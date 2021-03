Tiåring funnet død i fangehull – mystisk brev skaper full forvirring

En mann er allerede dømt for kidnappingen av Ursula Herrmann, men et nytt brev kan gi håp om at den egentlige gjerningsmannen blir tatt.

TV 2 skrev i fjor om Ursula Herrmann (10) som for 40 år siden forsvant på en sykkeltur og ble funnet død i en nedgravd trekasse i Eching i Tyskland.

1981: Ursula Herrmann fotografert like før den skjebnesvangre sykkelturen Foto: A9999 Lka Bayern

Det grufulle synet fikk politiet til å gråte.

I alle disse årene har hennes etterlatte forsøkt å finne svar på hva som egentlig skjedde med jenta.

Nå, 40 år etter, har et tilståelsesbrev dukket opp.

Det forteller advokat Joachim Feller til Landsberger Tagblat.

– Forbløffende spesifikt og detaljert

Feller representerer Ursula Herrmanns storebror, Michael Herrmann, som i alle år har kjempet for å få saken gjenopptatt.

Advokaten sier at han er skeptisk til avsenderen, men at brevet inneholder det han beskriver som «flere oppsiktsvekkende detaljer».

– Det er forbløffende spesifikt og detaljert, sier han, uten å utdype innholdet.

UNDERSØKES: Kassen Ursula ble funnet i, var låst med syv låser, og målte 136 x 60 x 72 centimeter. Foto: AP

Advokaten sier at han mottok brevet 10. november i fjor, men at han ikke har fortalt andre om dette før nå.

– Brevet var adressert til meg personlig. Brevet ble skrevet på en datamaskin, men med en håndskrevet signatur, sier han.

FORSØKT UTPRESSET: Ursula Herrmanns foreldre mottok dette brevet kort tid etter at jenta forsvant. Foto: Politiet

Pågrep «Den skjeggete giganten»

Det tok hele 27 år fra Ursula Herrmann ble funnet, til det ble gjort fremskritt i saken.

En mann som bodde i Ursula Herrmanns nabolag, Werner Mazurek (31), ble i 2008 siktet for bortføring med døden til følge.

USKYLDIG DØMT?: Werner Mazurek avbildet under rettssaken mot ham i 2008. Foto: AP

Da hadde etterforskerne sjekket over 15.000 mistenkte, samt 11.000 biler, 20.000 fingeravtrykk og 4000 andre spor.

Problemet var at påtalemyndighetene ikke hadde ett eneste bevis mot Mazurek, som bare ble kalt «Den skjeggete kjempen».

– Vi har ingen tilståelse og ikke DNA-spor, men vi har et sammensatt bevismateriale basert på indisier, sa statsadvokat Nemetz før Mazurek i 2009 ble dømt.

To utfall?

Advokat Faller sier at både han, politiet og en tysk avis i fjor mottok det samme tilståelsesbrevet.

– Statsadvokatkontoret i Augsburg kontaktet med og ba meg om å sende dem brevet, og de analyserer det nå, forteller han.

Påtalemyndighetene forsøker nå å finne ut om brevet virkelig er skrevet av gjerningsmannen, eller om det er en falsk tilståelse fra en person som har samlet opplysninger om saken som allerede er kjent.

Ursula Herrmanns bror har ikke kommentert brevet.

– Han ble overrasket og forbauset, men han er ekstremt skeptisk til brevskriveren. Han fikk ikke noe gledesutbrudd, ettersom han ser svært objektivt på dette, sier advokaten hans til RTL.

Til tross for at påtalemyndighetene analyserer brevet, sier statsadvokat Matthias Nickolai at også han er skeptisk.

Han sier at mye tyder på at avsenderen ikke står bak kidnappingen, men at denne personen ønsker å sverte en annen, navngitt person.

– En dom, men ingen gjerningsmann

Michael Herrmann har i alle år vært overbevist om at Mazurek ikke var gjerningsmannen.

Etter at dommen mot Mazurek falt, stilte han seg opp utenfor rettsalen og sa dette til pressen:

FUNNET FORLATT: Ursulas sykkel vises frem under politiets pressekonferanse i 2008. Foto: AP

– Nå har vi en dom, men ingen gjerningsmann.

Til tross for at det er 40 år siden Ursula Herrmann forsvant, er både tyske og internasjonale medier svært opptatt av saken.

– Medieinteressen for denne saken ser ikke ut til å avta, men heller øke. Netflix planlegger en dokumentar. Et engelsk produksjonsselskap vil lage en miniserie om Ursula Herrmann-saken. Det er også planlagt en film. 3. februar kom det en podcast om saken, sier advokat Feller.

I midten av mars kom det også ut en bok om Ursula Herrmann som heter «Tief in der Erde», som kan oversettes til «Dypt under jorden».

– Jeg er bare sint

Mazurek sitter fortsatt fengslet for noe han hele tiden har nektet for å ha gjort, men har ikke gitt opp kampen om å renvaske navnet sitt.

Han har ifølge The Guardian hyret en privatetterforsker for å finne mannen som på 80-tallet solgte ham en båndopptaker som politiet mente var et solid bevis mot ham.

Mazurek er overbevist om at hvis han finner mannen, har han alt han trenger for å bli løslatt.

– Jeg er bare sint, og jeg går snart inn i mitt 11. år i fengsel, sa han til nettstedet i 2018.