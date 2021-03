Skjøt samboeren med hagle – rapport støtter forklaring om uhell

Tirsdag begynner rettssaken mot en 56 år gammel mann som drepte samboeren sin hjemme på Oppsal i Oslo i september 2018.

Mannen ringte selv etter ambulanse og fortalte at han hadde skutt den 49 år gamle kvinnen ved et uhell. Det trodde ikke politiet noe på.

Han ble umiddelbart siktet for drap og satt varetektsfengslet i over fire måneder, frem til Oslo tingrett besluttet å løslate ham. Politiet anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken.

– Ville true

Årsaken var at Kripos hadde ferdigstilt sine undersøkelser av drapsvåpenet samme måned.

TV 2 har tidligere omtalt at rapporten viser at våpenet går av ved normal sammenklapping, uten at man trenger å røre avtrekkeren.

RASKT PÅ PLASS: Politiet rykket ut da den nå drapstiltalte 56-åringen ringte AMK. Foto: Heiko Junge / NTB

Både tingretten og lagmannsretten mente rapporten styrket mannens forklaring, og at det ikke lenger var sterk nok grad av sannsynlighet for at han skjøt samboeren med viten og vilje.

Tiltaltes forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, mener rapporten viser at det hele var en ulykke, og at hans klient ikke hadde noen intensjon om å skade samboeren.

– Hans intensjon var å true. Det er selvsagt klanderverdig å lade et våpen i en slik situasjon, men det gjør ham ikke til drapsmann, sier Henriksen.

Taus statsadvokat

Derfor mener Henriksen det er overraskende at påtalemyndigheten likevel har tatt ut en tiltale for forsettlig drap.

– Jeg er rett og slett usikker på hva påtalemyndigheten anfører, sier Henriksen til TV 2 mandag kveld.

Statsadvokat Alvar Randa bekrefter at han vil føre bevis som han mener er gode nok til å dømme 56-åringen for et forsettlig og ikke et uaktsomt drap.

– Hvordan skal dere bevise et forsettlig drap når våpenrapporten konkluderer som den gjør?

– Det kan jeg ikke svare på uten å gå inn i den konkrete bevisvurderingen. Påtalemyndigheten har ingen tradisjon for å forhåndsprosedere saker i pressen, og det gjelder også i denne saken, sier Randa.

Spiller av nødsamtale

Den tiltalte mannen har forklart at han ønsket å skremme samboeren og jage henne ut av leiligheten. Da han ladet haglen, mener han at den gikk av.

ORDKNAPP: Statsadvokat Alvar Randa vil ikke si stort om hvordan påtalemyndigheten begrunner at de mener drapet er forsettlig. Foto: Berit Roald / NTB

I løpet av rettssaken skal flere familiemedlemmer av både den drapstiltalte mannen og hans avdøde samboer vitne. Det skal også naboer og andre personer som kjenner de to godt.

Retten skal også få høre samtalen mellom 56-åringen og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

I tillegg til drapet er mannen tiltalt for oppbevaring av flere ulike skytevåpen og diverse ammunisjon både hjemme og på en hytte.

Det er satt av syv dager til rettssaken i Oslo tingrett.