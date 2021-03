Farmen-Paal deler gladnyhet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den tidligere Farmen-deltakeren har blitt pappa for første gang.

Paal Nygard (29) ble kjent da han var deltaker i Farmen i 2018. I dag kunne han avsløre på sin Facebook-profil at han og kjæresten Miranda Morina (25) ble foreldre for første gang.

– 1. mars 2021 ble vi en liten familie. Velkommen til verden lille Alba, skriver han i innlegget.

Til God kveld Norge kan Nygård fortelle at det er mye støtte i familien.

– Det er et nytt kapittel i livet. Jeg føler jeg trer inn i de voksnes rekker på ekte. Jeg har heldigvis med meg en bunnsolid partner. Mine foreldre og svigerforeldre har en flust med barn fra før så det er mye kunnskap å hente, sier 29-åringen.

Redd i forkant

Nygård forteller at det var en interessant tid i forkant av fødselen og at det var usikkerhet om han kunne være med inn på fødestua.

– Miranda var redd og skeptisk i forkant av det som var skrevet i pressen. Hun var livredd for å føde alene, så det var noen våkne netter i forkant, forteller den nybakte faren.

Men det løste seg og Nygård opplevde Ullevål som et proft sykehus, og at det var strenge tiltak hele veien.

– Så lenge far er frisk så kunne jeg komme inn. Slik er det ikke alle steder, jeg føler med dem som har født på A-hus eller de som er blitt offer for regelverket, sier han.

Slutt på slumreknappen

Han forklarer at det er en ny syklus på hverdagen og at to ukers barselpermisjon kom godt med.

– Det har ikke vært mange timer søvn. Du sover, skifter bleier og griner litt, ler han og fortsetter:

– Jeg er vanligvis god på å slumre, men det er ingen av-knapp på babyen.

Den tidligere Farmen-deltakeren forteller at han ble onkel dagen før han ble far.

– Min eldre bror og samboeren hans fikk et barn dagen før vi fikk, da ble det stor jubel i heimen, avslutter han.