Takket ja til Powers kampanjetilbud, men fikk aldri tilsendt tilbudskoden

I desember fikk Tanja Berg Pedersen ny telefon av mannen Kenneth. Valget falt på en Samsung Galaxy S20 FE, som Power hadde kampanje på.

– Kampanjen gjorde dette til et godt tilbud, synes Kenneth.

Ved kjøp av akkurat den telefonen fikk kundene mulighet til å kjøpe et par Samsung Galaxy buds til bare 99 kroner. Den vanlige prisen på de trådløse øreproppene var 1999 kroner.

Ingen ørepropper

– Jeg har bare hatt ørepropper med ledning som henger og dingler, så jeg hadde veldig lyst til å prøve trådløse, sier Tanja.

Telefonen kom til butikken og Kenneth hentet den der. Men øreproppene fulgte ikke med.

– Jeg fikk beskjed i butikken om at vi måtte ta kontakt med Samsung for å få brukt denne kampanjen og få tak i øreproppene, forteller Kenneth.

Manglet en kode

– Så jeg klikka inn og gjorde det jeg skulle på mobilen og logga meg inn på Samsung Members. Der stod det at jeg skulle sette inn en tilbudskode for å få kjøpt Galaxy buds til kroner 99. Men den koden hadde jeg jo ikke, forteller Tanja.

Tanja tok kontakt med Samsung for å få hjelp til å få tak i koden.

– Da snakka jeg med en dame som geleidet meg igjennom flere steg, slik at jeg skulle få koden jeg manglet, forteller Tanja.

Men koden kom ikke.

I stedet sendte Samsung en mail der Tanja måtte fylle ut informasjon for at de skulle kunne hjelpe henne med kampanjen. Hun fylte ut og sendte svar til Samsung samme dag.

– Etter at jeg svarte på mailen har jeg ikke hørt mer fra de, sier Tanja.

Får ikke svar

Tanja har sendt tre nye mailer til Samsung for å prøve å få hjelp, men kun fått et automatisk svar tilbake. Nesten to måneder etter at Tanja først tok kontakt med Samsung har hun ennå ikke fått en forklaring på hvordan hun skal få tak i øreproppene.

– Om jeg bare kunne fått et svar fra dem. De kunne sagt at disse øreproppene har vi ikke mer igjen av eller et eller annet, og så er jo saken ferdig. Jeg synes det er veldig rart at de ikke har svart meg, sier Tanja.

Samsung får hjelp av Power

TV 2 hjelper deg tar kontakt med Samsung, som svarer at de ikke har anledning til å stille til intervju.

Men rett etter dette blir Tanja kontaktet av Power. Ifølge Tanja blir hun fortalt at Samsung har vært i kontakt med dem, og at Power skal skaffe henne et par ørepropper.

Til TV 2 hjelper deg sier Power at dette var et tilbud Samsung kjørte hos flere forhandlere og at det er Samsung som har ansvaret for både tilbudet og eventuell kundestøtte på tilbudet. Men i dette tilfelle hjalp de Samsung med å få fortgang i saken da Samsung ikke hadde flere buds igjen på lager.

Samsung sender oss følgende svar:

«Vi kan ikke kommentere enkeltsaker, men er glade for at problemet er løst for kunden. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og gjøre kundene fornøyde.»

Tanja har fått øreproppene og er glad for at saken har løst seg.

– Nå har jeg endelig mottatt øreproppene, så nå kan jeg igjen få høre på musikk når jeg er ute på tur, forteller Tanja fornøyd.