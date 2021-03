Hvis politikerne får det som de vil, skal vi nordmenn kun kjøpe utslippsfrie personbiler fra 2025.

I fjor passerte elbilene for første gang en markedsandel på 50 prosent her hjemme. Det elektriske skiftet har gått fort og har kommet langt. Men mange spør seg likevel om det er realistisk å tro at vi har kuttet ut bensin- og dieselbilene allerede om fire år.

Nå har NAF akkurat spurt et landsrepresentativt utvalg hva de tenker om sin neste bil. Resultatet er absolutt interessant:

Negative eller avventende

Snittet for alle bileiere som sier at deres neste bil sannsynligvis blir en elbil, er 43 prosent. Det er høyere enn tidligere målinger. Samtidig svarer 28 prosent av dagens bensin- og dieselbileiere at de er «svært uenig» eller «uenig» i at deres neste bil skal være en elbil.

Andelen som er negative eller avventende til elbil holder seg ifølge NAF forbausende stabil over tid. Det viser at målet om å kun selge utslippsfrie nye biler i 2025 kan være et stykke unna.

VW ID.4 er en av de nyeste elbilene på markedet, de første kundene har fått bilene sine denne uken.

Lading kan være et problem

– Vi vet fra tidligere undersøkelser at mange er redde for ikke å få ladet underveis. Derfor vil det bli enda viktigere at utbygging av ladekapasitet langs veiene i Norge følger utviklingen i bilparken. Politikerne må få på plass en ladestrategi som sikrer lading i hele landet. Markedet fikser ikke dette på egenhånd. Skal alle over på elbil, må de få ladet bilene sine effektivt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Undersøkelsen viser også at de som allerede eier en elbil, er trofaste til denne teknologien:

– For mange kan det være en terskel å bytte ut diesel- eller bensinbilen med elbil. Men når man først har tatt spranget, er det få som vil tilbake, sier Sødal.

Elbil-eierne mest sikre

Undersøkelsen, som er gjennomført av TNS Kantar for NAF, viser at nesten fire av fem elbileiere – 78 prosent – sier at deres neste bil skal være en elbil.

– Svarene viser at elbil har blitt den trofaste arbeidshesten for mange. De som har elbil vil ikke tilbake, sier Sødal.

Elbilister er også sikrere i sitt valg av neste bil. Kun 15 prosent av dem er usikre på om de skal ha elbil om igjen. Blant diesel- og bensinbileierne er den usikre andelen over dobbelt så høy, på 36 prosent.

Foto: NAF

Mange dieselbiler i distriktene

Spesielt krevende kan det bli å få med seg distriktene i overgangen til elbil. I de store byene er elbilandelen på 21 prosent. I de minste kommunene er andelen på bare fem prosent, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Til sammenligning er over halvparten av alle biler i distriktene dieselbiler. I byene er andelen 33 prosent.

– Dette viser nok at elbilen oppfattes av mange i distriktene som en umoden teknologi, hvor hverken utvalg, pris eller rekkevidde foreløpig svarer til de behovene man har, sier Sødal.

