Mikkel (49) fikk livet snudd på hodet etter Baneheia-bok: – Klarte bare ikke la det ligge

– Det er ikke sånn at vi har meldt oss inn i en klubb. Men vi er flere personer som har jobbet med denne saken over tid, sier Tronsrud.

Vi treffer ham i Hvervenbukta på Holmlia i Oslo.

Den 49 år gamle IT-controlleren snakker lavmælt og nøkternt om Baneheia-saken – en kriminalsak som omtales som en av de mest alvorlige vi har sett i Norge.

For en måned siden ble det klart at den gjenåpnes etter over 20 år.

I høyre hånd holder Tronsrud boken som for et par år siden skulle endre hverdagen hans fundamentalt.

– Jeg har aldri tenkt tanken at jeg skulle engasjere meg i en kriminalsak – og i alle fall ikke Baneheia-saken. Men så viser det seg at det er nødvendig at privatpersoner engasjerer seg. Det ser vi i sak etter sak, sier han.

STØTTESPILLER: Mikkel Tronsrud ble ufrivillig frivillig i Viggo Kristiansens forsvarerteam. Foto: Aage Aune / TV 2

Sammen med en håndfull andre utgjør han i dag kjernen av Viggo Kristiansens støttegruppe. I perioder holder de på nærmest døgnet rundt.

49-åringen tør ikke begynne å regne på hvor mye tid han har brukt på dette.

– Det er mange tusen timer. Spør samboeren min.

Drapene som rystet Norge

I mai er det 21 år siden Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet seksuelt misbrukt og drept i Baneheia i Kristiansand.

Norge sto stille. Landet var i sjokk og sorg. Daværende statsminister Jens Stoltenberg lovet at de skyldige skulle bli straffet.

Det populære turområdet, som vanligvis er proppfullt av folk, lå plutselig forlatt.

SJOKK OG VANNTRO: Norge ble rystet av drapene i Baneheia. Foto: Morten Holm / NTB

Månedene gikk uten at politiet pågrep noen. Først utpå høsten kom gjennombruddet.

Politiet hadde funnet DNA som knyttet 19 år gamle Jan Helge Andersen til åstedet.

Den unge mannen tilstod og forklarte at det var den to år eldre bestekameraten, Viggo Kristiansen, som var pådriver og hovedmann for de særdeles grove ugjerningene.

DØMT: Jan Helge Andersen og Viggo kristiansen. Foto: Privat

Kristiansen nektet enhver befatning med saken. Det gjør han fremdeles.

Var sikker på skyld

På denne tiden var Mikkel Tronsrud 28 år gammel. På samme måte som alle andre var han opprørt.

– Det gjorde noe med meg også, sier han.

Den unge IT-medarbeideren fulgte med på det som sto i avisene. På TV så han på fakkeltog i Kristiansand og jentenes begravelser.

– Jeg var helt sikker på at Kristiansen var skyldig. Det var ingenting i det mediene skrev eller i det politiet sa, som tilsa noe annet. Du måtte jo nesten være tjukk i hodet hvis du skulle mene at han var uskyldig, sier han.

Over 20 år senere har han et helt annet forhold til saken.

– Det vi har å støtte oss til, er bevisene i saken. Og de peker vekk fra Viggo Kristiansen, mener han.

Fikk grønt lys

Både Kristiansen og Andersen ble dømt i to rettsinstanser – henholdsvis til 21 års forvaring og 19 år i fengsel.

Sistnevnte er ferdig sonet og er i dag en fri mann.

Kristiansen, som har rukket å bli 41 år, soner fremdeles en forvaringsdom på Ila fengsel i Bærum.

Men han har nektet å gi seg. I løpet av de siste 13 årene har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i realiteten behandlet fem gjenopptakelsesbegjæringer.

Gang på gang har de blitt avslått.

Til sammen er det sent inn hele syv begjæringer, men to av dem ble behandlet som klager og avslått i form av brev.

