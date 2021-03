Innfører de strengeste tiltakene i 52 kommuner

Helseminister Bent Høie (H) sier på en pressekonferanse mandag kveld at situasjonen i Viken er alvorlig.

Viken fylke opplever økende smitte med den engelske virusvarianten, og en høy andel av smitten kan ikke spores.

– Etter anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innfører regjeringen nå tiltaksnivå A, særlig høyt tiltaksnivå, i hele Viken fylke og i Gran kommune i Innlandet fylke fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars, sier Høie.

Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

Strengeste tiltaksnivå

Helsedirektoratet og FHI anbefalte regjeringen å innføre tiltaksnivå A for totalt 52 kommunener, selv om det er betydelig forskjell på smittetrykket mellom de ulike kommunene.

– Like tiltak for hele fylket vil gjøre det lettere for innbyggerne å forstå og følge reglene, sier Høie.

82 prosent av den nye smitten i Norge kommer fra Oslo, Viken og gamle Vestfold fylke, hvor det nå er innført eller innføres svært strenge tiltak.

Det bor over 2,1 millioner innbyggere i disse områdene, tilsvarende 40 prosent av Norges befolkning.

I følgende kommuner i Viken gjelder tiltakene:

Aremark, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Modum, Moss, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Nore og Uvdal, Rakkestad, Ringerike, Rollag, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Vestby, Våler, Øvre Eiker, Ål og Ås kommune.

Stenger butikker

Innføring av tiltaksnivå A, som er et «særlig høyt tiltaksnivå», betyr blant annet påbud med hjemmekontor for de som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler.

– Alle butikker og varehus skal være stengt, med unntak av blant annet matbutikker og apotek. Serveringssteder skal også holdes stengt, men det tillates take-away, sier helseministeren.

Det innføres også fullstendig skjenkestopp.

Steder som må holde stengt er blant annet treningssentre, svømmehaller, badeland, bibliotek, museer, kino, teater, samt tros- og livssynshus.

– Unngå besøk hjemme



Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

– Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem, sier Høie.

Andre anbefalinger er at man bør holde to meter avstand i møte med andre personer. Unntaket er personer i egen husstand.

– Alle bør også unngå reiser som ikke er nødvendige. Man kan dra på hytta, men bare sammen med personer i egen husstand, sier Høie.

Svært inngripende tiltak

Mandag kveld innførte også Oslo de mest inngripende tiltakene til nå i pandemien.

Fra onsdag av blir det forbud mot mer enn to besøkende i private hjem i hovedstaden.

– Vi har aldri vært i nærheten av så høyt smittenivå som vi har hatt den siste tiden, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mandag kveld før han la fram de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Oslo under hele pandemien.

Det er ingen tvil om at vi er inne i en tredje smittebølge.

– Vi er derfor nødt til å innføre forbud mot mer enn to besøkende i private hjem i Oslo, sier Johansen.