Solberg om budsjettkonferansen: – Har hatt diskusjon om smittevernet

– Det er bedre muligheter for smittevern her enn det er på Statsministerens kontor. Det er bedre smittevern, bedre plass og både alle som jobber her og alle i regjeringen er testet, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse før regjeringens budsjettforhandlinger startet på Hurdalssjøen hotell tirsdag.

– Vi har to meters avstand på alt ettersom det er viktig å forhindre smitte i beslutningsarbeidet, understreket Solberg.

Hun kom også inn på at det av sikkerhetsmessige årsaker ville være vanskelig å gjennomføre konferansen digitalt.

– Alt som foregår på budsjettkonferansen, er underlagt strenge sikkerhetsmessige begrensninger, sa Solberg.

