Volkswagen har vært store på elbil i Norge i mange år. Både småbilen e-Up! og ikke minst e-Golf har solgt veldig bra.

For VW-konsernet har dette likevel bare vært små prøvesteiner. Å lage elektriske utgaver av fossile biler har aldri vært noen viktig del av strategien deres. Når de nå er i gang med en stor, elektrisk offensiv handler det i stedet om å skille ut elbilene i en egen modellserie.

ID.3 var først ut. Takket være både korona og software-problemer, har den fått en litt trøblete start, men VW kan naturligvis ikke la seg stoppe av slike ting. Nå ruller de ut sin ID.4 for fullt. Fra denne uken har de første norske kundene fått bilene sine. Her snakker vi First Edition-eksemplarer, som gikk i salg i fjor høst.

Det betyr at det på kort tid skal komme mange ID.4 ut på norske veier. Importøren har også startet salget av pulje to her, det de kaller "ferdigpesifiserte modeller".

VW ID.4 1ST. Pluss: Akkurat så kompetent som en SUV fra VW skal være. Minus: Har de spart litt for mye? Modell, drivlinje: Elektrisk motor. Pris fra: 416.900 kroner.

Mens ID.3 er en femdørs kombi på størrelse med Golf, er ID.4 en SUV godt plassert i familieklassen. Bilen er 4,6 meter lang. Den har bagasjerom på voksne 543 liter og den kan både trekke tilhenger (inntil 1.000 kilo) og ha 75 kilo på taket.

De to 1ST.-utgavene som nå er i Norge har batteripakke på 77 kWt netto. Den offisielle rekkevidden varierer fra 487-496 kilometer.

Størrelsesmessig plasserer ID.4 seg mellom Tiguan og Touareg i VWs modellutvalg. Det betyr at vi snakker en type bil som bør kunne passe svært mange nordmenn perfekt.

Testbilen er en ID.4 1ST, som er rimeligste utgave av de to første. Startprisen er på 416.900 kroner. Og bare for å ha slått det fast med én gang: Bilen har bakhjulsdrift. 4x4 kommer først litt senere.

Audi kom først med sin e-tron, nå har også VW fått elektrisk SUV til landet. Snart kommer også konsernbror Skoda med sin Enyaq.

Hvordan er den å kjøre?

Her er det ingen store overraskelser. Volkswagen har lange tradisjoner med å produsere gjennom-utviklede biler, uten større svakheter. Det har de helt tydelig tatt med seg over til elbilene også.

Komforten på landevei er god. Ikke overraskende er den velkjente "tunge" elbilfølelsen sterkt til stede. Huller i veien og skarpe ujevnheter merkes imidlertid litt. Understellet er ikke spesielt sporty, men tyngden gjør at VW har satt den relativt stramt opp.

Støydempingen er god, det gjelder både dekk- og vindstøy. Dette er ekstra viktig på en elbil, der fraværet av motorstøy gjør at disse to kildene kan merkes godt.

Det er interessant å merke seg at VW ikke har gått "Tesla-veien" når det gjelder krefter og akselerasjon. Denne ID.4-utgaven har 204 hestekrefter og dreiemoment på 310 Nm. Den er langt fra noen sinke i trafikken, men å yppe mot Teslaer i lyskryssdueller er det lite poeng i.

Akselerasjonen fra 0-100 km/t tar 8,5 sekunder. Som vanlig for elbiler er den svært kjapp i starten, så daler det litt av. Men kommer du fra en "vanlig" bensin- eller dieselbil, vil du neppe tenke at bilen på noen måte har for lite krefter.

Så er det rekkevidden. Det offisielle tallet er altså på 496 kilometer. Snittforbruket er oppgitt til 18,2 kWt/100 kilometer. Våre erfaringer underveis i testperioden tilsier at det er relativt realistisk, selv når gradestokken bare viser noen plussgrader.

Vi tester på to forskjellige måter: Først en langtur på 265 kilometer, her har vi først motorvei med 100- og 110-sone, deretter landevei med 70- og 80-soner.

Batteripakken er 95 prosent fulladet ved start, rekkeviddemåleren viser 376 kilometer, vi starter med oppvarmet bil. Etter 265 kilometer, har vi 115 kilometer rekkevidde igjen. Gjennomsnittsfarten har vært på 84 km/t. Og snittforbruket? Nøyaktig 20 kWt/100 km.

Underveis varierer temperaturen fra null til fem varmegrader, vi har 20 grader inne i bilen. Alt dette tatt i betraktning, er forbruket ganske imponerende.

Vår faste testløype er så på drøyt 100 kilometer, start og stopp samme sted. Her starter vi med kald bil, temperaturen er på fem grader.

