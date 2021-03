– Hadde det ikke vært for Benzema, hadde ting sett virkelig ille ut

Se Real Madrid–Atalanta på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 20.00 tirsdag

– Hadde det ikke vært for Karim Benzema, hadde ting sett virkelig ille ut.

Slik oppsummerer Vsport- og La liga-ekspert Petter Veland, Real Madrids sesong.

Franskmannen har nesten på egenhånd sørget for at Real Madrid fortsatt har et håp om å forsvare La Liga-tittelen og avansement i Champions League.

Storklubben sto faktisk i fare for å ryke ut allerede i gruppespillet, men to mål fra Karim Benzema i skjebnekampen mot Borussia Mönchengladbach sørget for avansement.

Lørdag scoret han to mål mot Elche, det siste på overtid, og sørget dermed for at Real Madrid klarte å snu kampen. Uken før scoret han lagets eneste mål mot Atlético Madrid.

Cristiano Ronaldo etterlot seg et enormt tomrom i form av mål da han dro til Juventus. Det tomrommet har det til tider kun sett ut som om at Karim Benzema er i stand til å være i nærheten av å fylle.

For tredje sesong på rad har han passert 20 scorede mål. Franskmannen er i god rute til å nå fjorårets 27 mål og 2018-sesongens 30 mål.

Ansvarlig redaktør i Real Madrids norske supporterklubb, Kristian Thorsen Schoute, er ikke i tvil. Real Madrid er helt avhengig av Benzema.

– Det er ingen tvil om at Real Madrid har manglet mål siden Ronaldo dro. Man hadde forventet at det skulle fordele seg utover spillerne, men det har endt med at det er Benzema som scorer målene. I fjor var Sergio Ramos den som scoret nest mest, i år er det Casemiro. Real Madrid har vist seg å være helt avhengig av Benzema de tre siste sesongene, Schoute.

Se Real Madrid–Atalanta på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 20.00 tirsdag.

Fra skyggen av Ronaldo til å være midtpunktet

I perioden 2009-2018 levde Benzema for det meste i skyggen av Cristiano Ronaldo. Da Juventus sikret seg portugiseren var det plutselig Benzemas målpoeng som ble skrevet om i spanske aviser.

– Benzema scoret mål under Ronaldos tid også, men var i skyggen hans. Jeg tror ikke Ronaldo hadde scoret så mange mål uten hjelpen Benzema ga ham. Han aksepterte å være en nummer ni, som ikke hadde målscoring som primæroppgave.

– Benzema aksepterte å ha en sekundærrolle. Oppgaven var primært å gi Ronaldo den plassen han trengte for å score mål. I det aspektet var han veldig undervurdert, sier Veland til TV 2.

Karim Benzema har aldri vært Real Madrids straffetaker heller. Den rollen tok Sergio Ramos over da Ronaldo forsvant.

– Han har vært undervurdert både av supportere og de som ikke følger Real Madrid så tett. Rollen hans var å legge til rette for Ronaldo. Det er de siste årene man virkelig har sett kvalitetene han har som ren målscorer. Jeg tror de siste sesongene har gjort ham til en enda større legende i klubben, enn han hadde vært om han dro samtidig som Ronaldo, sier Schoute.

Nesten ti år med trøbbel med loven

Karim Benzema har også hatt sitt å stri med utenfor fotballbanen.

I 2010 våknet sjokkerte franskmenn opp til nyheten om at fire landslagsspillere ble etterforsket for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårige prostituert.

Karim Benzema var en av spillerne som etter hvert ble navngitt. I 2014 ble han frikjent for å ha brutt loven ettersom den mindreårige prostituerte skal ha løyet om alderen.

Men det skulle ikke gå lang tid før det smalt igjen. Året etterpå våknet igjen det franske folket til sjokkerende overskrifter. Karim Benzema var tiltalt for medvirkning til utpressing av landslagskamerat Mathieu Valbuena i forbindelse med en sextape Valbuena hadde spilt inn med sin kone.

Saken er heller ikke slutt. I januar i år kom nyheten om at fransk påtalemyndighet anklager Benzema for å ha betalt enkeltpersoner for å presse penger fra Valbuena ved å true med å offentliggjøre en sexvideo.

– Benzema virker kald og rolig. Det virker som om at han har en mental styrke som ikke lar ham påvirkes av det som skjer rundt ham, sier Veland.

– Samtidig er han snill som et lam ute på banen. Det finnes knapt en spiller som har stått over færre kamper enn ham. Der er lett å tenke at han kan la det gå en kule varmt når man ser på historikken hans med trøbbel, men man ser ham aldri la seg vippe av pinnen, legger Vsports fotballekspert til.

Valbuena-saken kostet Benzema plassen på landslaget. 33-åringen har ikke spilt en landskamp for Frankrike siden 8. oktober 2015.

TRØBBEL: Her forlater Karim Benzema retten i Versailles etter å ha blitt tiltalt i saken mot Mathieu Valbuena. Foto: Matthieu Alexandre

Mener han vil bli husket som en av de største

Franskmannen har spilt 543 kamper for Real Madrid og scoret 274 mål. Han står også bak 137 målgivende pasninger. Kun fem spillere har scoret mer enn ham i Real Madrids historie, og ingen har flere målgivende pasninger.

– Når fotballhistorien skal komme med sin dom over Benzema vil han mangle noe på merittlisten. Det er at han ikke var med da Frankrike vant VM i 2018. Ronaldo vant EM, Luka Modric tok Kroatia til finalen. Det er noe som kommer til å bli brukt mot ham. Det kommer man ikke foruten.

– For mitt vedkommende vil jeg huske ham som en av de beste angrepsspillerne i verden de siste 15 årene, sier Veland.

Det er samme vurdering som Kristian Thorsen Schout i Real Madrids norske supporterklubb kommer til å sitte igjen med.

– I mine øyne er det ingen tvil om at Karim Benzema kommer til å bli regnet som en av de aller største angrepsspillerne. Jeg er usikker på om han kommer seg opp på Raúl eller Cristiano Ronaldos nivå, men det er ingen tvil om at han er stor. Jeg er ganske sikker på at når man ser tilbake på Real Madrid om 30 år, så vil Benzema være en av de aller viktigste. Han har vært betydningsfull i en av klubbens mest suksessrike perioder, sier Schout.

Se Real Madrid–Atalanta på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 20.00 tirsdag.