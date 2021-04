At amerikanske bilkjøpere er glade i pickuper er ikke noe nytt. Disse bilene med lasteplan bak kan ofte kombinere behov fra både jobb og fritid. Samtidig som de er praktiske og anvendelige.

Dessuten er de i ferd med å bli livsstils-biler. Også i andre deler av verden. De er ikke bare et arbeidsredskap mer.

Pickupene har liksom sett ganske like ut i alle fall de siste 50 årene. Nå kommer amerikanske Canoo med en variant som gjør at mange nok setter morgenkaffen i halsen …

Canoo ser ikke helt ut som en tradisjonell pickup. Dessuten er den elektrisk.

Koreansk hjelp

For Canoos pickup ligner ikke på noe vi har sett før. Dessuten er den helt elektrisk. Det amerikanske selskapet har tidligere vist fram både en minibuss og en litt større kassebil. Nå supplerer de altså med en pickup. Den bygges på samme plattform som de to andre nevnte variantene. En plattform som Canoo for øvrig deler med koreanske Hyundai/Kia. De to har jo etter hvert en god del elbil-erfaring.

Det som skiller Canoos pickup fra de tradisjonelle, er ikke bare fraværet av stor fossilmotor, men hele grunndesignet. Her er førerhytten trukket langt framover og man har ikke noe tradisjonelt panser.

Dette gjøre at bilens lengde, som er 468 centimeter, kan utnyttes bedre. Til både passasjerer og last.

Denne pickupen vil komme i salg med både to- og firehjulsdrift. Effekten skal være opptil 600 (!) hestekrefter og rekkevidden over 320 kilometer.

Interiøret skiller seg også litt ut i forhold til hva vi er vant til denne biltypen.

Firkantet ratt

Det åpnes for bestillinger til høsten og de første bilene vil rulle ut på veiene i tidlig i 2023. Ryktene sier at det også vil komme en personbilvariant av pickupen, på litt sikt.

Bilen skal kunne tilbys med et svært rikholdig tilbehørsutvalg. Slik at den kan «skreddersys» opp mot personlig smak og ulike behov. Blant annet et sett som gjør at den kan brukes som bobil.

Canoo har et minimalistisk interiør med blant annet firkantet ratt. Foruten god plass i selve kupeen har den også en «frunk», eller et lite bagasjerom, foran.

Pickup er i ferd med å bli en livsstil-bil, særlig for de litt aktive.

Vi får vente og se ...

Det er liten tvil om at Canoo med denne nykommeren utfordrer de etablerte og satte pickup-normene. Kanskje enda mer enn hva Tesla gjorde med sin Cybertruck.

Så gjenstår det å se om dette kreative alternativet kan utfordre de etablerte som for eksempel Ford F-serie, Dodge Ram, Toyota Tacoma og Chevrolet Silverado. Det blir definitivt spennende å følge med på det.

