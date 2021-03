Midt i ski-VM testet hoppstjernen Halvor Egner Granerud (24) positivt for koronaviruset.

Han ble isolert fra resten av laget. 13 dager seinere er Granerud fortsatt isolert i Oberstdorf. Heldigvis fikk Granerud byttet ut hotellrommet med en litt større leilighet.

– Jeg har det egentlig helt greit. Jeg er glad i å være for meg selv, så det har gått fint. Men jeg begynner å kjenne litt på det, sier han i et intervju med God Morgen Norge tirsdag.

Håper på negativ prøve

Granerud testet seg i dag. Med negativt svar kan han endelig flytte på seg.

– Formen er veldig fin. Jeg føler meg frisk. Jeg tok en test i dag tidlig, så jeg håper den er negativ. Da kan jeg dra hjem.

– Hva har du gjort på i isolasjon?

– Jeg har fått tiden til å gå. Jeg har sett mye på Youtube og spilt litt spill. De siste dagene har jeg fått trent litt, røper han.

– Mentalt forberedt

Granerud var den største favoritten før storbakke-konkurransen. I stedet ble han tvunget til å følge den fra sengen.

– Jeg er nesten litt glad for at jeg ble så dårlig som jeg ble, for da ble det ikke så stress å se på hopprennet, sier Granerud.

– Det er litt skummelt å få korona. Det var ikke festlig, men jeg har vært mentalt forberedt på at det kunne skje, fortsetter han.

Med negativt svar kan Granerud så smått begynne å forberede seg på VM i skiflyging.