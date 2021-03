– Vi har dessverre veldig liten vilje til å vise frem norske verdier gjennom å arrangere selv

Oslo hadde et ønske om å arrangere OL og Paralympics i 2022, men i 2014 valgte de å trekke søknaden til IOC. Og i 2015 ble det klart at Beijing blir arrangør.

Grunnet brudd på flere menneskerettigheter i Kina reises boikott-spørsmålet rundt neste års vinterleker.

– Vi har dessverre veldig liten vilje til å vise frem norske verdier gjennom å arrangere store ting selv, så da må vi delta der det faktisk foregår, forteller toppidrettssjef Tore Øvrebø til TV 2.

Øvrebø mener boikott ikke er løsningen og ønsker heller at Norge deltar for å sette lys på problemene.

– Da skaper idretten oppmerksomhet rundt det landet og så får andre interessegrupper bruke den oppmerksomheten hvis det er ting de ønsker å belyse eller få frem. Vi skaper søkelys og andre kan utnytte det søkelyset til å fremme sine interesser, sier Øvrebø.

Toppidrettssjefen forteller at de jobber på Olympiatoppen for å gi troppene som skal inn i mesterskap et faglig grunnlag slik at de kan ha kvalifiserte meninger. Dette gjør de ved å, blant annet, hente inn eksterne personer som kjenner godt til vertsnasjonen og reflektere rundt kultur, politikk og sosiale forhold.

– Vi informerer ledere, trenere og utøvere veldig godt om hvilket land vi skal til og utfordringer som preger det landet, sier Øvrebø og legger til:

– Så er det slik at alle norske utøvere har ytringsfrihet og kan si det de tenker. De har et valg om de vil delta eller ikke. For det er helt frivillig å delta.