Nå øker smitten flere steder i landet – smitterekord i tre kommuner

Natt til tirsdag kunne Folkehelseinstituttet rapportere om at de hadde registrert 865 nye smittetilfeller i Norge det siste døgnet. I alt har FHI registrert 81.305 smittetilfeller i løpet av pandemien.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er ikke overasket over at flere norske kommune opplever høye smittetall om dagen.

– Smitteutviklingen i Oslo-regionen er som forventet ut fra et R-tall på over 1,3. Det vil si at en person i gjennomsnitt smitter litt mer enn 1,3 andre over tid, sier Nakstad til TV 2.

KORONA: Rostrup Nakstad sier vi er på vei inn i en ny smittebølge. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Han er klar på at vi nå er inne i en tredje smittebølge.

– Vi ser at Oslo, Viken og de tidligere Vestfold-kommunene nå står for mer enn 80 % av alle smittetilfeller i Norge. Det betyr at vi utvilsomt er på vei inn i en tredje smittebølge, sier han.

Nakstad poengterer at de skjerpede smitteverntiltakene ikke vil gi en umiddelbar effekt på smittetall-statistikken.

– Erfaringsmessig tar det er par uker med tiltak før man kan se effekter på smittetallene. Derfor må vi forvente en økning i både smittetall og innleggelser de neste dagene, sier helsedirektøren.

Aldri blitt registrert flere på et døgn i Oslo

Kommunen som har hatt flest antall tilfeller den siste tiden, er Oslo. Der ble det satt døgnrekord tirsdag for antall smittede siste døgn med 367 smittetilfeller. Det er 74 flere enn samme dag i forrige uke.

Antall smittede siste døgn er 98 flere enn dagen før, hvor det var registrert 269 smittede.

– Vi har aldri vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå som vi har gjort den siste tida. Selv om vi har svært strenge tiltak i Oslo i lang tid, har smitten mer enn firedoblet seg siden begynnelsen av februar, sier Steen til NTB.

Smittetrenden er stigende, ifølge oversikten til Oslo kommune. Fra og med onsdag innføres det nye og strengere tiltak i hovedstaden. Blant annet blir det forbudt med mer enn to besøkende i private hjem.

Totalt er 23.787 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Kraftig hopp i Bærum

Det er det siste døgnet registrert 64 nye smittetilfeller i Bærum kommune. Det er 43 flere enn dagen før. 975 personer ble testet.

Dermed har 2.455 personer fått påvist covid-19 i Bærum under pandemien. 64 nye smittede er et kraftig hopp fra mandag. Da var det 21 nysmittede i kommunen.

Mandag ble det innført nye nasjonale smitteverntiltak for alle kommunene i Viken, deriblant Bærum.

VIKEN: Flere av koronatestene som er gjort i Bærum har den siste tiden vist seg å være positive. Tirsdag var det registrert 64 nye siste døgn. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ny smitterekord i Asker

Det er det siste døgnet registrert 35 nye smittede i Asker. Aldri før har kommunen hatt flere smittetilfeller på ett døgn.

785 personer testet seg for koronaviruset mandag, opplyser kommunen på sine nettsider. Den siste uken er 152 personer i Asker registrert smittet

I alt 1.540 personer er registrert smittet i Asker siden 4. mars i fjor.

Mandag ble det innført nye nasjonale smitteverntiltak for alle kommunene i Viken, deriblant Asker.

Rekord i Haugesund

Også i Rogaland ble det tirsdag meldt om flere nyregistrerte smittetilfeller tirsdag.

Det er registrert 27 nye koronasmittede siste døgn i Haugesund. Det er ny rekord og nesten en dobling av mandagens tall, som var 14 smittede.

Det er det høyeste antall smittede registrert på ett døgn i regionsenteret på Haugalandet, melder Haugesunds Avis.

452 personer er blitt testet ved kommunens teststasjon i starten av denne uka, melder kommunen i en epost tirsdag morgen.

– Det er over 100 personer i isolasjon per dags dato og et stort antall i karantene, opplyste kommuneoverlegen mandag kveld.

I Stavanger kommune er det registrert 9 nye smittede det siste døgnet. I Sandnes ble det registrert to nye smittetilfeller det siste døgnet.

Over 60 nye smittetilfeller i Østfold-kommuner

I Sarpsborg er det siste døgn registrert hele 32 nye smittetilfeller, mens i Fredrikstad er det påvist 24 nye tilfeller av koronasmitte.

