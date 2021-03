– Jeg har alltid hatt sans for Audi og lar kjøreglede og følelser styre bilvalget, fremfor fornuft.

Det forteller Rune Tangen. Han er en av de aller første i Norge som bestilte Audis nye elektriske flaggskip, RS e-tron GT.

– Planen var egentlig å klinke til med en Porsche Taycan. Men da jeg så de første bildene av e-tron GT var det gjort. Jeg ville heller vente på den, og nå er det heldigvis ikke så lenge til bilen skal hentes, smiler 54-åringen fra Gjerdrum.

Rune kjører Audi e-tron i dag, som han også var tidlig ute med.

– Nå som ungene har flyttet ut, går det an å unne seg sportsbil-drømmen. Jeg gleder meg skikkelig til bilen kommer, smiler Audi-entusiasten.

– Jeg måtte bare ha den, sier Rune etter han så de første bildene av bilen.

Et seigt år...

Bilen som snart er på vei til Norge, er altså toppmodellen, RS e-tron GT, med omtrent alt utstyr. Bilen har opptil 646 hk, 830 Nm og feier unna 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder.

– 2020 var et seigt år. Først kom koronaviruset også raset i Gjerdrum. Jeg bor like i nærheten og ble ikke direkte rammet. Men det har selvsagt preget hele nabolaget, så nå skal det bli fint å se frem mot sommer og ny bil, sier Rune til Broom.

For en liten måned tilbake, tok Rune turen til Møller Bil Hvam, som var den første forhandleren i Norge som fikk vise bilen.

Les mer om nye e-tron GT her

Topputgaven, signert RS, koster fra 1.269.900 kroner.

Nürburgring

– Det var helt fantastisk å se den live. Jeg angrer ikke på at jeg droppet Taycan-planene for å vente på denne. Jeg må forresten innrømme at jeg ikke hadde valgt grønnfargen på demobilen, til tross for lang bakgrunn fra militæret.

– Hehe, vi skjønner. Hvilken farge får din bil?

– Den blir svart med alcantara-interiør og røde detaljer. Nå kan jeg ikke annet enn å glede meg. Så fort verden åpner opp litt igjen, er planen også å ta den med til Nürburgring, avslutter Rune.

Test e-tron GT: Lekker å se på – en drøm å kjøre

Denne grønnfargen er helt ny i forbindelse med e-tron GT-lanseringen.

Solgte 15 biler på to dager

Til tross for en startpris på 899.000 kroner, har responsen på Audis nye toppmodell ikke latt vente på seg.

Michael Bang Helgerud er markedssjef hos Audi Møller Bil Hvam.

Bare hos Møller Bil på Hvam fikk de inn 15 bestillinger på to dager.

– Interessen for bilen er stor. På de to dagene bilen var utstilt her, tok rundt 60 kunder turen innom for å se. Én av dem bestilte også bilen helt spontant, etter å ha sett den live, forteller Michael Bang Helgerud, markedssjef hos Audi Møller Bil Hvam.

Han legger til at snittprisen hos deres e-tron GT-kunder, ligger på om lag 1,1 millioner kroner.

– Mange av kundene kjører e-tron i dag, men ønsker seg en litt sportsligere bil. Samtidig er det ikke alle som har behov for de praktiske SUV-egenskapene, da er e-tron GT midt i blinken, smiler Michael.

Test Audi RS 3: Morsommere nybil under én million? Da skal du lete lenge!

Bli med på tur i råskinnet Audi TT RS