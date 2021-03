Ap-nestlederen om hotellfesten: – Beklager til alle i Norge som slåss mot smitten

Det har stormet rundt Ap-nestleder Bjørnar Skjæran etter at det ble kjent at han, sammen med sju partikolleger, trosset smittevernreglene i Bodø og samlet seg på et hotellrom og drakk alkohol i helgen.

Skjæran forklarer til TV 2 at de etter at de hadde spist middag gikk opp på en suite.

– Det skulle jeg selvsagt ikke gjort. Jeg er veldig, veldig lei meg for. Jeg burde ikke bare latt være å gå dit selv, jeg burde også, som medlem av ledelsen i Arbeiderpartiet, sørget for at ikke andre heller oppholdt seg en plass der det ikke var god nok avstand mellom folk, sier Skjæran.

– Jeg var tidlig i seng. Jeg tok meg en pils, så gikk jeg og la meg. Så jeg har ikke vært på noe fest, men vi skal selvsagt ikke samles sånn at det ikke er mulig å overholde den smittevernsavstanden som er definert. Det finnes ingen unnskyldninger for at det har skjedd, sier Skjæran.

Dersom politiet kommer fram til at smittevernsbestemmelsene er overtrådt, vil det være aktuelt med bot. Normalt vil bøtenivået være på 20.000 kroner for arrangøren, og 10.000 for over av deltakerne. Skjæran sier han er forberedt på å forklare seg for politiet.

– Hvis politiet tar kontakt med meg skal de selvsagt få svar på min rolle, og jeg skal ikke ha noen annen behandling enn andre. Har jeg gjort noe ulovlig må jeg selvsagt stå til rette for det. Først og fremst er jeg veldig lei meg på vegne av de som kjemper veldig hardt for å holde smitten nede. Til alle de vil jeg bare be helt uforbeholdent om unnskyldning. Situasjonen i Bodø har blitt mye tøffere i det siste, og innstrammingene kom midnatt før dette skjedde.

– Dette har vært en skikkelig lærepenge. Jeg har forholdt meg til smittevernreglene gjennom hele pandemien, her gjorde jeg det overhodet ikke. Det er ingen unnskyldninger for sånne handlinger. Derfor unnskylder jeg til alle i Bodø, der jeg var innom noen dager, og alle i Norge som kjemper mot smitten, avslutter Skjæran.