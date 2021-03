Norges største test av elbiler – vinneren vant med bare 200 meter

TV 2 HJELPER DEG: Vi kjørte 10 elbiler totalt tomme for strøm for å sjekke hvem som gikk lengst. Resultatet kan gi deg rekkeviddeangst!

Tesla har knust konkurrenter i rekkeviddetester både sommer og vinter. I denne testen har konkurrentene skjerpet seg, og det blir en duell med bare noen få hundre meters forskjell.

Selv om rekkeviddetesten er utført på en mild vinterdag, kjører 4 av 10 biler over 10 mil kortere enn den oppgitte rekkevidden.

– Bilbransjen må skjerpe seg

– Det som overrasker folk flest er hvor mye kortere bilen går på vinteren og hvor mye saktere den lader, sier testansvarlig bil, Anette Berve, i NAF, og legger til:

MER INFORMASJON: Anette Berve i NAF mener reklamen for elbiler må være mer realistisk. Foto: TV 2 hjelper deg

– Hvis man velger en større dekk/felg-kombinasjon på bilen, reduserer det også rekkevidden. Noe så enkelt som en takboks på bilen kan øke strømforbruket ditt med 10 til 20 prosent, forklarer hun.

NAF mener bilbransjen må skjerpe seg.

– De tallene som brukes i reklamen må være mer realistiske.

Berve er ansvarlig for gjennomføringen av NAFs store rekkeviddetest, hvor TV 2 hjelper deg har med egen sjåfør og har fulgt løpet fra start til slutt.

FAKTA: Slik ble testen utført Rekkeviddetesten starter med en runde bykjøring i Oslo. Ruten går videre nordover på riksvei 4 til Gjøvik. Så E6 videre til Lillehammer, Vinstra og Dombås.





Deretter klatrer bilene med lengst rekkevidde opp på fjellet. Temperaturen på testdagen var mellom - 3 og 10 grader og det var sol og bare veier.





Alle bilene i testen skal følge fartsgrensen, det er bare sjåfør og ikke passasjerer og mye bagasje, temperaturen i bilen er stilt til 21 grader og alle bilene kjøres i ECO-modus. Ruten er lagt opp slik at man får blandet kjøring





Den oppgitte rekkevidden til de 10 bilene følger verdensstandarden for rekkevidde, WLTP. Men denne testen viser at denne standarden ikke gir et realistisk bilde av rekkevidde på vinteren i Norge.

20 mil forskjell på vinter- og sommerrekkevidde

Tidligere rekkeviddetester som NAF har utført viser at nesten alle bilene klarer å oppfylle den oppgitte rekkevidden på sommeren, og ofte med god margin, men om vinteren går de mye kortere.

For eksempel viste NAFs vinter- og sommertest i 2020 at Tesla Model 3, som på det tidspunktet hadde en oppgitt rekkevidde på 560 km, gikk 612 km på sommeren og 404,4 km på vinteren.

I år er temperaturen høyere og Tesla har forbedret rekkevidden. Dermed vil den sannsynligvis kjøre lenger.

Citroën og Lexus i bånn

På rekkeviddetesten har man tre stans med korte pauser slik at ikke el-motorene skal bli for kalde. Første stans er Kallerud på Gjøvik hvor det blir klart at Citroën og Lexus har minst igjen på batteriet. Det er også disse to bilene som har kortest oppgitt rekkevidde. Etter å ha kjørt forbi Lillehammer og Fåberg får Citroënen problemer ved Ringebu.

FULL STANS: Knut Moberg kjørte mange km i sneglefart før det stoppet. Foto: TV 2 hjelper deg

– Jeg kjører rundt og rundt på industriområdet her på Ringebu, sier sjåfør Knut Moberg som i mange kilometer kjører i krabbemodus. Det betyr at elbilen har en lav fart, gjerne under 20 km/t. Dette innebærer at man kanskje kan nå lading selv om man tror det er umulig på grunn av den lave hastigheten.

– Den kjørte bortimot to mil etter at den sa jeg ikke hadde mer rekkevidde, sier Moberg.

Selve ladingen går svært raskt med franskmannen, som bare bruker 32 minutter fra 4-80 prosent.

Lexus oppfører seg helt annerledes enn Citroën. Den reduserer bare hastigheten ned til rundt 60 km/t når den går over til krabbemodus. Den kjører over to mil etter at batteriet viser 0 prosent. Så her er det en kraftig buffer.

Det var bare noen kilometer som skilte den kjørte distansen til de to bilene. Citroën vinner med 3,5 km, og har kjørt 26 mil. Lexus er mer edruelig med oppgitt rekkevidde enn Citroën. Den kjører nemlig bare 5 mil kortere enn den oppgitte WLTP-rekkevidden.

Når det kommer til lading, gjør Lexus det dårligst av alle de 10 bilene. Bilen har en oppgitt ladeeffekt på 50 kW, men i de to ladetestene NAF gjennomførte hadde bilen aldri mer enn 37 kW effekt. Dermed tok det 53 minutter å lade det lille batteriet fra 3 til 80 prosent.

