For alle som har piggdekk på bilen, er det to frister på våren man må forholde seg til. Bor du i Nordland eller Troms og Finnmark, skal piggdekkene av til 1. mai.

For resten av landet varierer datoen. Her er nemlig regelen at piggdekkene må av senest første mandag etter andre påskedag. I år er dette mandag 12. april.

Men som så mye annet i disse korona-tider: I år er det endringer.

– Mange praktiske utfordringer

Vegvesenet utsetter nemlig fristen til å ta av piggdekk i sør. Nå er det ut april måned for hele landet.

– Vi oppfordrer likevel folk til skifte ut piggdekkene så raskt som mulig. Men vi ser mange praktiske utfordringer i disse koronatidene. Verksteder og dekkhotell kan være stengt eller har redusert kapasitet. I tillegg ønsker vi ikke å bidra til unødvendig reising, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Dekkskift-sesongen går over lenger tid enn normalt i år - etter at Statens vegvesen har gjort piggdekkfristen lik for hele landet. Foto: NTB Scanpix

Risikerer mye svevestøv

Vegvesenet ga tilsvarende korona-utsettelse i fjor vår. Sverige har også innført en slik utsettelse.

- Dette har likevel vært en vanskelig vurdering. Det er uheldig å ha kjøretøy med piggdekk på veien lenger enn nødvendig. Kombinasjonen av piggdekk, tørre veier, varmt vær og god kjørefart gir mye svevestøv. Vi ber om at de som har mulighet til å skifte så raskt som mulig gjør det for å minske andre miljøulemper og ikke vente så lenge som mulig, sier Lutnæs.

Fortsatt lov etter fristen

Blir du stoppet med piggdekk på bilen etter fristen, vil det i utgangspunktet bety gebyr.

Men her er det viktig å understreke at tilstrekkelig veigrep veier tyngre enn fristene.

Hvis du skal på fjellet eller til et sted hvor forholdene gjør det nødvendig, er det fortsatt lov å kjøre med piggdekk, også etter fristen. Denne vurderingen må føreren selv ta.