Som vanlig er forbruket høyt i starten, men det roer seg fort ned. Vi kjører pent, holder fartsgrensene, men driver heller ikke med ekstrem sparekjøring. Resultatet er interessant. Etter endt tur viser forbruksmåleren et snittforbruk på lave 18,1 kWt, gjennomsnittsfarten har vært på 64 km/t.

Til sammenligning: Vi har kjørt denne ruten med Ford Mustang Mach-E med bakhjulsdrift, under nesten nøyaktig samme forhold (bare et par grader kaldere). Den endte på et forbruket på 22 kWt, altså betydelig mer enn ID.4 klarer.

Ingen store designsprell her, ID.4 ser på mange måter ut som en litt oppblåst ID.3.

Plass og praktiske løsninger:

Hva får du med deg?

Det finnes elbiler som har overraskende lite plass, bilstørrelsen tatt i betraktning. ID.4 er ikke der. Bagasjerommet er på 543 liter og det er utformet på en måte som gjør det svært lett å utnytte. Det er dessuten en "kjeller" bakerst, som er smart til å legge for eksempel ladekabler i.

Litt overraskende har ikke VW laget noen frunk foran, da er et rom som dette ekstra viktig. Baksetet er delt 60/40 og har en skiluke på midten. Gulvet blir imidlertid ikke helt flatt når baksetene felles ned.

Bredden er god i baksetet, her er det plass til tre ikke altfor storvokste personer samtidig.

Livet i baksetet

Også her er plassforholdene svært bra. Gulvet er flatt. VW har også gått for et ganske flatt baksete, der det absolutt går an å sitte i midten. Denne utformingen er nok også et smart valg. Bilen er så bred bak at tre faktisk kan sitte helt greit her. Veldig verdifullt å vite hvis du for eksempel har behov for å ha med barnesete(r).

Det er plass til flasker i dørsidene. Midtarmlenet har to koppholdere, de er imidlertid ganske grunne.

Bak rattet:

Forsetene er gode, med fin støtte alle veier. Testbilen har manuell justering, her får du ikke noen elektrisk hjelp. Akkurat som i baksetet, er plassforholdene gode. Det er veldig bra med oppbevaringsrom og gode koppholdere mellom forsetene.

Den lille skjermen over rattet viser de viktigste funksjonene, som hastighet og gjenværende rekkevidde. Resten må du over på den store skjermen for å styre. Girhendelen er høyt montert og enkel å bruke, når du har lært deg hvordan den fungerer.

Minimalistisk interiør. Uten fargekontrastene i seter og dørsider, hadde nok dette sett ganske grått og trist ut.

Design: Utenpå og inni

Der enkelte bilprodusenter benytter satsingen på elbil som en anledning til å tenke nytt rundt design, har VW gått for en konservativ løsning her. Testbilen er attpåtil grå, og vekker ikke akkurat oppsikt i trafikken. Ønsker du å gjøre det, er det nok smart å velge en litt skarpere farge, for eksempel gulfargen som er tilgjengelig fra start.

Designet er preget av runde linjer. Den sølvfargede profilen som følger taklinjen og ender på C-stolpen pynter litt opp, uten den ville det vært svært få stoppunkter her.

Innvendig kjenner vi igjen mye fra lillebror ID.3. Det betyr et nøkternt inntrykk, med materialer som er litt på grensen til å virke kjipe. Dette er veldig "folkevogn", interiøret gjør ingen forsøk på å yppe seg mot premium. Her skal det være folkelig, funksjonelt og enkelt. Interessant nok føltes en godt utstyrt Passat fra 20 år tilbake mer påkostet innvendig enn dette.

Vi vet at Volkswagen lenge har jobbet med å øke marginene de klarer å hente ut per solgte bil. Da gjelder det også å finne måter å få ned produksjonskostnadene på. Som å gjøre materialvalg litt enklere og kutte kostbare løsninger.

På testbilen kan passasjersetet foran for eksempel ikke justeres i høyden. Og på førerdøren har man kuttet ut de to knappene som vanligvis betjener vindusheisene bak. Her må du i stedet trykke på en knapp merket "Rear" først, så styrer du bakvinduene fra de samme knappene som ellers bruker på vinduene foran. Småtterier, men fordelt over veldig mange tusen biler, blir det nok penger av dette også.

Infotainmentskjermen er med sine 12 tommer ikke kjempestor. Den har (heldigvis) noen hurtigknapper, men brukervennligheten kunne vært bedre. Det blir mye trykking her, og litt tilvenning før du har lært deg funksjonene.

