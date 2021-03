Helsearbeider som ble innlagt etter AstraZeneca-vaksine er død

Norge satte AstraZeneca-vaksineringen på vent torsdag. Det skjedde etter meldinger fra Danmark og andre land om mulige bivirkninger i form av blodpropp.

På en pressekonferanse mandag ettermiddag opplyste Madsen om at en helsearbeider som ble lagt inn ved Rikshospitalet etter blodpropp nå er død. Det skal nå undersøkes om dødsfallet hadde sammenheng med AstraZeneca-vaksinen.

– Lørdag opplyste Statens Legemiddelverk og FHI at tre personer som er vaksinert er var innlagt på Rikshospitalet på grunn av alvorlige tilfeller av blodpropp. Rikshospitalet har opplyst at en av dem er død, sier Madsen.

– Legemiddelverket presiserer at det dreier seg om et sjelden sykdomsbilde. De har en svært uvanlig kombinasjon av med lavt antall blodplater, blodpropper i små og store kar, samt blødninger. Noen tilfeller med lignende sykdomsbilde er blitt rapportert i flere andre europeiske land, fortsetter han.

Den avdøde kvinnen er under 50 år, ansatt ved sykehuset på Lillehammer, og var frisk fra før, opplyser Rikshospitalet.

– Dessverre hadde hun en så stor hendelse i hjernen, så livet sto ikke til å redde. Hun døde i går. Det er en frisk pasient fra før. Hun fikk all intensivbehandling vi kunne gi på Rikshospitalet, sa overlege Trine Kåsine ved Oslo universitetssykehus.

Seksjonsleder Trine Kåsine ved Rikshospitalet. Foto: Stian Lysberg Solum

Kvinnen ble vaksinert uken før hun ble innlagt på et lokalt sykehus. Senere ble hun overført til Rikshospitalet.

Legemiddelverket undersøker om det er sammenheng mellom vaksinene og blodpropp-tilfellene.

– De tre alvorlige tilfellene med blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater som er sett etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen er så langt ikke sett etter vaksinasjon med de andre vaksinene, sier Madsen.

Samtaler denne uken

Så langt er over 120.000 nordmenn vaksinert med AstraZeneca. Madsen sier det er er liten risiko for å få alvorlig bivirkninger dersom det har gått 14 dager siden vaksineringen.

Legemiddelverket har de siste dagene mottatt om lag 1000 nye meldinger om bivirkninger, men de fleste av disse er av det milde slaget.

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) går nå gjennom lignende bivirkningsmeldinger i Europa for å se om disse tilfellene kan ha en sammenheng med vaksinasjon.

– Det skal være møter på europeisk nivå i løpet av denne uken. Vi får får se hva diskusjonene munner ut i. Det å pause vaksinasjonen er en nasjonal beslutning, forteller Madsen.

Dersom forholdet mellom nytte og risiko knyttet til AstraZeneca-vaksinen endrer seg, vil man måtte revurdere bruken, sier Madsen.

Kritisk til vaksineprodusentens utsagn

Vaksineprodusenten uttalte lørdag at analyser av koronavaksinen deres ikke har vist tegn til økt risiko for blodpropp eller reduksjon av blodplater.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket har kritisert uttalelsene.

– AstraZeneca har ikke grunnlag for å hevde at disse tilfellene ikke har noe med vaksinen å gjøre, sa Madsen til NTB søndag.

Helsearbeidere innlagt

Tre helsearbeidere ble lørdag innlagt på Rikshospitalet på grunn av komplikasjoner knyttet til blodpropp som er oppstått etter at de har fått AstraZeneca-vaksine. Søndag ble tilstanden deres fortsatt betegnet som svært alvorlig. Mandag bekreftet Madsen at en av de tre har mistet livet. De tre helsearbeiderne hadde fått én dose.

– Rikshospitalet vurderer om det finnes noen likehetstrekk mellom de tre pasientene, som kan si noe om årsaken til at de har fått et så spesielt sykdomsforløp. Vi vil også undersøke om det kan være sammenheng med lignende tilfeller i andre land, sier Madsen.

Sjeldent sykdomsbilde

Pål Andre Holme, overlege ved avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet, forteller at de to helsearbeiderne som fremdeles er innlagt betegnes som stabile. De responderer på behandling.

Holme forteller at kliniske bildet hos disse pasientene er sjeldent.

– Blodpropp er ikke så sjeldent, men kombinasjonen med at de isolert sett har lave blodplater i tillegg, og ikke noen andre blodlevringsforstyrrelser, det er et sjeldent bilde, sier han.

Overlege Pål Andre Holme. Foto: Sveinung Kyte

Holme sier at tilstanden likevel er mulig å behandle. Han ber folk med symptomer som sterk hodepine, smerter og tilløp til blåmerker om å la seg undersøke av lege.

Fredag døde en kvinne i 30-årene etter akutt sykdom på Tynset, ti dager etter at hun ble vaksinert med koronavaksinen fra AstraZeneca. Det er foreløpig uvisst om det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet.