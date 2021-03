Hun er er NFFs nye visepresident: – Det er litt skummelt

– Det er veldig gøy og så er det er kanskje litt skummelt, svarer Ane Guro Skaare-Rekdal på spørsmål om hvordan det er å bli valgt inn som ny visepresident i NFF, før hun fortsetter:

– Jeg har lyst til å være med å utvikle og påvirke slik at norsk fotball skal bli bedre. Ikke bare på banen, men hele organisasjonen norsk fotball.

45-åringen har mer enn over 20 års erfaring med en rekke tillitsverv i norsk fotball, deriblant som styreleder i FK Fortuna Ålesund og som styremedlem i Serieforeningen for Kvinnefotball (nå Toppfotball Kvinner), i tillegg til at hun har vært prosjektleder for Vålerenga Mot Rasisme, men siden 2015 har hun vært styreleder i NFF Indre Østland og arbeider for tiden som lærer i grunnskolen.

Nå blir Skaare-Rekdal umiddelbart kastet inn i en av de største verdidebattene i norsk fotballs historie.

– Jeg har forsøkt å sette meg godt inn i saken, men jeg mangler fortsatt litt for å ha full oversikt, innrømmer hun, men hun er glad for at det ikke ble vedtatt en Qatar-avgjørelse på søndagens fotballting.

– Vi skal endre kulturen i et land

– Nå har vi mulighet til å utrede hva som er den beste måten å påvirke på. Jeg tror det er der debatten må stå, ikke om den eller den har riktig, sier hun.

ENGASJERT: - Hvis vi vedtar en boikott vet jeg ikke hva som kommer etter det, da har vi ekskludert oss selv tenker jeg, reflekterer hun over mulig Qatar-boikott. Foto: Martin Leigland

NFF skal nedsette et bredt utvalg som skal utrede konsekvensene av en mulig VM-boikott og sørge for et bredt saksgrunnlag før det ekstraordinære tinget søndag 20. juni, der det blir tatt en endelig beslutning om Norge skal boikotte fotball-VM i Qatar i 2022 eller ikke.

– Vi må forhøre oss med organisasjoner som kan dette og som har jobbet med menneskerettigheter og jobbet med kulturendring. Vi skal endre kulturen i et land. Det er ikke gjort over natten og vi må være helt sikre på at valgene vi tar er det som gir best resultater der nede på lang sikt, sier Skaare-Rekdal, før hun fortetter:

– Nå kan vi kanskje finne gode virkemidler for å få med oss flere i Europa og i verden for å skape en bevegelse. Vi må finne de gode og langsiktige løsningene for å presse de til endring.

Én av de tydeligste grasrotstemmene

I fjor markerte Skaare-Rekdal seg som en av de tydeligste grasrotstemmene i norsk fotball da breddefotballen ble holdt på sidelinjen.

Med visepresident-vervet i fotballforbundet får hun nå i større grad mulighet til å være med å påvirke innenfra, og hun er tydelig på at fotballen burde fått grønt lys fra norske myndigheter.

– Vi mener det er trygt å åpne norsk fotball. Undersøkelser viser at det er liten fare for å bli smittet ved å åpne for kontakttrening. I fjor var det også 150 000 kamper i barne- og ungdomsfotballen på høstsesongen i fjor uten noe smitte ut i samfunnet, slår hun fast.

– Kommer du fremdeles til å rope høyt nå som du er visepresident?

– Vi får se hva som skjer. Jeg har forståelse for at det er vanskelig når smittepresset er så høyt slik som det er nå. Vi får være litt realistiske i så måte, men at jeg vil kjempe på for å åpne, ja, det vil jeg.

Samtidig rettet hun kraftig kritikk mot idrettspresident Berit Kjøll og Idrettsforbundet for deres håndtering av breddefotballen i koronapandemien.

– Jeg er sikker på at Kjøll og Idrettsforbundet har forsøkt å påvirke myndighetene, men jeg skulle ønske at hun var tydeligere tidligere. Det har kommet seg nå etter jul hvor hun og Idrettsforbundet har vært bekymret for idretten og sagt at det er viktig å komme i gang. I sommer og høst synes jeg ikke de var tydelige nok ovenfor medlemmene sine.

– Vil du bli rundere i kantene når du sitter i en maktposisjon?

– Jeg liker ikke bruken av ordet maktposisjon, gjør dette fordi jeg synes det er gøy. Jeg synes det er vanskelig å svare på fordi vi må se an hva som blir gjort og ikke gjort.

– Men NFF er Norges største særforbund og du er visepresident - det innebærer ganske mye makt og mulighet til å påvirke idretten i flere retninger?

– Jeg tenker at dette er noe vi gjør sammen i et styre og det som tinget har valgt oss for å gjøre.