Gjorde narr av Zara Larssons kropp – fikk sparken

Det er nylig slutt mellom Ryder Ripps (34) og Azealia Banks (29), som for få uker siden annonserte at de var forlovet.

I kjølevannet av bruddet har Banks lagt ut flere skjermdump av private meldinger Ripps har sendt til henne, der han gjør narr av kroppen til Zara Larsson (24).

Da artisten oppdaget dette ga hun ham sparken. Det skriver Aftonbladet.

«Jeg ser at folk kommenterer vekten min daglig, men altså du, Ryder Ripps? Virkelig?» skriver hun på Instagram.

Gjør narr av armene hennes

I de private meldingene fokuserer Ripps spesielt på armene hennes, og deler ved en anledning et bilde av henne og skriver «arm». Ved en annen anledning kaller han henne «Zara Armsson».

I en annen melding skriver han at hun «burde bli tjukkere og slutte å prøve å være heit».

Larsson var raskt ut med å kommentere meldingene på sin egen Instagram og skriver blant annet «som om det ikke er jeg som betaler regningene hans?».

Videre skriver hun «Så... hvem vet om en bra creative director lol».

Ryder Ripps har satt Instagram-kontoen sin til «privat» etter hendelsen.

Ser slike kommentarer overalt

Zara Larsson skriver at hun er lei av at kvinnekroppen alltid skal være noe «morsomt» å diskutere. Hun sier at hun har genetisk store armer og at det tidligere ikke er noe hun har brydd seg om. Etter en hel del kommentarer begynner det derimot å gå inn på henne.

«Jeg ser disse kommentarene daglig og jeg vet aldri hva jeg skal svare, eller om jeg skal svare i det hele tatt», skriver hun.

Samtidig oppfordrer hun følgerne sine til å la være å kommentere andres kropper.