Treningsstopp for toppklubbene i Viken: – Nå tror jeg vi må puste litt

Norges Fotballforbund har informert alle toppklubbene i fotball som holder til i Viken, om at all toppidrett har blitt stengt ned.

Det betyr for eksempel at Eliteserieklubbene Strømsgodset, Mjøndalen, Stabæk, Sarpsborg, Lillestrøm ikke har lov til å møtes til fellestreninger i dag.

– Selvsagt frykter vi konsekvensene, men nå tror jeg vi må puste litt og avvente hva som skjer i løpet av dagen, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til TV 2.

Akkurat det gjør han trolig rett i: TV 2 får nemlig opplyst at det kom som et sjokk på Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund da beskjeden fra myndighetene kom i går.

– Vi var uforberedt på innholdet i varselet i går kveld, og er i villrede om tolkninger og konsekvenser. Vi må ha nærmere avklaringer fra myndighetene og avventer svar, skriver generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt i en SMS til TV 2 tirsdag morgen.

TV 2 får opplyst at fotballen rett og slett tror det er en feil – og at en dialog med myndighetene vil gjøre at klubbene i løpet av kort tid vil kunne være tilbake i trening.

TV 2 er kjent med at toppfotballsjef Lise Klaveness allerede har sendt en henvendelse til norske myndigheter og argumentert for fotballens sak.

Klaveness har hittil ikke besvart TV 2s henvendelser.

Synes det er underlig

I utgangspunktet skulle forbudet mot all toppidrett i Viken vare fra og med midnatt mandag 15. mars til og med 11. april.

Mens Viken stenges ned for toppidrett, kan foreløpig Oslo-klubber som Vålerenga trene videre som normalt.

– Jeg skal ikke fyre oppunder noe, men klart det er litt underlig hvis det skal være full lockdown i Viken mens lagene i Oslo kan trene videre. Men som sagt: Nå må vi bare prøve å trekke pusten og se hva dette ender med. Vi bader jo omtrent i sprit her og er ikke i nærheten av folk omtrent, så jeg håper det går seg til, sier Geir Bakke.

I Stabæk håper og tror man at man etter hvert får en spesialtillatelse igjen.

– Den første uken påvirker det oss ikke særlig, for alle spillere og støtteapparat er i karantene. Fra neste uke må vi forholde oss til de restriksjonene som ligger der. Vi er nødt til å ta del i dugnaden på lik linje med alle andre. Vi får tro og håpe at det etter hvert gjøres unntak for toppidretten. Men vi har fått føle på kroppen hvor smittsom den engelske mutanten er. Dette har vi stor respekt for, sier sportssjef Torgeir Bjarmann i Stabæk.

Sandefjords Blad skriver at også Sandefjord har treningsnekt foreløpig.

Eliteseriestarten i fare?

Seriestarten i Eliteserien, OBOS-ligaen, PostNord-ligaen, Toppserien og 1. divisjon kvinner er i utgangspunktet utsatt til 1.mai-helgen.

Med de nye restriksjonene i Viken, kan det skape problemer for den tenkte oppstarten. Det var opprinnelig planlagt treningskamper fra 5. april.

– Klart at hvis dette varer til 11. april, så kan vi jo bare glemme seriestarten. Da ryker den, sier Bakke i Lillestrøm.

Lite sannsynlig at klubbene drar utenlands

Bakke sender tirsdag spillerne sine ut på en individuell treningstur.

– Om det her fortsetter, kan det bli aktuelt å reise til utlandet?

– Tanken har slått meg, for å si det sånn. Men jeg tror ikke det vil sende noe godt signal. Vi får nok bare se an hva som skjer de neste timene og dagene, sier Bakke.

Heller ikke i Stabæk virker det veldig sannsynlig med en utenlandstur med det aller første.

– Nei, ikke per nå. Vi har registrert at en annen klubb har valgt en annen løsning, men da tror jeg det skal skje veldig mye. Jeg tror de aller fleste klubbene både er lojale og følger restriksjonene som er. Vi får håpe at det ikke varer for lenge, for det vil i så fall gi en veldig konkurransevridning til slutt. Men det er fremdeles en god stund til 2. mai, sier Torgeir Bjarmann.

– Hva betyr det at Molde og Bodø/Glimt har fått trene under gode forhold i flere uker?

– Det bryr vi oss egentlig ikke så mye om. Molde har gjort jobben, og jeg har stor respekt for det de har gjort ute i Europa. Det har aldri vært noe tema at de er ute. Det er bare én klubb som har valgt å gjøre noe annet enn alle de andre foreløpig. Det er opp til hver enkelt. Vi i Stabæk er hjemme og forholder oss til de retningslinjene her hjemme. At det kommer justeringer og endringer hele tiden tror jeg har gjort klubbene enda mer profesjonelle. Vi gjør det beste ut av det - vi sitter ikke og sutrer. Det hjelper ingenting

Nedstengingen i Viken fylke rammer følgende klubber i Eliteserien, Toppserien og 1. divisjon:

Toppserien: LSK Kvinner, Kolbotn, Stabæk

Eliteserien: Strømsgodset, Mjøndalen, Stabæk, Sarpsborg, Lillestrøm.

1. divisjon menn: Fredrikstad, Strømmen, Ull/Kisa.

1. divisjon kvinner: Hønefoss, Øvrevoll Hosle

Klubber i Oslo kan opprettholde treningsaktivitet.