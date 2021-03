Edvartsen om rasismevarsel til NFF: – Det ble lagt i skuffen

Det er snart fire år siden Svein-Erik Edvartsen, gjennom sin advokat John Christian Elden, sendte et rasismevarsel til Norges Fotballforbund og generalsekretær Pål Bjerketvedt.

I varselet la han ved en rekke skjermdumper fra WhatsApp-grupper han var en del av sammen med andre norske toppdommere, som han mente dokumenterte hvordan han ble utsatt for rasisme av sine kolleger.

Parallelt var Edvartsen i hardt vær etter beskyldninger om at han hadde mobbet og trakassert andre dommere.

Lovet fortgang

Den gangen forsikret NFF, gjennom sin HR-sjef Mette Sørlien, at saken ville bli grundig etterforsket.

– Dette tar vi på det største alvor, og arbeidet med å finne ut hva som har skjedd må skje fort, opplyste Sørlien til TV 2 i mai 2017.

Men Edvartsen mistenker at det aldri ble iverksatt noen etterforskning, og at NFF i stedet feide rasismevarselet under teppet.

– Jeg synes det er trist at NFF ikke har tatt tak i dette. Om de ikke har noe varslingssystem for rasisme er det ille nok i seg selv, men når generalsekretæren i NFF lover at HR-sjefen skal lede en etterforskning som deretter blir lagt i skuffen, viser det at forbundet ikke har tatt mitt rasismevarsel på alvor, sier den tidligere toppdommeren.

FIKK BILDE AV MANN I TURBAN: Svein-Erik Edvartsen fikk denne i retur da han spurte om en bunadskledd dommerkollega skulle på karneval.

Se svaret fra NFF lenger ned i saken.

Turban-melding

TV 2 har fått tilgang på hele det 65 sider lange PDF-dokumentet Edvartsen sendte til NFF i mai 2017.

Her er det særlig to ulike meldingssekvenser han reagerer på.

1) Den første starter med at en dommerkollega fra Eliteserien legger ut et bilde av seg selv i bunad i en av WhatsApp-gruppene. Dommeren mottar noen komplimenter av gruppas øvrige medlemmer, før Edvartsen skriver «skal du på karneval?»

Dommeren i bunad svarer deretter «ser vel strengt tatt bedre ut enn der du kommer fra 😂😂😂», før han poster et bilde av en mann med turban.

2) Den andre sekvensen starter ifølge Edvartsen idet han etterlyser et bloggbidrag til dommerforeningens nettside fra en av sine kollegaer på jobbreise.

Edvartsen skriver: «Hvis jeg hadde brukt like lang tid på å skrive brev for deg da jeg redda jobben din som du bruker på å skrive blogg, hadde du fått sparken for lengst.»

«Hehe :):)», svarer en av de andre dommerne i gruppa.

Dommeren som Edvartsen nettopp har purret på følger deretter opp med et bilde der teamet på jobbreise står sammen med en høyreist mann - med litt annerledes utseende enn de fire i dommerklær.

«Er det slekta di???», skriver han.

- UNDER BELTESTEDET: Dette er en av meldingene fra dommerkolleger som Edvartsen betegner som «under beltestedet».

– Disse to meldingene synes jeg er åpenbare henvisninger til min hudfarge, sier Edvartsen.

TV 2 har vært i kontakt med de to dommerne som var avsender av meldingene Edvartsen reagerer skarpest på. De vil ikke gi noen kommentarer, ei heller svare på om de ble kontaktet av NFF etter rasismevarselet fra deres tidligere kollega.

En av deres dommerkolleger - som også kjenner miljøet fra innsiden - tar de to i forsvar.

– Det er bemerkelsesverdig at Edvartsen på den ene siden setter standarden for upassende kommunikasjon, og deretter tar dialogen ut av kontekst for å komme med beskyldninger mot tidligere kolleger. Dette er kolleger som definerte relasjonen med ham som et vennskap og som nå må betale prisen for hans utrettelige kamp mot NFF fra 2017, sier en dommer til TV 2, som ønsker å være anonym.

Edvartsen selv avviser at hevngjerrighet et motiv for å børste støvet av et nesten fire år gammelt varsel om rasisme.

Vil ikke svare om granskning

TV 2 kontaktet i forrige uke HR-sjef i NFF, Mette Sørlien, med spørsmål om hva som kom ut av den varslede etterforskningen i 2017. Hun henviste da til kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen - som startet jobben i NFF 1. januar 2020.

Tvedt Anderssen svarte først at NFF ikke hadde til hensikt å gå inn i en gammel sak.

Da TV 2 mandag meldte interesse for et intervju med generalsekretær Pål Bjerketvedt, kom etter hvert Tvedt Anderssen med en generell uttalelse via mail på vegne av NFF.

