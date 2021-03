- Støtten hjemmefra har betydd mye

Som syvåring ble Sondre «fibb0» Gjerde introdusert for gaming av sin far. Nå spiller han for et av norges beste Counter Strike-lag.

I fjorårets sesong av Telialigaen måtte Sondre «fibb0» Gjerde ta til takke med en sur femteplass, og dermed ingen plass i sluttspillet.

Denne sesongen er han allerede klar for sluttspillet og har blitt signert for et av Norges beste Counter Strike-lag.

- Jeg har kommet meg inn i en gjeng hvor jeg kan se for meg å være lenge, det er verdt hver bidige time som har blitt lagt ned for å komme hit, sier han til TV 2.

Som syvåring ble Gjerde introdusert for spill og da spesielt Counter Strike, av sin far.

Gjerde ble introdusert til gaming av sin far i tidlig alder. Foto: Privat

- Jeg ble tatt med på mitt første lan av faren min som selv jobbet med spill og hadde en interesse av det, forteller han.

Han forteller at gaming har vært en del av hverdagen så lenge han kan huske, men at han er klar over at det er noe utypisk med å ha så mye støtte hjemmefra som gamer.



- Det er jo mange som må overbevise foreldrene sine, men det har alltid vært en del av hverdagen vår. Jeg og pappa har hatt spill som en felles hobby og det har vært mer enn bare noe man kaster bort tiden sin på, forteller han.

Han legger dog til at det tok noe lenger tid med mamma.

- Mamma har det vært litt verre med i starten, hun trengte litt mer overbevisning, ler han.

- Men jeg er veldig takknemlig for den støtten og at jeg bare fikk starte rett på.

Toppoppgjør mot Nordavind Talent

Søndag kveld spilte 777 og Nordavind Talent en høydramatisk finale i TV 2s kvalifisering til BLAST Nordic Masters, hvor 777 gikk seirende ut med ørsmå marginer på overtid.

Allerede i kveld er det duket for omkamp, denne gangen i årets nest siste TV-kamp i Telialigaen før sluttspillet.

777 er allerede klare for sluttspill, men en seier i kveld vil være med på å sikre førsteplassen og muligheten til å velge motstander. For Nordavind Talent er det helt avgjørende med en seier i kveld, da det er flere lag som kjemper om den siste plassen.

Selv om 777 gikk seirende ut av gårsdagens kamp, viste Nordavind Talent ekstremt god form. På spørsmål om dette er noe som skremmer Gjerde før kveldens oppgjør er ålesundgutten klar i sitt svar.

- Dette er vel egentlig en «best av fem» vi går inn i, spilt over to dager og mulighet for samme kart som i går. Så vi går inn med samme prosess og stil som vi gjorde i går. Vi vet allerede store deler av feilene vi gjør i kampens hete og det er enda mindre press for å cruise i land enda en 2-0 i dag, sier han.

Et av de andre lagene som fortsatt kan karre til seg en plass i sluttspillet er Gjerdes gamle lagkamerater i Foxed.

- Jeg tenker det er fint å gjøre Foxed en tjeneste etter den sure femteplassen i fjor, ved å ta ut Nordavind. Jeg unner de et sluttspill, og såpass skylder jeg de, ler han.