Dette sier nordmennene om de nye og alvorlige Sky-avsløringene

Er du overrasket over det som har kommet frem?

1. Det er veldig overraskende, for det er ikke inntrykket jeg hadde da jeg var der. Inntrykket mitt var det motsatte - at de var sinnssykt forsiktige med alt, også ting som kunne oppfattes som en gråsone. Så det er overraskende, for det er heller ikke inntrykket jeg hadde av Freeman. Men jeg har jo forstått at han ikke har gjort alt riktig og klart å rote seg inn i noe.

Stoler du på det som har blitt avdekket, eller opplever du dette som en heksejakt på Sky/INEOS/lagsjef David Brailsford?

2. Både og. Det har nok blitt brukt store ressurser på å finne ut av fakta i denne saken, og jeg blir selvsagt trist når jeg ser alt som blir skrevet. Men det er jo noe med troverdigheten til sporten vår som gjør at det er naturlig at folk stiller spørsmål når lag gjør det veldig bra. Det er leit. Og det var definitivt ikke slik jeg oppfattet laget.

Har du sett, hørt om eller har grunn til å tro at antidopingreglene ble brutt i løpet av din tid på laget?

3. Jeg har aldri sett eller hørt eller fått inntrykk av noe slikt. Heller det motsatte. Jeg opplevde at laget var veldig klar over sin rolle, klar over historien til sykkelsporten og klar over at det er viktig å være transparente. Men det er jo klart at enkeltpersoner kan ha begått feil likevel.

Bør Brailsford fortsatt lede laget?

4. Det er et vanskelig spørsmål. Og jeg har ikke et godt svar på det. En leder kan ikke stå til ansvar for hva folk gjør til enhver tid. Men samtidig eier de laget, og Freeman var ikke riktig mann når han bestilte det han gjorde. Hele saken er utrolig klønete. Brailsford kvittet seg jo med Freeman, men var Brailsford klar over hva han gjorde da han ansatte Geert Leinders (en tidligere Sky-lege som nå er utestengt på livstid for handlinger han gjorde før han ble ansatt i Sky, journ. anm.)? Leinders hadde jo en historie fra Rabobank. Samtidig er det også sånn at man ikke nødvendigvis visste alt den gang som man gjør nå.