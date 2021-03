Bjørn Kjos starter nytt flyselskap

Det melder Dagens Næringsliv.

Selskapets toppsjef er gründer Bjørn Tore Larsen. Ifølge Nettavisen eier Larsen 53 prosent av aksjene i selskapet, mens Bjørn Kjos eier 15 prosent. Til sammen har investorene tegnet aksjer for 24 millioner amerikanske dollar.

I første omgang vil selskapet tilby flygninger mellom Europa og USA, med flytypene Boeing 787 Dreamliner. Etter planen skal første fly ta av i desember.

– Vi har nå en historisk mulighet til å bygge opp et nytt flyselskap fra start. Når verden igjen åpner opp, vil det være behov for et nyskapende lavprisselskap i det interkontinentale markedet, sier selskapets toppsjef, Bjørn Tore Larsen.

Blant destinasjonene er New York, Los Angeles, Paris og London, med planer om å utvide til Asia.

Toppsjefen sier selskapet skal satse på mer miljøvennlige fly med lavere drivstofforbruk.

– Norse Atlantic Airways skal gi folk flest en mulighet til å reise mellom kontinentene, uten at det skal koste for mye, sier Larsen.