Her skjønner de hva som har skjedd

Magnus Carlsen (30) slapp med skrekken etter tabbe. Gruppeseieren ble hans under noe spesielle omstendigheter.

Tirsdag: Se Magnus Carlsen i kvartfinale på TV 2 Sport 2 eller Sumo fra kl. 16.30.

I mandagens fjerde parti, med svarte brikker mot Daniil Dubov, åpnet Carlsen svært sterkt. Han stod tidlig to bønder over. Sjakkcomputeren ga ham 80 prosent vinnersjanse med langt mer tid enn motstanderen på klokken.

Så gjorde han et trekk som snudde prosentene på hodet.

– En uforståelig tabbe av Magnus da han hadde tolv minutter igjen på klokken. Det der er sløseri, og det er sløvt, var den nådeløse dommen til TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Det førte til at partiet endte med remis. Da var ikke gruppeseieren like sikker. Den knivet Carlsen med Anish Giri om. Remis i femte parti ville gi rivalen en sjanse.

Fikk latterkrampe

Der spilte Carlsen en lynrask remis mot Hikaru Nakamura. Begge åpnet ved å flytte kongebonden frem. Så flyttet de kongen opp, og etter bare seks trekk endte partiet med remis etter trekkgjentakelse.

Begge satt og lo da det hadde gått opp for dem hva som skjedde.

Etterpå ble det hintet til at øyeblikket ville være godt stoff for Nakamuras konto på nettstedet Twitch, der amerikaneren har mange følgere.

– Det er det jeg gjør. Jeg har hjulpet folk med «content» siden 1990, sa 30 år gamle Carlsen spøkefullt til TV 2 etterpå.

Da Giri spilte remis mot Maxime Vachier-Lagrave, var gruppeseieren likevel Carlsens. Gruppeseier gir flere poeng i Champions Chess Tour-sammendraget, samt fordelaktig trekning i sluttspillet.

30-åringen har imidlertid blandede følelser etter dag tre.

– Det var litt synd at jeg ikke greide å utnytte noen av sjansene mot Aronjan, og spesielt Dubov. Det var spesielt dårlig mot Dubov. Den burde jeg ha vunnet. Men totalt er jeg selvfølgelig kjempefornøyd, sier Carlsen.

Tirsdag venter Levon Aronjan i kvartfinalen av Champions Chess Tour 4. Den går over to dager.

Åpnet med seier

Carlsen åpnet dag tre med hvite brikker mot argentinske Alan Pichot, den klart lavest rangerte spilleren i turneringen.

Til tross for at Carlsen var meget stor favoritt til å vinne partiet, åpnet motstanderen godt. Midtveis ga sjakkcomputeren Pichot et lite overtak. Argentineren brukte imidlertid langt mer tid enn Carlsen, noe som ifølge ekspertene felte ham senere i partiet.

Magnus Carlsen spiste middag mens han slo Alan Pichot i mandagens første parti. Foto: TV 2.

Til slutt ga han opp da Carlsen var i ferd med å skaffe seg en ny dronning med en fribonde på kanten.

Remis mot tøff motstand

I andre parti møtte han Wesley So med svarte brikker, som har vært Carlsens overmann hittil i sammendraget i Champions Chess Tour.

Midtveis i partiet var Carlsen åpenbart oppgitt. TV 2s sjakkeksperter forklarte at sjakkeneren trolig hadde oversett en mulighet for at amerikaneren ville ende opp med den beste bondeformasjonen etter en byttehandel.

Se videoforklaringen her:

Etterpå fikk Carlsen et ørlite press på seg, men klarte trygt å forsvare seg til remis.

Ny remis

I tredje parti, med hvitt mot sterke Levon Aronjan, så Carlsen misfornøyd ut med åpningen sin. Likevel fikk han ledet partiet inn i sitt spor.

30-åringen hadde flere gode muligheter i tårnsluttspill mot armeneren, men ble bremset av godt forsvarsspill fra motstanderen.

PS! Du ser Champions Chess Tour 4 på TV 2 Sport 2 og Sumo. I tillegg kan du følge hvert parti i vårt livesenter.