Forsvarerteamet har vært spesielt opptatt av hvilken betydning et usikkert DNA-bevis fikk i retten, mobiltrafikk de mener gir Kristiansen alibi og av metodene politiet brukte under avhørene av Andersen.

Etter at den siste begjæringen hadde ligget på kommisjonens bord i over tre år, kunngjorde kommisjonsleder Siv Hallgren, den 18. februar, at saken likevel åpnes på nytt.

LEDER KOMMISJONEN: Siv Hallgren tilhører mindretallet som mente saken ikke burde gjenåpnes. Foto: Frode Sunde / TV 2

Et knapt flertall bestående av tre mot to mener nye bevis gjør at saken stiller seg annerledes i dag enn den gjorde under rettsbehandlingene i 2001 og 2002:

«Selv om det samlet sett foreligger en rekke forhold som taler for at Viggo Kristiansen er skyldig, foreligger det etter flertallets vurdering samlet sett en rimelig mulighet for at han ville ha blitt frifunnet», skriver kommisjonens flertall i rapporten.

Jan Helge Andersen står imidlertid fast ved sin forklaring om at de to var sammen om drapene.

– Ja, jeg kan ikke si noe annet. Det var jo sånn det var, sa han til TV 2 samme dag som saken ble gjenopptatt.

Nå er det statsadvokatene i Oslo som skal gi sitt råd til Riksadvokaten om hva de mener burde skje videre – enten om det blir en ny rettssak eller om de vil legge ned påstand om frifinnelse.

Julegaven som endret alt

Veien mot gjenåpning har altså vært lang for forsvarerteamet.

– Jeg er ikke den som har jobbet lengst med dette. Det er andre som har holdt på i årevis, sier Tronsrud.

Den første begjæringen om gjenopptakelse ble levert inn tilbake i 2008.

For Tronsruds del begynte engasjementet etter at Bjørn Olav Jahr, i oktober 2017, ga ut bok om Baneheia-saken.

– Det var samboeren min som sa at «du, nå er det en forfatter her som mener at Viggo Kristiansen er uskyldig», sier han.

49-åringen ble nysgjerrig.

– Jeg tror det var en blanding av interesse og skepsis. Hva var det han mente å vite?

Da julaften kom lå boken under treet. Tronsrud ble fullstendig oppslukt.

BOKEN: Bjørn Olav Jahrs «Drapene i Baneheia – to historier, en sannhet». Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg svelger ikke alt jeg leser, men dette var noe helt annet enn det som hadde kommet frem i media, sier han.

Side for side. Perm for perm.

– Jeg husker at jeg satt på kjøkkenbenken og leste mens jeg lagde mat.

Idet han var ferdig, startet han på nytt.

– Det var ikke sånn at jeg ble overbevist, men jeg tenkte at hvis Jahr hadde rett i halvparten av dette – så er det en skandale, uansett om Viggo er skyldig eller ikke, sier han.

FRIVILLIG: IT-controlleren Mikkel Tronsrud. Foto: Aage Aune / TV 2

Tronsrud klarte bare ikke å slippe saken. Snøballen hadde begynt å rulle.

Fritiden som forsvant

Da han var ferdig med boken for andre gang, begynte han på det som egentlig bare skulle være en liten bokanmeldelse. Men teksten vokste og vokste. Spørsmålene hopet seg opp.

Han tok kontakt med Jahr, som hjalp ham med å komme i kontakt med folk forfatteren selv hadde brukt som kilder i arbeidet med boken.

Sakte, men sikkert gravde Tronsrud seg dypere. Uten at han hadde planlagt det, var han etter hvert på innsiden av den alvorlige kriminalsaken.

– Det er en gradvis prosess. Man bestemmer seg ikke for å bare engasjere seg i en sånn sak. Man tar ett skritt av gangen, sier han.

All fritid forsvant. IT-controlleren pløyde seg gjennom det han kom over av saksdokumenter.

Avhørsrapporter, sakkyndiguttalelser og rettsdokumenter. Brev til Gjenopptakelseskommisjonen, nye tilsvar til påtalemyndigheten og egenhendige undersøkelser.

