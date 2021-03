Dette sier AstraZeneca til de som er redde for vaksinen

Torsdag ble AstraZeneca-vaksineringen satt på vent i Norge etter meldinger fra Danmark om mulige tilfeller av blodpropp som følge av vaksineringen.

Mandag ettermiddag kunne medisinsk fagdrektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, fortelle at en helsearbeider er død etter blodpropp. Kvinnen som døde var ansatt ved sykehuset på Lillehammer, og var under 50 år.

Etter blodpropp-varslene har en rekke andre land besluttet å sette AstraZeneca-vaksineringen på pause, deriblant Frankrike, Spania, Italia og Tyskland.

– Større nytte enn risiko

Kommunikasjonsdirektør i AstraZeneca, Jacob Lund, sier til TV 2 at informasjonen om blodpropp som mulig bivirkning er ny for selskapet.

– Vi tar informasjonen på høyeste og største alvor, sier Lund til TV 2.

Han sier vaksineselskapet vil sørge for å bistå norske og europeiske myndigheter med informasjon for å få en avklaring i saken.

På spørsmål om hvorvidt han mener vaksinen er trygg å bruke svarer Lund at det til enhver tid er opp til myndighetene å avgjøre, og at de er opptatt av å finne ut hva som ligger bak sykdomstilfellene.

– Enn så lenge bedømmer det europeiske legemiddelverket at vaksinens nytteverdi er større enn risikoen. Det er informasjonen vi foreløpig forholder oss til, sier Lund.

Over 120.000 nordmenn vaksinert

Kommunikasjonsdirektøren sier de sannsynligvis vil kunne vite mer i løpet av uken.

– Jeg kan forstå at denne fryktelig triste situasjonen vekker mange spørsmål, og at den er viktig å få avklart så grundig og effektifvt som mulig. Vi tar det veldig alvorlig, men per i dag kan vi ikke slå fast om det finnes en årsakssammenheng mellom vaksinen og sykdomstilfellene, sier Lund.

– Må fortsette vaksinering

Mandag kveld gikk WHO ut med en melding der de oppfordrer alle land til å fortsette vaksineringen med AstraZenica.

– Folk må ikke få panikk. Vi anbefaler inntil videre at land fortsetter å vaksinere med AstraZeneca, sier WHOs forskningssjef Soumya Swaminathan. Hun understreker at ingen dødsfall så langt er tilskrevet noen av koronavaksinene som er tatt i bruk

Under mandagens pressekonferanse med Steinar Madsen i Legemiddelverket ble det gjort klart at det så langt er tre personer som har blitt vaksinert, som er lagt inn på Rikshospitalet med alvorlige tilfeller av blodpropp. Kvinnen som døde var blant disse.

Så langt er over 120.000 nordmenn vaksinert med AstraZeneca. Madsen sier det er er liten risiko for å få alvorlig bivirkninger dersom det har gått 14 dager siden vaksineringen.

Legemiddelverket har de siste dagene mottatt om lag 1000 nye meldinger om bivirkninger, men de fleste av disse er av det milde slaget.

Fire innlagt og én død med blodpropp

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) går nå gjennom lignende bivirkningsmeldinger i Europa for å se om disse tilfellene kan ha en sammenheng med vaksinasjon.

– Det skal være møter på europeisk nivå i løpet av denne uken. Vi får får se hva diskusjonene munner ut i. Det å pause vaksinasjonen er en nasjonal beslutning, forteller Madsen.

Mandag kveld opplyste Haukeland universitetssykehus om at ytterligere en person vaksinert med AstraZeneca er innlagt med blodpropp.

Forrige uke døde også en kvinne i 30-årene, ti dager etter at hun ble vaksinert med AstraZeneca. Kvinnen døde av hjerneblødning, og det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet.