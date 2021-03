Politimann fjernet fra jobben etter å ha delt «upassende bilde»

Fredag ble levningene etter den savnede Sarah Everard funnet i et skogsområde i Kent, sør-øst for London. En politibetjent er mistenkt for drapet på 33-åringen, og saken har sendt sjokkbølger gjennom hele Storbritannia.

Tilliten til London-politet var allerede tynnslitt etter drapet, og nå har en ny hendelse satt sinnet i kok hos britene. En politibetjent som hadde ansvar for å kontrollere åstedet og bistå i søket etter Everard, skal ha sendt en rekke upassende meldinger om drapet til kolleger.

Bildene ble delt i en WhatsApp-gruppe, og flere av betjentens kolleger reagerte kraftig på innholdet. De rapporterte meldingene, og hendelsen etterforskes nå av Spesialenheten.

– Usmakelig

Politiet ønsker ikke å dele detaljer om innholdet i meldingene, men avviser at det «upassende bildet» viste Everard eller på noen måte var tilknyttet etterforskningen.

Overfor The Guardian beskriver en kilde i politiet meldingene som «usmakelige». Ifølge Daily Mail skal politibetjenten blant annet ha delt et bilde av en politibetjent som kidnapper en kvinne.

– På fredag ble vi gjort oppmerksomme på et upassende bilde som en politibetjent skal ha delt med noen kolleger via sosiale medier. Delingen av dette bildet ble rapportert av en rekke av disse betjentene, som var bekymret over innholdet, sier politiet i en uttalelse.

Wayne Couzens (48) skal møte i retten tirsdag. Foto: Elizabeth Cook/AP Photo

Tynnslitt tillit

Hendelsen skaper ytterligere problemer for den allerede hardt pressede politimesteren Cressida Dick. London-politiet granskes for sin håndtering av drapssaken, ettersom mistenkte Wayne Couzens skal ha blottet seg på en fast food-restaurant kun dager før han kidnappet og drepte Everard. Den drapssiktede politimannen skal møte i retten tirsdag.

I tillegg må Dick tåle krass kritikk for hennes avgjørelse om å slå hardt ned på en minnestund arrangert i Everards ære. Lørdag samlet hundrevis av mennesker seg sør i London for å markere motstand mot vold mot kvinner.

Flere mennesker samlet seg i Clapham Common, hvor Sarah Everard forsvant for to uker siden. Foto: Frank Augstein/AP Photo

Flere sammenstøt

Den fredelige markeringen tok en dramatisk vending da store politistyrker rykket inn for å avbryte minnestunden, ettersom den var i strid med hovedstadens smittevernregler.

Ifølge Daily Mail oppstod det flere sammenstøt mellom demonstranter og politiet, noe som førte til at flere ble arrestert.

Flere reagerte med avsky på scenene, og søndag og mandag tok store grupper tatt til gatene for å demonstrere mot politiet. Mange av dem krever at politimester Dick går av, samtidig som de etterlyser bedre beskyttelse for kvinner.

Flere demonstranter har blitt pågrepet de siste dagene. Foto: Henry Nicholls/REUTERS

– Mens jeg forstår hvorfor folk føler at et behov for å uttrykke meningene sine, må vi huske at vi fremdeles er midt i en pandemi. Det er fortsatt stor risiko for at vi sprer koronaviruset, sier assisterende politimester Jane Connors ifølge Sky News.

Varsler endring

Statsminister Boris Johnson forsvarer politiets håndtering av situasjonen. Samtidig sier han at drapet på Everards illustrerer behovet for økt beskyttelse av kvinner.

– Denne forferdelige saken har ført til at kvinner ikke føler seg trygge om nettene, sier statsministeren, som nå hasteinnkaller til et møte om ny lovgivning.

Johnson vil blant annet gi mer penger til overvåkningskameraer og økt gatebelysning, samtidig som statsministeren ønsker å la sivilkledde politibetjenter patruljere puber og gater på kveldstid.

Statsminister Boris Johnson vil innføre lovgivning som gir økt beskyttelse for kvinner. Foto: Steve Parsons/AFP

– Målet er å utrydde vold mot kvinner og jenter, og sørge for at hver del av rettssystemet gjør en bedre jobb med å beskytte dem, avslutter statsministeren.

Til tross for statsministerens lovnader, er ytterligere demonstrasjoner ventet tirsdag. Johnsons regjering har nemlig fremmet nok et lovforslag, som gir politiet større mulighet til å slå ned på ulovlige protester. Mange frykter nå at dette vil innskrenke britenes adgang til å avholde fredelige demonstrasjoner.