Fra usjarmerende uteplass til magisk oase: – Det er uvirkelig

– Vi hadde jo ønsket oss en pizzaovn, men at det skulle bli dét vanvittige opplegget, det var veldig kult, sier Anne Henriksen (53)

Familien har bodd på eiendommen i ni år, og ønsket at Tid for hage skulle oppgradere uteplassen til en sosial plass – og gjerne med pizzaovn.

Med begrenset kunnskap om hage synes familien selv at det var vanskelig å finne en god løsning.

– At det skulle bli så fint, det hadde jeg ikke forestilt meg. Jeg husker at jeg i mange dager våknet og fortet meg ut, for å se om hagen fremdeles var der, forteller Anne og ler.

Oppgraderingen av hagen fant sted senhøsten 2020, og nå gleder familien seg til første vår og sommer med ny uteplass.

– Det skal bli spennende når det begynner å spire. Det blir gøy med alt det spiselige som er plantet her. Vi fikk brukt plassen en del i fjor høst. Det ble laget både pizza, brød og boller. Men, det kjekkeste var kanskje frokostene vi hadde her da det glimtet til med litt varme i oktober, forteller Anne.

Designer Malins plan for hagen

Det var ikke en spesielt sjarmerende uteplass da Tid for hage ankom første gang.

En ganske ubrukelig peis i et hjørne, et pussig mønster på murveggene, et pergolatak i plast som hadde sett sine bedre dager, og et gulv av belegningsstein der ugresset var i ferd med å ta over.

Men, plasseringen av uteplassen er flott. Ganske usjenert og med mye sol, så her finnes det mye potensiale!

SOSIALT: Et område egnet for de gode vennelag. Foto: Pandora Film/ TV 2

Designer Malin Persson ser for seg et skikkelig sosialt område med både loungegruppe og spisebord.

Her skal det være mulig å lage mat, så kjøkkenbenk og stor pizzaovn skal på plass. Og tema mat skal dyrkes videre, for i rabattene rundt sitteplassen skal det plantes spiselige vekster.

Når man sitter her skal man være omkranset av både blomstrende busker og kulinariske godbiter.

EPLE: En godbit henger fremdeles på et nyplantet tre. Foto: Pandora Film/ TV 2

Uttrykket skal likevel være ganske stramt, mener hun. Materialene skal være tre og betong sammen med det grønne. Og med litt gamle redskaper i forbindelse med kjøkkenet.

Blanding av nytt og gammelt er nemlig Malins spesialitet.

NYTT OG GAMMELT: Gamle redskaper blir brukt i kjøkkendelen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Dette ble gjort med uteplassen

Den gamle plattingen ble fjernet slik at det skulle bli mulig å lage et større sammenhengende terrasseområde.

Det ble gravd ut litt i plenen der det var nødvendig, og deretter planert med et godt lag pukk.

Pukken vil drenere bort vann slik at den nye terrassen ligger stabilt og vil vare lenge.

Det gamle pergolataket ble revet og nytt tak satt opp. Til reisverket har Malin valgt kraftige sortmalte limtredragere.

Hun vil at bygget skal gi et enkelt men solid inntrykk.

NYTT TAK: Solid sortmalt kostruksjon danner det nye overbygget. Foto: Pandora Film/ TV 2

Pizzaovnen som skal på plass er ganske stor, så det er viktig at ikke takoverbygget ser for tandert ut.

For å få tett tak blir det brukt et system av glatte og gjennomsiktige plastplater.

Terrassegulvet er i royalimpregnerte materialer som vil gråne etterhvert.

For å binde terrassen sammen med hagen nedenfor, blir det laget et trappetrinn ned, og så lagt betongheller i forkant av terrassen.

Store bed

Hele uteplassen blir omkranset av bed og grønne vekster, og her er det mye spennende.

Malin liker å blande vintergrønne busker med stauder og spiselige planter. Jordbær og timian omkranser hellene foran terrassen.

I det store bedet finner du solbær, stikkelsbær og svartsurbær. To store gamle epletrær danner høyde og struktur rundt plassen, og ved muren bak sofaen blir det plantet bjørnebær og en pasjonsblomst.

