Dette «Friends»-bildet ble for sterk kost for avisa – ser du hvorfor?

Mens unge tyrkere jubler over å snart kunne få se den populære serien, vil den regjeringsvennlige avisa ha den fjernet.

Avisa mener at serier som Netflix-serier som dette ikke bare kan «infisere landet med homofili», men også føre til både incest og overgrep.

Avisa sensurerer nå bilder av skuldrene og armene til «Friends»-stjernene Courteney Cox (56), Jennifer Aniston (52) og Lisa Kudrow (57).

«Fordervet TV-serie»

«Friends», som er en av de mest sette TV-seriene gjennom tidene, har premiere på tyrkiske Netflix 1. april.

Dette var Netflix' tyrkiske Twitter-side som 11. mars annonserte dette til sine 1,5 millioner følgere.

«'Er dette en spøk?'. Mange spør om dette er en spøk,» skrev de på Twitter-siden, til stor glede for mange unge tyrkere som har ventet lenge på hitserien.

feel like monica, dance like monica 🕺🏻 pic.twitter.com/DiDBOE7zn3 — Ceyda Büyükkibar (@ceydabuyukkibar) March 11, 2021

Avisa Yeni Kit feirer ikke.

Avisa publiserte nylig artikkelen «Netflix håper å nå ut til unge mennesker med den fordervede TV-serien 'Friends'».

SENSURERTE SKULDRE OG OVERARMER: Slik blir «Friends»-skuespillerne presentert i artikkelen. Foto: Skjermdump

«Umoralsk liv»

I store deler av «Friends», bor seriens karakterer tett sammen i New York.

«I serien på den USA-baserte digitale medieplattformen Netflix blir det oppmuntret til et «umoralsk» liv hvor tre gutter bor sammen med tre jenter,» står det.

Avisa påstår at flere Netflix-serier «injiserer umoral i seernes hoder».

«Homofili, incest, gjensidig utroskap, «seksuelle» scener, tenåringer, narkotika (...), barnemishandling ... Flere former for umoral injiseres i hodet på seerne,» skriver de.

Sensurerte armene

For å illustrere «Friends», har de publisert to bilder av seriens tre kvinnelige hovedrolleinnehavere, samt Matthew Perry (51), David Schwimmer (54) og Matt LeBlanc (53).

På bildet er kvinnenes skuldre og overarmer blitt sensurert.

STERK KOST: Avisa har sensurert Courteney Cox og Jennifer Anistons skuldre og armer i sin artikkel. Foto: Skjermdump

– Koordinert angrep

I artikkelen kan man også lese at avisa mener at Netflix er «en del av et koordinert angrep for å vanære muslimer».

Også «Osman», «A Different One» og «Minnoşlar», får det glatte lag av avisa, ettersom seriene har vist henholdsvis homofile, et hodeskjerf som ble brukt som et «seksuelt objekt», samt barnemishandling.

Avisa kommer med en klar oppfordring:

«Vi ber opinionsledere, ikke-statlige organisasjoner og oppmerksomme muslimer til å si «stopp» til denne umoralen».