Den løpende visningen av kjøretur er bra. Her viser systemet hvor langt du har kjørt, snitthastighet, forbruk akkurat nå og snittforbruk, det mangler egentlig bare gjenværende batteriprosent. Dette er verdifullt særlig i starten, når du skal lære bilen å kjenne.

De som er ute etter elektrisk SUV har fått mer å velge mellom. Snart kommer også Ford Mustang Mach-E, Skoda Enyaq, Ioniq 5 og Tesla Model Y.

Tech-faktor

ID.4 kan ta imot 150 kW ved hurtilading, ombordladeren er på 11 kW. De første testene av ladehastigheten gir tommel opp. Med oppvarmet batteri, tar den imot mye strøm.

ID.4 kommer med blant annet LED-Matrix frontlykter, IQ Light kaller VW dem selv.

På motorveier og landevei holder Travel Assist bilen i kjørefeltet, passer på fartsgrensen og holder sikker avstand til bilen foran. I tillegg kan bilens hastighet tilpasses til svinger, kryss og rundkjøringer ved hjelp av strekningsdata fra navigasjonssystemet.

Lane Assist korrigerer styringen og hjelper deg med å holde bilen i kjørefeltet. ID.4 kommer også med Front Assist med fotgjenger- og syklistovervåkning. Her blir du advart, før det kanskje er for sent.

Det er også viktig å merke seg at ID.4 har siste programvare-versjon (den VW kaller 2,1) inne fra start. Ikke som på ID.3, der bilen må oppdateres underveis.

Mange ID.3-eiere har erfart problemer på grunn av dette. Her virker det som ting nå er på stell. Første gang vi kjørte ID.3 opplevde vi flere feilmeldinger, og at ulike funksjoner sluttet å fungere. Med ID.4 har det ikke vært noe slikt. For VWs del får vi håpe det betyr at de har klart å rydde disse problemene av veien.

Elektrisk SUV i vinterland, men firehjulstrekk får du ikke fra starten av.

Konklusjon

Som vi har vært inne på allerede: Her kommer VW med det vi trygt kan kalle en "folkevogn". De har laget en elektrisk SUV som kommer til å passe mange kjøpere perfekt. I denne utgaven er den også gunstig priset: Rett over 400.000 kroner for en rommelig SUV, med god rekkevidde.

Vi er imponert over forbruket, som ligger nært de offisielle WLTP-tallene, selv om vi er i en årstid med bare noen få plussgrader. Det skal bli interessant å teste dette nærmere når vi går mot varmere tider.

Innvendig merkes det at VW har spart, så spørs det hvor viktig det er for mange av de potensielle kjøperne. Mest sannsynlig vet VW akkurat hva de gjør her. Dette skal ikke være noen Audi og gir seg heller ikke ut for å være det. Plass og praktiske løsninger imponerer.

Det som nok kommer til å trekke ned for enkelte norske kjøpere, er at bilen i starten bare kommer med bakhjulsdrift. Trenger du egentlig 4x4? Det spørsmålet finnes det ikke noe fasitsvar på, men det er klart det merkes at bilen ikke trekker på alle fire. Er du litt hard på gassen, kommer bakenden fort ut. Og trenger du å stoppe i bratte bakker, er det større risiko for å bli stående, kontra i en bil med firehjulstrekk.

Det er da heller ikke lenge til VW kan tilby GTX-utgaven med 4x4. Den skal være leveringsklar til sommeren. Det blir interessant å se hvor mye dyrere den blir.

Bilen for deg hvis: Du vil ha en tvers gjennom fornuftig elektrisk SUV, med god plass og fin rekkevidde.

Ikke bilen for deg hvis: Du trenger 4x4 og ønsker deg mer premiumfaktor enn det denne bilen gir.

VW ID.4 1ST.

Motor og ytelser:

Motor: Elektrisk, én motor

Effekt: 204 hk / 300 Nm

0-100 km/t: 8,5 sek.

Toppfart: 160 km/t

Forbruk (WLTP): 1,84 kWt/mil

Batteri/lading:

Batteripakke: 82 kWt brutto, 77 kWt netto

Rekkevidde: 496 km (WLTP)

Hurtiglading: 125 kW

Ombordlader: 11 kW

Mål, vekt og volum:

Lengde x bredde x høyde: 4,58 x 1,85 x 164 cm

Bagasjerom: 543 / 1.575 liter

Vekt: 2.049 kg

Tilhengervekt: 1.000 kg

Taklast: 75 kg

Pris:

416.900 kroner

Oppgitt vs målt:

Målt forbruk* 18,1 kWt/100 km

* = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig.

NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