MED I RASISMEVARSELET: Denne skjermdumpen inngår også i Edvartsens dokumentasjon til NFF. Selv om skjermdumpen om Mohammed som det vanligste navnet i Oslo ikke kobles direkte opp mot Edvartsen, mener 41-åringen at det er postet med «klar adresse til min hudfarge». Skjermdump fra dommergruppe på WhatsApp.

«Verdispørsmål på og utenfor banen er arbeid som vi er opptatt av og bruker betydelige ressurser på. Vi følger rutiner for håndtering av varsler om kritikkverdige forhold og nulltoleranse for rasisme er en selvfølge. Men vi ber om forståelse for at vi ikke kan gå inn på enkeltsaker i media. Heller ikke forhold rundt Svein-Erik Edvartsen.»

«Hans toppdommerkontrakt og ansettelsesforhold ble avsluttet i form av forliksavtaler i 2017 og 2018, som NFF selvsagt er forpliktet av. Partene ble her blant annet enige om at avtalens bakgrunn skal behandles konfidensielt. NFF kan heller ikke kommentere enkeltheter i en personal- og konfliktsak, ikke generelt og særlig ikke flere år etter at konflikten pågikk.»

TV 2 har sendt NFF en rekke oppfølgingsspørsmål, som ikke er besvart. Blant annet:

Ble dommerne som Edvartsen anklaget for rasisme kontaktet om disse konkrete episodene?

Mener dere at et rasismevarsel henger sammen med forliksavtalen dere gjorde med Edvartsen?

Hva er deres rutiner for håndtering av varsler om kritikkverdige forhold?

Samler opp saker mot NFF

41-åringen har ikke dømt en eliteseriekamp siden 2016. Han er avskiltet som dommer og ble også sparket fra sin jobb som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF høsten 2017, etter at forbundet mente å kunne bevise at Edvartsen hadde stått bak flere e-poster under falskt flagg.

Dette nekter han for å ha gjort. 16. mai 2017 ble han første gang konfrontert av TV 2 med mailene han mistenkes å stå bak.

– Jeg har ikke følt at noen har pekt på meg, men hvis det vil komme så har jeg ikke noe å skjule i så henseende. Det er i hvert fall sikkert. Men igjen så er det et stort engasjement der ute. Jeg har fått masse mailer, og at andre har fått masse mailer er heller ikke overraskende. Jeg har også fått en 2-3 mailer som jeg har oppfattet til å være langt over kanten, men jeg har ikke gjort noe med det foreløpig, svarte Edvartsen da.

I januar ble NFF dømt til å betale en bot på 50 000 kroner for det Datatilsynet betegnet som brudd på personvernloven.

– Hva er grunnen til at du går ut med rasismevarselet først nå?

– Jeg har ikke noe hevnmotiv. Folk får tro hva de vil. Svein-Erik Edvartsen om den langvarige konflikten med NFF

– Det er viktig å si at jeg aldri trekker rasismekortet før jeg føler det er helt nødvendig. Å rope «ulv, ulv» er rasismearbeidets største fiende. Grunnen til at det er gått så lang tid skyldes flere faktorer, sier Edvartsen, og ramser opp i tur og orden:

* Dommerforliket signert 9. mai 2017, der han hevder NFF ga løfter om å skaffe til veie arenaer som skulle sikre hans tilbakekomst som dommer.

– I forliket lå også en mulighet for å kjøpe seg ut av 2018. Det valgte NFF å gjøre. Så lenge NFF kjøpte seg ut av dommerkarrieren min i 2017 og 2018, la jeg til grunn til jeg skulle havne på dommerlistene fra 2019-sesongen, sier Edvartsen.

*Høsten 2018 innså Edvartsen at NFF og dommersjef Terje Hauge heller ikke hadde noen intensjoner om å sette ham opp som dommer i 2019.

– Det synes jeg var dårlig gjort, og etter vårt syn et brudd på forliket og skriftlige lovnader. Dermed svarte vi med å klage inn NFF for Datatilsynet i oktober 2018. Samtidig varslet vi søksmål i 2019 på 7,2 millioner kroner. I mitt siste fulle år som dommer tjente jeg 720 000, og jeg kunne dømt i minst ti år til, sier 41-åringen.

* Deretter hevder Edvartsen at han og advokat Elden ønsket å vente på avgjørelsen fra Datatilsynet før de ønsket å gå ut med rasismesaken.

– Datatilsynet-saken, varselet om søksmål og rasismevarselet som ikke er blitt tatt på alvor er tre ulike saker som står på forskjellige bein. Samtidig ønsker vi å samle alt under ett hvis vi velger å saksøke NFF. Det gir et mye bedre bilde av hvordan jeg er blitt behandlet av forbundet, mener Edvartsen.

