir rørt av alle komplimentene hun får i innboksen.