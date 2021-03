Ekspert om det nye flyselskapet til Kjos: – Kan være en genistrek

Mandag ble det kjent at Norge får enda et nytt flyselskap, blant annet med tidligere Norwegian-topp Bjørn Kjos som storinvestor. Flyekspert Hans Jørgen Elnæs kaller prosjektet risikofylt, men sier det også kan vise seg å være genialt.

Tirsdag 6. oktober 2020 kom nyheten om at den tidligere Braathens-direktøren og Norwegian-styrelederen Erik G. Braathen startet det norske flyselskap «Flyr», med planer om å fly innenlands i Norge og til reisemål i Europa.

Mandag denne uken ble det kjent at Norge får enda et norsk flyselskap, da gründer Bjørn Tore Larsen lanserte det nye lavpris-flyselskapet Norse Atlantic Airways.

– Nå har vi en «once in a lifetime»-mulighet, hvor verden har ligget nede og vi får tilgang på veldig gunstige og gode miljøvennlige fly. Vi ser at vi fortsatt kan tilby billige billetter for både det norske folk og europeere og amerikanere som skal over Atlanteren, sier styreleder Bjørn Tore Larsen i Norse Atlantic Airways til TV 2.

Med seg på laget har Larsen blant annet de tidligere Norwegian-toppene Bjørn Kjos og Bjørn Kise, som er blant de største aksjeeierne i det nye selskapet.

– Er dette Bjørn Kjos’ gamle idé om langdistanse lavpris?

– Nei, det er det ikke. Men det er veldig hyggelig at Bjørn Kjos og Bjørn Kise har tro på dette. De har vært nyttige støttespillere, og vi har fått mange gode tips på hva man bør gjøre og ikke bør gjøre, sier Larsen.

Fly på billigsalg

Norse Atlantic Airways har opplyst at de i første omgang skal tilby flygninger med Boeing 787 Dreamlinere mellom Europa og USA. Selskapet har sikret seg fly til en svært gunstig pris.

– Det er betydelig billigere enn forrige leietaker har betalt for det, sier Larsen, og sikter til Norwegian.

Styreleder i Norse Atlantic Airways, Bjørn Tore Larsen. Foto: TV 2

– Vi satser på flere ruter mellom Europa og USA. Vi kommer til å fly fra for eksempel Oslo, London og Paris, til byer som New York, Los Angeles og Miami. Dette blir lavpris, slik at alle har råd til å reise.

Med oppstart i desember håper Larsen å treffe det perfekte tidspunktet for når det blir mulig å reise igjen.

– Når folk har blitt vaksinert og verden åpner opp, vil alle ut og reise igjen. Vi tror det kommer til å skje på slutten av året i år, så vi skal ha vår første flight i desember 2021, sier Larsen.

– Kan være en genistrek

Selskapet har planer om å utvide tilbudet med destinasjoner i Asia etter hvert som flere Dreamlinere fases inn. «Veksten skal imidlertid utelukkende skje basert på etterspørsel og lønnsomhet», understrekes det.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs hadde ikke forutsett at Bjørn Kjos skulle være med på å starte et nytt flyselskap.

– At han hadde tenkt til å plukke opp hansken etter Norwegian på langdistanse lavpris, ble jeg overrasket over. Men det er en positiv overraskelse, sier Elnæs.

– Er det genialt, eller kan det ende med katastrofe?

– Det er begge deler. Det er genialt fordi de nå får fly og alt mulig annet til vanvittig lave priser. Samtidig er det risiko, fordi vi ikke vet hvor lenge covid-19 vil slå ut flybransjen. Fortsetter pandemien over tid, blir det vanskelig. Varer det kort tid som Bjørn Tore Larsen håper, er det en genistrek.

Likt, men ulikt Norwegian

Norwegian satset i mange år stort på langdistanseruter, men slet med lønnsomheten. Etter koronapandemien har det gjeldstyngede selskapet laget en ny forretningsplan, der de i stedet vil basere seg på et «europeisk kortdistansenettverk».

Lanseringen av Norse Atlantic Airways bør være gode nyheter for nordmenn som ønsker å reise til USA når det blir mulig. Planen ligner mistenkelig på det Norwegian i sin tid forsøkte på, noe Elnæs også bekrefter.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er optimistisk på det nye flyselskapets vegne. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det blir en «copy-paste» av Norwegians langdistanse-satsning, altså langdistanse lavpris. Men i forhold til hvordan Norwegian var før, har dette nye selskapet en mye mer konservativ vekststrategi, sier Elnæs, og utdyper:

– De starter forsiktig med noen få fly, og istedenfor å få en masse fly med en gang som de må plassere rundt, kan de bygge seg opp steg for steg. Disse store maskinene er ganske dyre i drift, selv om de har fått dem billig nå, sier Elnæs.

Mulighet for samarbeid

Flyanalytikeren tror Norse Atlantic Airways kan få til en mer konkurransedyktig og håndterbar langdistanse-satsning enn Norwegian klarte.

Han ser ikke bort ifra et samarbeid mellom de to selskapene.

– Jeg tror det ligger i kortene at Norwegian kommer til å mate inn til Norse Atlantic Airways sine ruter på Gardermoen og andre steder, og at man kanskje kan utnytte bonusordninger mellom selskapene. Vi får nok vite mer om dette etter hvert, men jeg tror i så fall det kan være bra for begge selskapene, sier Elnæs.

Bjørn Kjos har overfor E24 snakket varmt om et mulig samarbeid mellom Norse Atlantic Airways og Norwegian.

– Jeg ser disse selskapene som en samlet satsing. Hvis ikke Norwegian vil og kan satse på langdistanse, så er det veldig bra at Bjørn Tore og teamet gjør det. Dette er en vinn-vinn for begge selskapene, sier Kjos til nettavisen.