Av de 32 koronasmittede i Sarpsborg er 18 smittet i egen husstand og åtte på skoler. Fem er smittet under private sammenkomster, mens én person har ukjent smittevei, ifølge kommunen.

Dette er en økning på ti personer sammenlignet med til søndagens tall og det høyeste smittetallet siden 1. mars (38 smittede).

Fredrikstad kommune melder at det er registrert 24 nye smittetilfeller det siste døgnet. Av disse er 22 nærkontakter av kjente smittetilfeller, to har ukjent smittevei.

Det er en økning på fire fra søndag og også det høyeste siden 1. mars, da det ble registrert 33 smittede.

I Halden opplyser kommunen at de har hatt fem nye smittetilfeller det siste døgnet, mot ni forrige døgn. To av de nye tilfellene kan spores tilbake til et tidligere utbrudd på en ungdomsklubb, mens én person sannsynligvis er smittet under trening på et treningssenter.

ØSTFOLD: En sykepleier legger inn prøver til analyse i en maskin på sykehuset Østfold Kalnes. Foto: Tore Meek / NTB

Brasiliansk mutasjon i Vestby

Det siste døgnet er det registrert fem nye smittetilfeller i Vestby kommune. Kommunen har også fått et tilfelle som kan være brasiliansk virusmutasjon.

Alle smittetilfellene er innenlands, og det er kjent smittevei på smittetilfellene.

Det bekrefter Stein Roger Jørgensen, enhetsleder for teststasjon covid-19 i Vestby kommune, til Vestby Avis.

De siste ukene har en stor andel av smittetilfellene i Vestby vært den muterte britiske varianten av koronaviruset.

I tillegg til de fem nye smittetilfellene, er det nå bekreftet at én person kan være smittet av en annen virusmutasjon.

– Vi kan ikke si dette sikkert, men det vi vet etter sekvenseringen på laboratoriet på Sykehuset Østfold Kalnes, er at viruset er forenlig enten med den sørafrikanske eller brasilianske mutasjonen, presiserer Jørgensen til NTB.

– Vi vet ikke så mye om tilfellet ennå, men vedkommende har vært og er i full isolasjon. Trolig blir det ikke videre smitte av tilfellet, sier han.

28 nye smittetilfeller i Drammen

28 personer bosatt i Drammen har det siste døgnet fått påvist koronasmitte. 25 av dem er nærkontakter av tidligere påviste tilfeller. For de tre siste er det ikke fastslått sikker smittevei, opplyser Drammen kommune på sine nettsider.

Smittesporingen viser at enkelte tilfeller berører flere skoler og en barnehage, noe som foreløpig har medført karantene for i overkant av 200 elever og lærere.

– Vi ser at smittetallet har gått litt opp og ned de siste dagene. Men 28 nye tilfeller i løpet av ett døgn er høyt, selv om det er en del lavere enn tallet som ble rapportert i går og på lørdag, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Siden mars i fjor har 2.800 personer i Drammen kommune fått påvist koronasmitte. 46 personer har gått bort etter å ha fått påvist smitte.

Stigende smittetrend i Tønsberg

Det er registrert 31 nye smittetilfeller i Tønsberg kommune. I alt har 175 personer fått påvist smitte i kommunen den siste uken.

Også i nabokommunen Færder er smittetrykket høyt. Her fikk 17 personer påvist smitte mandag, skriver Tønsbergs Blad.

De to Vestfold-kommunene er underlagt de strengeste tiltakene av regjeringen, og er i praksis nedstengt.

Ved Sykehuset i Vestfold i utsettes flere planlagte operasjoner for å kunne opprettholde intensivkapasiteten ved sykehuset. Årsaken er at det de siste ukene har kommet inn mange pasienter med koronasmitte til sykehuset.

19 nye koronatilfeller på Stord

Mandag ble det påvist 19 nye koronatilfeller i Stord kommune. Særlig er spredningen i barne- og ungdomsmiljøer stor, og fra tirsdag blir det hjemmeundervisning.

Hjemmeundervisningen gjelder – så langt det er praktisk mulig – barne- og ungdomsskolene samt voksenopplæringen, opplyser kommunen mandag kveld.

For videregående skoler gjelder rødt nivå. Tiltakene gjelder inntil videre.

Kommunene kriseledelse møtes tirsdag morgen, og på ettermiddagen kalles formannskapet inn for å vurdere en lokal forskrift.

I helgen gjennomførte kommunen 400 koronatester, og svarene på de fleste av disse er nå klare. Mandag ble ytterligere 300 personer testet, og resultatene ventes i løpet av et par dager.