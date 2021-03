Tusenvis har fått første dose med AstraZeneca – dette skjer nå

I Norge er 121.820 personer vaksinert med vaksinen fra AstraZeneca.

Foreløpig er det kun første dose som er gitt, og vaksinen er nå stanset midlertidig etter meldinger om mulige alvorlige bivirkninger.

Flere steder i Europa er det meldt om at personer som har tatt vaksinen har fått blodpropp-dannelse bare dager etter at dosen har blitt satt.

En død

Tre helsepersonell ble innlagt på Rikshospitalet i helgen, med alvorlige tilstander, kort tid etter å ha tatt vaksinen. Mandag opplyser Legemiddelverket at en av disse personene er død.

Hvorvidt det er noen sammenheng mellom sykdomstilfellene og vaksinasjonen, er noe som nå undersøkes. AstraZeneca selv har vært ute og sagt at de mener deres vaksine er helt trygg.

De over 120.000 nordmennene som allerede har fått første dose, skulle tatt en ny dose om 10-12 uker for å bli fullvaksinert.

– Foreløpig er AstraZeneca-vaksinasjonen satt på en midlertidig pause. De som skal få andre dose får beskjed om at vi utsetter den til 12 uker etter første dose. Dersom AstraZeneca blir ytterligere forsinket, får de tilbud om en annen vaksine, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI, til TV 2.

Han sier det ikke er noen grunn til å være redd dersom man har tatt AstraZeneca-vaksinen.

– Dette fremstår som svært sjeldne hendelser etter vaksinasjon. Vi vet fremdeles ikke om dette er bivirkninger av vaksinen. Det utredes. Det er generelt ikke grunn til å være redd, ut fra den kunnskapen vi har nå. Men hvis man er vaksinert og fortsetter å ha vedvarende alvorlige symptomer 3 dager etter vaksinering og i tillegg ser tegn på hudblødninger, må man oppsøke helsetjenesten, sier han.

Undersøker vaksine-miks

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier det nå undersøkes hvorvidt det er mulig å vaksineres med forskjelige typer vaksiner som 1. og 2. dose.

– Det pågås undersøkelser nå hvor man går fra den ene vaksinen til den andre. Det er en mulighet som må diskuteres, sier han til TV 2.

Det er både FHI og eventuelt også de europeiske helsemyndighetene som skal vurdere veien videre for vaksinen og vaksineringen av de som har fått første dose.

– Vi har fått beskjed om at de som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinene foreløpig ikke skal få tilbud om dose to inntil det er mer kunnskap om de meldte hendelsene, sier Marte Kvittum Tangen, leder Norsk forening for allmennmedisin.

Hun sier det allerede før AstraZeneca ble midlertidig stanset, ble snakket om å kombinere forskjellige vaksiner.

– Veien videre vil avhenge av de analysene og konklusjonene FHI og Legemiddelverket gjør, sammen med de internasjonale vurderingene. Vi har tiltro til at dette blir grundige og sikre vurderinger og det er betryggende at disse vurderingene også gjøres sammen med de kliniske fagmiljøene, sier Kvittum Tangen.