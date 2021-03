Første narko-ubåt beslaglagt i Europa

Spansk politi fant ubåten på et lager i Málaga, og den er ifølge Europol den første av sitt slag i Europa.

Tidligere har tilsvarende fartøy kun vært bygget i Sør-Amerika.

Fartøyet, som er ni meter langt, skal ifølge spansk politi ha kapasitet til å transportere opptil to tonn narkotika.

Her kan du se video: Slik ser narkoubåten ut på innsiden.

Ubåten ble funnet på et lager under en politiaksjon i Málaga. Det halvt nedsenkbare fartøyet var under bygging da den ble konfiskert av politiet.

NARKO-UBÅT: Europol har frigitt en video der de viser en ubåt som er planlagt brukt til å frakte narkotika. Foto: Europol

Policía Nacional har i samarbeid med Europol og politimyndigheter fra fem andre land infiltrert et stort kriminelt nettverk.

Hemmelig operasjon

Ubåt-beslaget ble gjort i forbindelse med Operasjon FERRO, en høyt prioritert politiaksjon mot en organisert kriminell gruppe som ifølge spansk politi er involvert i omfattende narkotikahandel.

Over 300 polititjenestepersoner deltok i operasjonen i Spania, støttet av amerikansk, colombiansk, britisk, portugisisk og nederlandsk politi.

Over tre tonn kokain er beslaglagt, samt 700 kilo hasj og større mengder kontanter.

Det hele startet da etterforskere identifiserte en kriminell organisasjon, med spanske, colombianske og dominikanske statsborgere, som var involvert i en større handel med kokain, hasj og marihuana.

PÅ INNSIDEN: Slik ser narkoubåten ut på innsiden. En fraktkapasiotet på ovr to tonn med narkotika ifølge spansk politi Foto: Europol

Mellom april og desember 2020 gjorde spansk politi flere store kokainbeslag knyttet til denne kriminelle gruppen i Colombia.

I november 2020 arresterte spansk politi lederen for nettverket og 13 av hans medsammensvorne. Dette førte politiet på sporet av narko-ubåten.

En av de sentrale bakmennene ble nylig arrestert i Barcelona da han prøvde å flykte til Nederland. Det førte så til at politiet avslørte et større hemmelig narkotikalaboratorium i Barcelona, plassert like ved en innendørs cannabisplantasje med over 1150 planter.

Covid-19-utslag i Norge

I 2020 ble det registrert 22 300 narkosaker ifølge Kripos. Første halvår i fjor var det en nedgang på ca. 17 % i antall saker sammenlignet med 2019. Nedgangen kan delvis forklares med Covid-19, men også før nedstengingen 12. mars var det lavere saksinngang enn året før-.

Hvordan narkotika brukes og smugles endres til stadighet, og metodene blir stadig mer komplekse og avanserte.

Det som ikke endrer seg er lønnsomheten. Årlig bruker EU-borgere titalls milliarder euro på ulovlige stoffer. De organiserte kriminelle gruppene blir mer spesialiserte og samarbeider i økende grad.



I fjor ble det i Norge beslaglagt ca. 49 kg kokain fordelt på 1 452 beslag som er vesentlig mindre enn det som har vært vanlig de siste årene. Vi må tilbake til 2011-2012 for å finne tilsvarende små mengder.