Fyrer løs mot regjeringen: – Det er ganske hårreisende

Mandag kveld innførte Oslo kommune strengere tiltak enn noen gang før, noe som i stor grad går ut over barn og unge i hovedstaden. Det blir nå innført hjemmeskole for alle elever i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo.

Det blir også hjemmeskole for barn i 5. til 7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

Bekymret

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier at de nye tiltakene vil ha store konsekvenser.

– Det kan jo ha ganske store konsekvenser for mange. Nå er det veldig viktig å understreke at dette varer i to uker, fram til påske, så det er en mye kortere periode enn det var for et år siden. Så skjermer vi de yngste barna og spesialskolene. Det gjør at konsekvensene blir mye mindre enn hvis de hadde omfattet absolutt alle, sier Thorkildsen.

– Er du bekymret?

– Ja, det er mange som synes dette er kjempetungt, og det går hardt ut over mange unges psykiske helse. Det er jeg veldig bekymret for. Så er det veldig viktig nå at skolene og bydelene går sammen om å finne fram til de barna som har behov for å være på skolen av ulike årsaker. Vi må gjøre hva vi kan for å unngå at konsekvensene blir for store, og det viktigste er at dette blir kortvarig.

– Det er hårreisende

Thorkildsen har ved flere anledninger ettersøkt en krisepakke fra regjeringen til barn og unge i hovedstaden. Hun føler ikke hun blir hørt.

– Det er helt uklart. Vi har ikke fått noe tilbakemelding på det i det hele tatt, og det synes jeg er ganske hårreisende, fordi regjeringen er nødt til å se at oslobarn og osloungdom har levd med de aller mest inngripende tiltakene av alle i hele Norge, sier Thorkildsen.

Thorkildsen sier barn og unge fortjener å bli sett av regjeringen.

– Dette gjelder også mange andre kommuner, og ikke minst de store byene, men Oslo er i særstilling. Oslobarn og osloungdommer fortjener nå å bli sett av regjeringen, og de fortjener at man anerkjenner at man nå går inn i minst et reperasjonsår, og antakelig mange, fortsetter Thorkildsen.