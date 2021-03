Pressekonferanse om nye tiltak for Oslo klokken 18

Mandag klokken 18 vil byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møte pressen for å presentere nye tiltak for Oslo.

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) vil også delta på pressekonferansen.

Det er kjent at Oslo har diskutert om skolene må stenge på grunn av den økende smitten, og byrådsleder Raymond Johansen har varslet at strenge tiltak vil bli innført. Det er derfor ventet at skolene helt eller delvis vil stenges.

Barneombud Inga Bejer Engh ber Oslo gjøre grundige vurderinger, blant annet om det er mulig å innføre tiltak på bydelsnivå der smitten er størst.

Vil skjerme elevene

Både blant fagfolk innen utdanning og i byrådet i Oslo er det to ulike hovedsyn på nedstengning av skolene.

På den ene siden ønsker man å sette inn det mest omfattende tiltaket, nemlig å stenge absolutt alle skolene fram til påske, slik at man setter inn maksimalt trykk på å får slått ned viruset i de tre nærmeste ukene.

På den andre siden er det et sterkt ønske om å skjerme elevene fra full nedstengning opp til 5. klasse, fordi erfaringene viser at de yngste barna i svært liten grad har noe utbytte av hjemmeskole. De er også mest utsatt og sårbare ved nedstengning av skolene.

Byrådet i Oslo har vært tilbakeholdne med å stenge skoler, og å innføre rødt nivå på barne- og ungdomskoler.

Skaper sosial ulikhet

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har argumentert med at hjemmeskole er en oppskrift på sosial ulikhet.

— Det er fordi hjemmeskole betyr at barn i større grad blir avhengige av foreldrene sine og hjemmesituasjonen for å kunne klare å henge med. Det vet vi er oppskriften på sosial ulikhet, sa Thorkildsen til nettstedet Vårt Oslo da hun satte foten ned for å stenge skoene før jul.

Uansett resultat er det ventet at barn med foreldre i samfunnskritiske jobber og som er i en sårbar situasjon fortsatt får tilbud om undervisning i skolen.

Mangler lærere

Det er flere elementer som taler for full nedstengning, sier kilder til TV 2. Flere skoler sliter med store bemanningsproblemer fordi lærere er slitne, syke eller i karantene, og fordi det er mangel på vikarer.

Det muterte viruset fører til at hvis et fåtall elever får påvist Covid-19, så settes et stort antall lærere i karantene.

Hvis skolene stenger helt ned i den siste tiden før påske, og gjennom påskeferien, vil de kunne åpne igjen med lavere smittetrykk og bedre bemanning, slik at det vil bli mer stabilitet og et bedre skoletilbud, blir det framholdt.