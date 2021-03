Overvåkningsvideo og avslått mobiltelefon blir viktige bevis

Giil Andresen hadde vært på handletur i Hokksund da han ble skutt på lille julaften i 2019. Han døde etter kort tid.

Andre juledag ble Andresens svoger pågrepet i Sverige. I avhør uttrykte den nå drapstiltalte mannen i 60-årene hat overfor avdøde. Det er den eneste gangen har blitt avhørt i saken.

Når drapssaken begynner i Kongsberg og Eiker tingrett tirsdag, er det satt av halvannen dag til tiltaltes forklaring.

– Han nekter for å ha vært involvert i drapshandlingen, sier mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, til TV 2.

Har video av antatt skytter

Aktor Andreas Christiansen har ført opp en rekke vitner og dokumenter som skal føres i den syv dager lange rettssaken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere bevisførselen før jeg har presentert denne for retten, sier Christiansen til TV 2.

Et av de sentrale bevisene er en overvåkningsvideo som politiet mener viser den drapstiltalte mannen i tiden før og like etter drapet.

Etter det TV 2 forstår er videoen av en kvalitet som gjør det vanskelig å fastslå med sikkerhet hvem man ser. Det har blant annet blitt gjennomført en rekonstruksjon av hendelsesforløpet der videoen er sentralt.

– Bra med video

Overvåkningsbildene har vært tema i flere fengslingsmøter. Der har forsvareren vist til at personen på videoen har en annen kroppsbygning og holdning enn tiltalte.



60-åringen skal også ha slitt med ryggproblemer og mener derfor å ha en annen gange enn personen man ser på videoen.

– Om påtalemyndigheten har en film, mener min klient at det er bra, for da mener at det vil sjekke ham ut av saken. Utover det har jeg ingen kommentarer til bevisførsel som TV 2 mener skal finne sted i retten, sier forsvarer Elden.

I fengslingskjennelsene går det også frem at tiltaltes mobiltelefon var avslått etter drapstidspunktet. Det er blant bevisene mot mannen, som i fengslingsmøte har forklart at han gikk tom for strøm og slett ikke forsøkte å unndra seg straff.

Familiær konflikt kan være motiv

I tiden etter drapet dro mannen i 60-årene til Sverige der han har fast eiendom. Selv har tiltalte tidligere avvist at han dro dit for å stikke av fra politiet.

Ferden til Sverige er, slik TV 2 forstår det, noe politiet vil bruke tid på å dokumentere.

En lapp med våpenavn funnet i tiltaltes leilighet og beslag gjort i Ringerike fengsel, der han har sittet i varetekt, er også blant bevisene som skal føres for retten.

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet jobbet med en teori om at drapet kan ha vært utløst av en familiær konflikt mellom siktede og avdøde.

Forsøkte å anmelde

Aktor Christiansen ønsker ikke å kommentere dette. Etter det TV 2 forstår skal politiet ha jobbet med en teori om at siktede mente at avdøde Andresen «blandet seg» borti et tema han mente var et familiært anliggende, noe som førte til en konflikt.

Forsvarer Elden har tidligere uttalt at han er kjent med at det var en konflikt mellom sin klient og avdøde, men «neppe av en slik karakter at den sannsynligjør et drapsmotiv».

Kort tid før drapet skjedde forsøkte tiltalte å anmelde svogeren sin på Drammen politistasjon, men TV 2 er ikke kjent i bakgrunnen for anmeldelsen.

Skal være til stede

Borgar Giil Andresens barn representeres av bistandsadvokat Marijana Lozic. Hun sier at hennes klienter kommer til å være til stede i retten.

– De ser frem til at saken endelig kommer opp for domstolen. De håper å få noen flere svar, sier Lozic.

Vibeke Bille, som representerer Borgar Giil Andresens enke, ønsker ikke å kommentere saken. Enken har tidligere uttalt at hun er «fratatt det kjæreste hun hadde».