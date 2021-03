Slik var bussen i Bærum sist uke

Bildet det er snakk om ble knipset på en busstur fra Sandvika til Bekkestua i 14.30-tiden onsdag 10.mars.

Det var Budstikka som omtalte bildet først.

– Det er få tilfeller av kapasitetsoverskridelser, men det er svært uheldig hver gang det skjer, sier pressevakt i Ruter, Sofie Bruun.

Ruter registrerte 44 strekninger med kapasitetsoverskridelser i uke 9.

– Det er jo veldig lite i den store sammenhengen, men at dette er sjeldent hjelper jo ikke de som er uheldige og er til stede når det skjer.

Bruke sitteplasser

Bruun ønsker ikke kommentere det aktuelle bildet. Ruter har ikke mottatt noen klager rundt strekningen hvor bildet er tatt fra.

Ruter har derimot hørt flere historier om passasjerer som velger å stå når det er ledige seter. Det bekymrer Bruun.

– Det er uheldig at passasjerer velger å stå i midtgangen, fremfor å bruke sitteplassene. Det er tryggere å sitte skulder til skulder, enn å stå slik de gjør på bildet.

LEDIGE SETER: Det var trangt om plassen på bussturen, men likevel var det flere ledige seter. Foto: Privat

Hun forteller at det er begrenset hva Ruter kan gjøre med situasjonen.

– Vi forsøker å bruke de bussene vi har på best mulig måte. Vi har ikke mange flere busser å sette inn for å øke kapasiteten.

Bruun mener det viktigste som kan gjøres er å informere.

– Det er den enkeltes ansvar å følge smittevernreglene. Vi råder passasjerer å vente til neste buss kommer hvis det er for trangt.

Svært uheldig

– Dette er ugreit, og et problem vi tar opp med Ruter, sier smittevernoverlege i Bærum kommune, Bjørg Dysthe.

En stor del av passasjerene på bussen er elever ved videregående skoler i Bærum. Fredag ble det bestemt at de videregående skolene i Bærum skulle tilbake på rødt nivå. Dysthe mener rødt nivå på skolene vil sørge for mindre sannsynlighet for at slike hendelser gjentar seg.

Samtidig mener Dysthe at Viken fylkeskommune, som eier de videregående skolene, må sørge for at dette ikke gjentar seg.

– Her må skoleeier Viken og Ruter på banen. Dette er som sagt svært uheldig.