Ellers er det også plantet blåbær, plommer, rabarbra og svarthyll. De vintergrønne plantene er laurbærhegg som hekkplanter, for å skjerme mot nabo, og kuleformet buksbom som er plantet i grupper rundt om i bedene.

SPISELIG: Mange av plantene vil gi velsmakende frukt og bær neste sommer. Foto: Pandora Film/ TV 2

Syrinhortensia

Syrinhortensia må være Malins favorittbusk. Her har hun brukt typen Limelight, som er gulgrønn i blomsterfargen og blomstrer på høsten med digre popongformete blomsterklaser.

Noen blir plantet i store terrakotta-krukker, mens resten får danne en hekk på kortsiden av terrassen. Vakre i knopp, i blomst, og som visne blomsterstander gjennom vinteren.

LIMELIGHT: Malins favorittbusk, syrinhortensia. Foto: Pandora Film/ TV 2

Møblering

Under taket foran ovnen blir det laget et loungeområde. To store sofaer med diverse småbord danner en hyggelig samlingsplass.

KVELDSKOS: Her er det rigget til kos med lykter hengt på veggen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Bak sofaen kommer klatreplanter til å vokse oppover veggen, og vegghengte lykter er på plass for fin kveldsstemning.

Spiseplassen består av stort betongbord med betongbenker på langsidene og kurvstoler på begge endene.

SPISEPLASS: Bord og benker med betongtopp. Foto: Pandora Film/ TV 2

Her er også mange krukker i ulike størrelser og utførelser, noen tilplantet og andre ikke

Tomme krukker er svært dekorative, sier Malin.

KRUKKEFEST: Grå og terakottafargete krukker, med eller uten plater. Foto: Pandora Film/ TV 2

Pizzaovn

Familien har ønsket seg en pizzaovn – og det får de. En stor sak på flere hundre kilo heises på plass, og sammen med benkeplass på sidene blir dette et skikkelig utekjøkken.

Dette er en vedfyrt ovn som kan nå svært høy temperatur. Den magasinerer også varmen lenge, og er derfor også egnet til brødbakst.

Ovnen blir plassert på et solid understell laget av sortmalt treverk. Under ovnen er det god plass til ved, og på sidene av ovnen er det arbeidsbenker og hyller for oppbevaring.

VARMT: En slik pizzaovn kan bli svært varm. Plass til ved under oven. Foto: Pandora Film/ TV 2

Selvfølgelig fikk pizzaentusiast Einar Nilsson innvie den nye ovnen, og alle i Tid for hage kan skrive under på at hans pizza smaker himmelsk.

Einars pizzabunn-oppskrift

837 gr Caputo Classica

93 gram fin sammalt Emmer

558 gram kaldt vann

Dette blandes.

La det så stå tildekket i romtemperatur i ca halvannen til to timer.

Brett deigen noen ganger og flat den ut på kjøkkenbenken. Trykk fingrene ned i den for å lage forsenkninger.

Så blander du :

40-45 gram vann

1,5 gram gjær

28 gram salt

Dette heller du over deigen, gjerne gni blandingen inn i deigen. Brett dette sammen, og elte noen minutter (3-5 ca) sånn at alt (salt og gjær) blir godt fordelt i deigen.

Nå skal deigen hvile i 30 minutter: Forme den som en ball og smør den lett med olivenolje, legg over plastfolie.

Brett den deretter noen ganger til og legg den til heving i en bakebolle (i romtemperatur).

Etter heving lager du emner på ca 160 gram, for tynne «krispie» bunner som JEG (Einar) liker, eller 240 gram for tykkere bunn og kanskje sånn feit skorpe rundt (Napoletansk).

La disse heve den tiden som er igjen hver for seg. Så baker du ut en og en med utbakingsmelet – Dallari, semolato di grano duro (durumhvete).

Kjevle eller trykke den flat med hendene/fingrene.

Buon apetito bellissima pizze per tutte ;-) Einardo