I perioder har han, ved siden av å være i full jobb, holdt på nærmest døgnet rundt.

Helt gratis.

For en mann han ikke kan si med sikkerhet at ikke står bak ett av de groveste drapene vi har sett i Norge.

– Tenker du noen gang at de timene er brukt på å forsøke å få frikjent en mann som har gjort det han ble anklaget for?

– Det tenker jeg på hver eneste dag. Og jeg tenker på de etterlatte. Hva alle begjæringene om gjenopptakelse gjør med dem. Men jeg kan ikke bare snu ryggen til. Dette handler om mye mer enn Viggo Kristiansen. Dette handler om rettssikkerhetsspørsmål, sier han.

Forberedte seg på avslag

Tre år etter at han fikk Jahrs bok i julegave av samboeren, ble Tronsrud selv stående i begivenhetenes sentrum.

Da nyheten om gjenåpning ble kjent, var det han som endte opp med å stå foran pressekorpset i snøværet og snakke på vegne av Kristiansen.

– Det var egentlig en tilfeldighet. Det var rett og slett fordi Arvid Sjødin (Kristiansens advokat, journ.anm.) var syk og da måtte vi finne noen andre, sier han.

PRESSEBRIEF: Mikkel Tronsrud kort tid etter at Baneheia-saken ble gjenåpnet. Foto: Heiko Junge / NTB

Etter de mange avslagene, var han forberedt på at svaret ville bli det samme denne gangen også.

– Jeg gruet meg litt til å stå i media og svare på spørsmål om hvorfor vi gjør dette mot de etterlatte, om han nå kom til å gi seg og om det burde bli slutt på adgangen til gjenåpning, sier han.

Men da han fikk tilsendt den 369 sider lange rapporten, ble det enklere, forklarer han.

– Så ble det gjenåpning. Da var det egentlig bare å fortelle om Viggo Kristiansens syn på det, og det var ikke så veldig vanskelig, sier han.

«Du må ikke sove»

Tronsrud har tenkt mye på hva som har fått ham til å dra engasjementet så langt som han har gjort.

Han lurer på om det koker ned til samvittighet. Han viser til at han tilbragte mye tid hos bestemoren sin i barndommen.

På toalettet hang diktet «Du må ikke sove».

Arnulf Øverlands berømte ord festet seg hos mannen:

«Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» Arnulf Øverland

– Det husker jeg at jeg begynte å tenke mer og mer på, sier han.

– Mange vil nok nå forbinde deg med denne saken. Hva synes du om det?

– Jeg skjønner jo at det ikke nødvendigvis kommer noe godt ut av å engasjere seg i en sånn sak. Det er en risiko for min egen del også. Men noen ganger så må du bare gjøre det du mener er rett, selv om du ser at det kan koste noe, sier han.

– Hvordan vil du oppleve det dersom han skulle bli dømt igjen?

– Det blir hypotetisk og jeg er ikke viktig i denne sammenhengen. Det viktigste for meg har vært å få saken opp igjen, sånn at vi kan få belyst de tingene som ligger i saken. Det er mye viktigere enn hva jeg føler.

Venter på etterforskning

Nå venter han og resten av støttegruppa i spenning på hva statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg vil råde Riksadvokaten til å gjøre.

Kristiansen, Andersen og jentenes etterlatte har alle vært tydelige på at de ønsker at det blir en ny hovedforhandling i lagmannsretten.

Før den tid har påtalemyndigheten varslet at det kan bli aktuelt å gjøre nye etterforskningsskritt.

– Så må man nesten vente og se hva som kommer ut av det da. Det er vanskelig å forskuttere, men politiet har en lovbestemt plikt til å undersøke både det som taler for og det som taler mot deg, hvis du blir tiltalt for noe, sier Tronsrud.

I påvente av tilrådingen har Kristiansen bedt om å bli løslatt. Det blir det nå opp til retten å ta stilling til.

– Hvis han løslates – kommer dere to da til å omgås?

– Nei, det har jeg ikke tenkt på. Vi tar vel det som det kommer, vil jeg tro.