Tøff tone

Den tidligere toppdommeren mener forbundet ikke greier å skille sak og person.

– Selv om NFF ikke kommer til å invitere meg på bankett, synes jeg det er veldig trist å bli utsatt for en slik behandling. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at de som har sendt disse meldingene til meg ikke er kontaktet av NFF. Saken er ikke engang behandlet. Forbundet burde tatt stilling til om noen av dem burde vært straffet. Jeg har fått livstidsstraff for meldingene jeg har sendt, men synes meldingene jeg har mottatt selv er langt verre, sier han.

LANGVARIG KONFLIKT: NFF, her ved generalsekretær Pål Bjerketvedt, har ligget i langvarig konflikt med Svein-Erik Edvartsen. Foto: Ole Berg-rusten

– Reagerte du på meldingene fra dine dommerkolleger på tidspunktet da du mottok dem?

– Jeg reagerte da jeg mottok dem, mitt manglende svar bærer preg av det. Jeg pleier alltid å svare. Men jeg gikk ikke videre med det før vi varslet 7. mai 2017. Det var en røff sjargong i de meldingsgruppene. Jeg ga mye røft selv, men det gikk på prestasjoner og prioriteringer. Jeg fikk mye og ga mye, men av og til ble det tråkket over en grense som ikke burde vært tråkket over.

– La du noen gang opp til selv at det var greit å fleipe om disse tingene?

– Jeg føler ikke at jeg har lagt opp til at det er greit å fleipe om min hudfarge eller henvisninger om hvor jeg kommer fra. Men ja, jeg har opplevd en veldig tøff garderobekultur.

– Hva slags forhold hadde du til disse dommerne før konflikten eskalerte i dommermiljøet?

– Forholdet var godt. Til tross for at det var en tøff garderobekultur, og jeg ikke syntes noe om de meldingene jeg har varslet om.

– Hvordan var sjargongen i meldingsgruppene?

– Det var en fleipete tone hvor vi køddet med hverandre. Selv om jeg spør «er det karneval?», ville jeg aldri stilt det spørsmålet om ikke sjargongen tilsa at det var innafor. Men det var langt over grensa at den aktuelle dommeren svarte som han gjorde. Det er noe annet å trekke hudfargekortet, sier Edvartsen, som åpner for at det kan ha vært «noe kødding» i kjølvannet av at han ble kalt «Tandoori-dommer» av en Start-leder i 2010.

– Hvis vi for eksempel skulle dømme i Ålesund, spiste lunsj på Egon og gikk forbi en Tandoori-restaurant, kan det være at noen kødda med det. «Vi skal ikke spise her i stedet?», liksom. Og så har vi ledd litt av det. Men de meldingene jeg har mottatt (på WhatsApp) har vært et slag under beltestedet, sier Edvartsen.

Krasse blogger

De siste årene har han som dommerekspert skrevet blogg for NordicBet, der han til tider har vært nådeløs mot tidligere dommerkolleger hvis de har tabbet seg ut på banen.

– Tror du egentlig at du vil få dømme igjen?

– Svaret på det er nei. Med dagens dommerregime har jeg innsett at jeg ikke får dømme fotball. Dommersjefen har bestemt seg for at jeg er persona non grata, og han har ingen ledere over seg som er interessert i å korrigere ham på det. Når det er sagt har jeg fortsatt mål om å dømme igjen. Mitt hjerte ligger i idretten og jeg kommer aldri til å akseptere livstidstraff.

– Tror du at du er uspiselig i dommermiljøet om du skulle få komme tilbake?

– De dommerne som dømmer i dag forholder seg til det NFF bestemmer. Jeg må be om forståelse for at da jeg ikke fikk dømme i 2019, og trengte å tjene penger som alle andre, var NordicBet det eneste stedet der jeg kunne bruke min dommerkompetanse. Jeg kan forstå at dagens aktive dommere synes bloggen er plagsom, ikke fordi jeg er slem, men fordi dommerprestasjonene blir satt under lupen på en helt annen måte enn tidligere. Det er viktig for meg å understeke at jeg kun vurderer dommerprestasjoner på bakgrunn av gjeldende regler, retningslinjer og fortolkninger. Det må toppdommere tåle på samme måte som jeg måtte tåle det da min tidligere kollega Per Ivar Staberg var dommerekspert og jeg dømte. Hvis NFF hadde sagt at «nå kommer Edvartsen tilbake», så er det ikke sikker at alle ville gledet seg til det, nei, men de måtte forholdt seg til det, sier Edvartsen.