Armani, Ramses og Jean Louis Gerard Alphonse – dette er PL-navnene du kanskje ikke kjente til

– Armani er mellonavnet mitt og Italia.

Slik svarer Fulham-angriper Bobby Decordova-Reid på ett av spørsmålene i denne ukens episode av «Stjernenes Helgequiz», der det altså kommer fram at 28-åringen er innehaver av ett av ligaens mest luksuriøse navn.

Ikke bare har han lagt til sin mors Decordova-navn i det mer anonyme Bobby Reid — fordi han ønsker å representere henne etter all den tøffe jobben hun har gjort for ham — men han har også et mellomnavn fra ett av verdens mest omtalte motehus.

Og få navn i Premier League klinger vel bedre enn Bobby Armani Decordova-Reid?

Vel, du kan jo gjøre deg en vurdering selv. Her har vi nemlig trålet Premier Leagues offisielle nettsider, der informasjon om klubbenes fullstendige tropper foreligger.

Der er nemlig lagene pliktet til å oppgi spillernes fulle navn, og vi kan nærmest love at det ikke bare er Sander Gard Bolin Berge eller en annen nordmanns fulle navn som vil overraske deg her.

Her er tre utvalgte navn fra hver av de 20 PL-klubbene:

Arsenal:

Cedric Ricardo Alves Soares, Thomas Teye Partey, Robert Samuel Holding

Aston Villa:

Ahmed Elmohamady Abdelfattah Aly Eissa, Damian Emiliano Martinez Romero, Bertrand Isidore Traore

Brighton:

Soloman Benjamin March, David Petrus Wenceslaus Henri Pröpper, Joel Ivo Veltman



Burnley:

Jack Frank Porteous Cork, Kevin Finbarr Long, Nicholas David Pope

Chelsea:

Kepa Arrizabalaga Revuelta, Christian Mate Pulisic, Kurt Happy Zouma

Crystal Palace:

Jairo Jocquim Riedewald, Dazet Wilfried Armel Zaha, James Oliver Charles Tomkins

Everton:

Joshua Christian Kojo King, Yerry Fernando Mina Gonzalez, Andre Filipe Tavares Gomes

Fulham:

Bobby Armani Decordova-Reid, Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina, Mario René Junior

Leeds:

Liam David Ian Cooper, Diego Javier Llorente Rios, Helder Wander Sousa De Azevedo E Costa

Leicester:

Jonathan Grant Evans, Westley Nathan Morgan, Kasper Peter Schmeichel

Liverpool:

Alisson Ramses Becker, Job Joël André Matip, Joseph David Gomez

Manchester City:

Aymeric Jean Louis Gerard Alphonse Laporte, Bernardo Mota Veiga De Carvalho E Silva, Raheem Shaquille Sterling

TRE AV DE RÅESTE: Armani, Ramses og Jean Louis Gerard Alphonse er navn som gjerne burde vært oftere fremme i lyset i Premier League-hverdagen. Foto: Scanpix/montasje

Manchester United:

David de Gea Quintana, Luke Paul Hoare Shaw, Bruno Miguel Borges Fernandes

Newcastle:

Allan Irénée Saint-Maximin, Miguel Angel Almiron Rejala, Dwight Devon Boyd Gayle

Sheffield United:

Sander Gard Bolin Berge, George Henry Ivor Baldock, Philip Nikodem Jagielka

Southampton:

Che Zach Everton Fred Adams, Kyle Leonardus Walker-Peters, Oriol Romeu Vidal

Tottenham:

Toby Albertine Alderweireld, Eric Jeremy Edgar Dier, Davinson Sánchez Mina

West Bromwich:

Karlan Laughton Ahearne-Grant, Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi, Kieran James Ricardo Gibbs

West Ham:

Issa Laye Lucas Jean Diop, Fuka-Arthur Masuaku Kawela, Michail Gregory Antonio

Wolverhampton:

Willy-Arnaud Zobo Boly, Joao Filipe Iria Santos Moutinho, Raul Alonso Jimenez Rodriguez

