Arsenal-legende kritiserer Ødegaard-avtalen

Tidligere Arsenal-spiller Fredrik Ljungberg gikk ut og kritiserte gamleklubben før The Gunners' 2-1-seier mot Tottenham søndag.

I Sky Sports' studio, før avspark i Nord-London-derbyet, viste Ljungberg sin misnøye med måten Arsenal forsøker å utvikle laget og egne spillere på. Svensken, som var midlertidig trener for London-laget deler av forrige sesong, brukte Martin Ødegaards lån fra Real Madrid som eksempel.

– Jeg synes Ødegaard er en god spiller, for all del, men om man har unge spillere i den posisjonen som man kan utvikle, da forstår jeg ikke hvorfor man låner en spiller fra en annen klubb uten opsjon på kjøp, sa Ljungberg, gjengitt i Daily Mirror.

Den tidligere Arsenal-profilen, som blant annet var en del av Invincibles-laget under Arsène Wenger i 2003/04-sesongen, skulle heller sett at klubbens egendyrkede talenter fikk sjansene som Norges landslagskaptein nå får.

– Hvis vi vil utvikle Arsenal som fotballklubb, så er det de unge som kan utgjøre forskjellen. De trenger kamper, og Emile Smith Rowe bør ikke spille ving for å gjøre plass til en annen spiller. Han trenger å spille i hans posisjon, sa Ljungberg, som forlot trenerteamet til Arsenal i fjor sommer.

– Kan ikke se at det ødelegger

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller stiller seg undrende til Ljungbergs betraktninger og henviser til et annet Arsenal-talent som har imponert mange denne sesongen.

– Min umiddelbare tanke er at vi kan gå et år tilbake og tenke på Bukayo Saka. Han spilte venstreback først, han, men det har ikke ødelagt for ham, for å si det sånn. Kanskje snarere tvert imot, sier Stamsø-Møller.

TALENTER: Bukayo Saka og Emile Smith Rowe er oppfostret i Arsenals akademi. Foto: ANDREW BOYERS

Fotballeksperten mener at Smith Rowe har spilt bra på kanten og at det ikke er dumt at unge spillere får utforske andre posisjoner på banen.

– På kort sikt kunne han kanskje fått noen oppturer og flere minutter om Ødegaard ikke var der, men jeg tenker det er snarere er bra for ham å få et eksempel til etterfølgelse som Ødegaard. Jeg kan ikke se at det ødelegger for ham. Han har spilt flere gode kamper utpå siden, mener fotballeksperten.

– Arsenal trenger flere om beinet

Stamsø-Møller mener at en klubb som Arsenal har en tropp som skal gjøre det bedre enn tabellplasseringen, 10. plass, i Premier League tilsier. Han mener at Mikel Artetas lag ikke har råd til å utelukkende fokusere på unge og lokale talenter.

– Jeg tenker at det viktigste for Arsenal er at de gjør det best mulig umiddelbart også. Men parallelt med at de bygger klubb, så må de få resultater. Det ene vil ene vil gå på bekostning på det andre om man legger altfor mye press på unge, som Smith Rowe. Hva om han får en nedtur? Hva gjør de da, spør han retorisk og tilføyer:

– Det vanligste er at unge møter motgang etter en positiv start. Der er Haaland et unntak. Det er mer som skader enn at man må kjempe om en plass på laget. Arsenal trenger flere om beinet.

Fotballeksperten er spent på hvordan Ødegaards Arsenal-karriere vil fortsette etter forrige ukes mål mot Olympiakos og Tottenham.

– Han har vært god og hatt litt flyt. Han manglet de marginene før, og det har mye å si. Jeg liker hvordan han har tatt fatt på oppgaven og gjort grovjobben. Får Arsenal noen andre til å gjøre den defensive jobben, da får han brukt ferdighetene sine bedre. Da kommer han til å skinne, og da vil de ønske å hente ham og ha ham med videre.

Arsenal møter klokken Olympiakos til returkamp i Europa League torsdag kveld. The Gunners har 3-1-ledelse fra første oppgjør, og returen kan du se på TV 2 Sport 1 og Sumo fra klokken 18.40.