«Vår UX 300e kan normalt lade med en hastighet inntil 50 KW. At den ikke helt klarer å oppnå dette i denne testen kan skyldes flere faktorer, noe som må undersøkes nærmere. Vi har tidligere avdekket feil i protokoller fra ladeoperatører, og vi ønsker å sjekke dette videre med denne operatøren», skriver General Manager PR Espen Olsen i Lexus i en e-post til TV 2 hjelper deg.

Jevn trio

De åtte andre bilene kommer frem til Vinstra. På veien mot Dombås er det tre biler som begynner å slite; XPeng G3, Volvo CX40 og VW ID.3. I den lange oppoverbakken rett før Dombås må ID.3 kjøre inn til siden først. Likevel viser kilometertelleren at den har kjørt 340 kilometer som er 8 km lenger enn Volvo`en.

Dette er et utbredt problem i rekkeviddetestene at forskjellige kilometertellere oppgir forskjellig målt distanse. Her må vi forholde oss til det som står på kilometertellerne fordi vi ikke har en alternativ måte å måle distansen på.

Av de tre er det uansett kinesiske XPeng G3 som kjører lengst med 342 km. Men den er lengst unna den oppgitte rekkevidden på 451 km. XPeng lover programvareoppdateringer som kan gi bedre rekkevidde.

Når det gjelder lading, lever XPeng opp til det de lover. Oppgitt ladeeffekt er 50 kW og den går faktisk helt opp til 51 kW. Likevel er ladeeffekten så lav at det tar 57 minutter å lade den fra 10 til 80 prosent. Volvoen klarer det på 40 minutter og VW er helt nede i 29 minutter.

XPeng og Lexus er de eneste i testen som har CHAdeMO-lader og ikke den nå mer utbredte CCS-ladingen.

Jakten på tredjeplass

På Dombås er det fortsatt fem biler med i løpet. Favorittene er Tesla Model 3 og Ford Mustang Mach-E med 2-hjulsdrift. Mustang med 4-hjulsdrift, Polestar 2 Standard og BMW IX3 har på papiret mye kortere rekkevidde.

Polestar 2 har en oppgitt rekkevidde på 468 kilometer rekkevidde, men på mildt vinterføre kjører den bare 344 kilometer i NAF-testen. Det er 124 kilometer kortere enn oppgitt og det er dårligst i testen.

«De siste månedene har vært preget av kalde temperaturer, og har vist oss hvor vi må bli bedre. Kommende rekkeviddeforbedringer vil inkludere forvarming av batteriet under ladning og optimalisering av klimakontroll», skriver Polestar til TV 2 hjelper deg.

TAUEBIL: Bilene blir kjørt så tomme for strøm at de må hentes av tauebilene til NAF. Foto: TV 2 hjelper deg

Den 4-hjulsdrevne Ford Mustang lover en rekkevidde på 54 mil, men slik ble det ikke i vintervær.

– Nei, etter 43 mil var det stans. Den gikk to mil etter at batteriet var på 0 prosent, sier sjåfør Thor Egil Braadland i det bilen blir dratt opp på tauebilen til NAF.

Etter 43 mil er også BMW tom for strøm, men den er ikke å se:

– Jeg startet den opp etter et kvarter og da ville den kjøre videre, sier journalist Øivind Monn-Iversen i bladet Motor som har kjørt denne bilen.

Dette er en del av testprosedyren til NAF at man starter opp bilen igjen for å se om det er mulig å få enda mer ut av den. BMW kjører en mil ekstra og lander på 441 km som bare er 18 kilometer kortere enn den oppgitte rekkevidden. Det er best-i-test.

– Bilen er fantastisk energieffektiv. Den er stor, tung og firkantet, men den går likevel veldig langt. Imponerende, sier Øivind Monn-Iversen.

BMW IX3 lader også opp raskt; 10-80 prosent på 37 minutter.

PÅ TUR: Øivind Monn-Iversen i bladet Motor ble imponert over BMW IX3. Foto: TV 2 hjelper deg

Spennende duell

Både Tesla Model 3 og den 2-hjulsdrevne Ford Mustang Mach-E kom seg over fjelltoppen og kunne begynne å regenerere nedover mot Folldal. Jo lenger ned de kom, jo flere km fikk Ford Mustang på tanken. Tesla derimot viste sjåføren at det var 0 prosent igjen på batteriet.

Ford har en oppgitt rekkevidde på 61 mil, mens Tesla lover 58 mil. Betyr dette at Tesla for første gang skal bli slått av et annet bilmerke på rekkevidde?

Sluttresultatet var at Tesla vant med skarve 200 meter. De to bilene hadde fulgt hverandre hele løpet og kjørt eksakt samme distanse. Likevel viser kilometertellerne på de to bilene noe annet. Tesla viser 514,8 km på triptelleren, mens Fords tall er 502,5 km. I virkeligheten var det altså 200 meter.

Seieren til Tesla er uansett fortjent.

FEIRES: Redaktør i Motor, Peter Raaum, kjørte Tesla Model 3 som vant rekkeviddetesten. Testansvarlig bil Anette Berve i NAF kjørte Forden som kom på andreplass og må spandere alkoholfri sjampis. Foto: TV 2 hjelper deg

Den bommer bare med 65 kilometer på rekkevidden og lader også adskillig raskere enn Ford Mustang (30 minutter mot 45 minutter).