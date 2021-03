Oslo innfører nå strengere tiltak enn noen gang før. Fra onsdag av blir det forbud mot mer enn to besøkende i private hjem. Det blir også hjemmeskole for svært mange elever.

Smittetallene i Oslo har vakt sterk bekymring den siste tiden. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) innfører derfor nå de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Oslo til nå under pandemien.

– Det er ingen tvil om at vi er inne i en tredje smittebølge. Vi er derfor nødt til å innføre forbud mot mer enn to besøkende i private hjem i Oslo, sier Johansen.

Byrådslederen sier at dersom folk har mer enn to personer på besøk, vil de kunne bøtelegges.

– Hvor store bøter det vil være snakk om, er ikke bestemt ennå. Vi skal gjennomgå de juridiske føringene for dette, sier Johansen.

I tillegg blir det også innført hjemmeskole for alle elever i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo.

Det blir også hjemmeskole for barn i 5. til 7. trinn i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.

De nye tiltakene gjelder fra onsdag 17. mars.

– Inngripende og alvorlig

Byrådsleder Raymond Johansen sier at forbudet mot mer enn to besøkende i private hjem er svært inngripende og alvorlig tiltak.

– Vi vet at veldig mange i byen allerede lever som om dette er regelen. Men vi vet også at det er for mange som samles i private hjem, og som fremdeles har for mye kontakt, sier Johansen.

Det har til nå vært forbud mot å samles flere enn ti personer i private hjem, med anbefaling om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem.

– Den eneste måten å stoppe det muterte viruset er å stoppe mest mulig av den sosiale kontakten, sa byrådslederen.

Stenger barnehager

I tillegg stenges alle barnehager og aktivitetsskoler i Oslo i påskeuka.

Sårbare grupper og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse før påske.

Barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse også i påskeuken.

Barnehagene og skolene skal gjenåpnes på rødt nivå tirsdag 6. april.

De andre tiltakene gjelder til 9. april.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier at erter påske vil skolene gå tilbake på rødt nivå.

– Vi skjermer de yngste barna for videre tiltak. Å holde åpent for de yngste barna er ekstremt viktig. Men jeg vet at det å holde åpent i den situasjonen vi er i nå, også er ekstremt krevende. Ansatte opplever en enorm belastning, sier Thorkildsen.

Rekordhøy smitte

Forrige uke ble 1967 personer i Oslo registrert smittet av koronaviruset.

Oslo kommune har ikke tidligere vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå.

Antall innleggelser på sykehusene øker kraftig, og det begynner å bli press på Oslo kommunes kapasitet til å teste og spore smitte.

- Vi er inne i en tredje smittebølge. De muterte variantene av koronaviruset sprer seg raskt i Oslo, og tiltakene vi har brukt til å slå ned smitten tidligere, er ikke nok til å slå ned de nye virusvariantene, sier Johansen.

Byrådslederen sier at den eneste måten å stoppe viruset på er å stoppe mest mulig av den fysiske kontakten mellom byens innbyggere.

– Vi håper at dette vil snu smitteutviklingen, sier han.

Nedstenging bekymrer

Byrådet i Oslo har gjennom hele pandemien hatt som mål å holde skoler og barnehager åpne, men Johansen så seg nå nødt til å endre strategi.

FHI har anbefalt å stenge alle skolene over hele byen, men mange har reagert sterkt på dette forslaget.

En av disse er barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet har bedt Oslo om å gjøre grundige vurderinger, blant annet om det er mulig å innføre tiltak på bydelsnivå der smitten er størst.

– Vektskålen med de negative konsekvensene for barna er så mye større nå enn det den var i mars. I tillegg er det også meldt om økt vold i hjemmet, sier Bejer Engh til Aftenposten.