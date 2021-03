Vaksineforskeren svarer – dette vet vi om blodpropp og AstraZeneca-vaksinen

Det finnes foreløpig ikke bevis for at det er noen sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp, men Gunnveig Grødeland forstår at folk er bekymret.

Forrige uke besluttet norske myndigheter å midlertidig stanse bruken av AstraZeneca-vaksinen etter melding om blodpropp-dødsfall i Danmark.

I helgen ble tre helsearbeidere under 50 år, som alle nylig hadde blitt vaksinert med AstraZeneca, innlagt på Rikshospitalet med blodpropp eller hjerneblødning. Én av de innlagte har foreløpig dødd.

Det undersøkes nå om det kan være noen sammenheng mellom vaksinen og tilfellene av blodpropp.

Se hele intervjuet øverst i saken!

– Riktig å sette vaksineringen på pause

Vaksineforsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på UiO, Gunnveig Grødeland, er godt informert om hva vi så langt vet og ikke vet i saken.



Tirsdag svarte hun på spørsmål God morgen Norge fikk inn fra seerne.

– Var det riktig av Norge å sette AstraZeneca-vaksineringen på pause?

– Så langt har vi ingen faktiske bevis for at det er en sammenheng mellom vaksinen og blodpropp, men når disse tilfellene skjer så tett etter vaksinering, er det veldig viktig å undersøke om det kan være en sammenheng. Jeg tenker den siste uken bekrefter at det var veldig riktig av norske helsemyndigheter å ta en pause for å se om vi kan få klarhet i hva som faktisk skjer, før man eventuelt går videre, sier Grødeland til God morgen Norge.

– Hva har man funnet ut så langt?

– Det er veldig komplisert å finne sammenhengen mellom vaksiner og bivirkninger noen ganger, så det er arbeid som pågår for fullt. Det er foreløpig ikke en forhøyning i Europa av antallet personer som har fått blodpropp, sammenlignet med vanlig etter vaksinering. Så det er ikke lett å bruke statistikk alene her i hvert fall, for å finne ut hva som skjer.

– Hvor lang tid vil disse undersøkelsene ta?

– Godt spørsmål. Man håper jo at man vil klare det i løpet av et par uker. Men det kan være komplekse årsakssammenhenger som kan ta lenger tid. Norge har vel ikke spesifisert hvor lenge pausen skal vare. Men vi håper at i løpet av et par uker så har man klart å lage noen svar.

– Visste de som godkjente vaksinen om disse mulige bivirkningene?

– Nei, disse var ikke sett under de kliniske studiene. Og som sagt er det heller ikke nå vist en faktisk statistisk økning av antallet blodtilfeller i Europa etter vaksinering, sånn at sammenhengen er fortsatt uklar, understreker Grødeland.

NATURLIG BEKYMRING: Vaksineforskeren forstår at folk er bekymret for AstraZeneca, selv om det foreløpig ikke finnes bevis for blodpropp-sammenheng. Foto: God morgen Norge

Blodpropp og koronavirus

– Hva vet man om blodpropp i forbindelse med Covid-19?

– Man har sett blodproppdannelser og økning av koagulert blod både hos personer som har vært alvorlig syke, og personer som har hatt mild covid-19-sykdom. Det ser ut til å kunne ha en sammenheng med sykdommen, men det betyr ikke nødvendigvis at det også har en sammenheng med vaksinering. For det gir litt forskjellige typer immunrespons. Men det øker jo muligheten for at det kanskje kan være en sammenheng.

– Hvis det viser seg å være en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp, kan man da si at denne bivirkningen er svært sjelden?

– Ja, det kan man fastslå. Fordi hvis den ikke hadde vært svært sjelden, så hadde vi sett en økning statistisk sett i antallet som fikk blodpropp. Den økningen har man ikke sett, så hvis dette er knyttet til vaksinering, er bivirkningen svært sjelden.

– Er det mulig et Norge har fått en dårlig batch?

– Jeg tviler. For det første så er det veldig gode kontrollmekanismer etter vaksineproduksjon for å sjekke at du ikke har batch til batch-variasjon. Produktet er testet og godkjent uansett hvilken batch det tilhører. Og så er det vanskelig å kunne tenke seg hvilke endringer det skulle være fra batch til batch, som kunne gi nettopp blodpropp. Så jeg tror, og her må vi si tror, for dette vet vi ikke enda, at det er enten noe med vaksinen eller ikke, og ikke batchen.

– Skjønner at folk er bekymret

– Hvilken vaksine ville du tatt hvis du fikk valget mellom Moderna og AstraZeneca?

– Jeg er opptatt av mekanistiske forklaringer. Jeg vil i dybden og forstå nøyaktig hvorfor noe skjer. Og der har jeg litt problemer med å se forskjellen mellom AstraZeneca og de andre vaksinene, for de har samme bit av virus i vaksinen, så de skulle i utgangspunktet danne ganske like immunresponser. Det eneste er at siden AstraZeneca-vaksinen leverer denne biten av virus gjennom å bruke et forkjølelsesvirus, så kunne det kanskje gi litt kraftigere responser, sånn at det er en mulig forskjell.

– Hadde du tatt AstraZeneca-vaksinen hvis du fikk tilbud om det?

– Ja, jeg hadde det, fordi selv hvis det er en økning i blodpropp etter AstraZeneca-vaksinering, så er sannsynligheten lav med det vi vet i dag.

– Hva skjer med dem som har fått første dose av AstraZeneca, hvis vaksinen blir trukket tilbake?

– Etter dose én får du faktisk en viss beskyttelse, selv om du ikke får like god beskyttelse som det du hadde fått etter to doser. Det er ingen fare forbundet ved bare å få én dose, bortsett fra at din potensielle beskyttelse reduseres.

– Kan man få dose én og to fra ulike vaksineprodusenter?

– Det skulle ikke være noe i veien for det, fordi de inneholder omtrent samme del av viruset. Det eneste som taler imot å bruke flere vaksiner, er at man ikke har testet bruk av flere vaksiner etter hverandre i kliniske studier. Men når du ser på immunresponser, så gir det fullstendig mening å gjøre det.

– Har de som har tatt AstraZeneca-vaksinen grunn til å være bekymret?

– Jeg skjønner godt at de er det. Når det er en mulig sammenheng mellom blodpropp og en vaksine du har tatt, så blir man bekymret. Men hvis det er en bivirkning, er det en ekstremt sjelden en. Selv hvis du har tatt vaksinen, så er sannsynligheten veldig lav for at du faktisk får blodpropp.