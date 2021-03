Det er stille før stormen rundt hos landets Ford-forhandlere akkurat nå. Flere tusen kunder har bestilt deres nye elbil, Mustang Mach-E.

Opprinnelig var planen at de første kundeleveringene skulle komme før jul. Så ble det utsatt til før påske. Og nå er det klart at det kommer til å drøye enda litt til, før noe særlig volum av biler kommer.

Problemstillingen er ikke ukjent for elbiler, men for kjøperne er det naturligvis kjedelig (akkurat som det er kjedelig for både importør og forhandlere også).

Da de første eksemplarene kom til landet før jul, fikk vi i Broom teste det som etter alt å dømme blir volummodellen: Med største batteripakke og 4x4. Den har en offisiell rekkevidde på 540 kilometer. Men hvis du er ute etter mest mulig rekkevidde, finnes det en utgave som går enda lenger. Velger du Mustang Mach-E Long Range med bakhjulsdrift, er rekkevidden nemlig på hele 610 kilometer. Nå har vi fått sett nærmere på den.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den altså med bakhulsdrift. Du finner en mer grundig test av Mustang Mach-E med AWD her:

Foreløpig har det bare kommet en håndfull eksemplarer av Ford Mustang Mach-E til Norge. Men snart blir det flere.

Hva er nytt:

Long Range RWD er modellnavnet. Det er ikke bare rekkevidden som skiller den fra utgaven med firehjulstrekk. Nei, her er det også mye penger å spare. Med 4x4 får du Mustang Mach-E Long Range fra 544.000 kroner. Bakhjulsdrift gjør at prisen går ned til 463.400 kroner.

Vi nordmenn er vanligvis ikke veldig positivt innstilt til SUV-er uten firehjulstrekk. Mange er nok også litt ekstra skeptisk til bakhjulsdrift på biler som dette. Men dette er nå aktuelt på flere elbiler, i tillegg til Mustang starter både VW ID.4 og Skoda Enyaq med bakhjulsdrift, før utgaver med drift på alle fire etter hvert kommer.

Fordelene er åpenbare. Bilene blir rimeligere å produsere, de blir lettere og de får lengre rekkevidde. I mange store markeder er 4x4-andelen mye lavere enn i Norge. Der vil nok mange tenke at bakhjulsdrift er det smarteste valget.

Batteripakken her er på 99 kWt. Vi må understreke at bilene som så langt er i Norge er førserie-eksemplarer. Det betyr at både rekkevidde og ladehastighet må tas med en klype salt. Det er også ventet at Ford vil komme med software-oppdateringer som vil påvirke dette, etter hvert som de får biler ut på veiene og skaffer seg erfaring fra reell bruk.

Denne skal gå lengst av alle ladbare hybrider

Høyt panser og fallende taklinje, ingen tvil om at dette er en sporty SUV.

Hvordan fungerer det?

Vi har hatt med oss bilen i en testløype på drøyt ti mil, med start og stopp samme sted. Det meste av strekningen er 70- og 80-sone, ispedd litt 100-sone og 50-/60-soner. Utetemperatur: Fra null til minus to grader og kald bil ved oppstart. Inne i bilen etter hvert 20 grader. Kjørestilen er pen, vi holder fartsgrensene hele tiden.

Her ender forbruket på 22 kWt/100 km. Det tilsvarer en total rekkevidde på rundt 450 kilometer under disse forholdene.

Dette samstemmer ganske godt med det andre har kommet frem til i sine tester. Her må vi trekke frem NAFs Motor som har testet Mustang Mach-E AWD og RWD, direkte mot hverandre. I 10 minusgrader, kom de til at forskjellen i rekkevidde mellom de to bare var på 2,2 prosent. Etter testrunden estimerte Motor rekkevidden til 348 kilometer med firehjulstrekk og 356 kilometer med bakhjulsdrift. Altså betydelig mindre differanse enn de offisielle tallene tilsier.

Her må vi igjen minne om at dette er før-produksjonsbiler. Vi kan ikke uten videre fastslå at dette er direkte overførbart til bilene som etter hvert skal komme til Norge.

Til sammenligning har vi også kjørt VW ID.4 med bakhjulsdrift gjennom nøyaktig samme løype, og under nesten helt like forhold. Her endte vi på et forbruk på 18,1 kWt/100 kilometer. Altså en ganske betydelig forskjell.

Hva så med Fords egne tall? Jo, de oppgir et forbruk for bakhjulsdrift-utgaven som ligger på 16,5 kWt/100 km. For AWD er det samme tallet 18,7 kWt/100 km.

Motoreffekten går ned fra 351 hk i AWD-utgaven, til 294 hestekrefter i RWD. Det merkes, selv om bilen absolutt ikke er noen sinke. Dreiemomentet er på henholdsvis 580 og 430 Nm. 0-100 km/t går på 6,2 sekunder i testbilen, mens utgaven med 4x4 feier unna dette på 5,1 sekunder.

Uten 4x4 går vekten på bilen for øvrig ned fra 2.218 til 2.111 kilo. Vi snakker altså en betydelig vektnedgang. Begge disse kan trekke henger på 750 kilo – og ingen av dem kan ha last på taket. Det siste er nok et betydelig savn for endel norske kunder, selv om importøren tilbyr innvendig skiluke.

Bagasjerommet er det samme. 400 liter bak og 100 liter i den praktiske frunken foran.

Plutselig var det vinter igjen...

Siste dag før vi skal levere bilen tilbake, gjør vinteren et aldri så lite comeback, med kraftig snøfall. Det gir oss muligheten til å finne ut litt mer om hvordan bakhjulsdriften fungerer på skikkelig vinterføre.

Ikke overraskende er det betydelig forskjell fra AWD-utgaven her. Du merker at bakenden gjerne vil logre. Noen vil sikkert føle det som litt utrygt, mens andre mener det er akkurat slik det skal være å kjøre bil.

Antiskrens-lampen kommer kjapt på. Det er mye elektronikk som hjelper til her. Lavt tyngdepunkt og veldig god vektbalanse er også positivt. Men du skal være litt ekstra bevisst på hvordan du bruker gassen, og hvordan du går inn i svingene. Ellers skal det ikke veldig mye til før du mister grepet på drøye to tonn elbil.

Bakkestart-egenskapene imponerer. På ganske polert snøunderlag, skal det virkelig være bratt før bilen ikke klarer å ta løs. Igjen er elektronikken der og bidrar godt. I tillegg har det naturligvis også mye å si at Mustangen står på splitter nye og gode vinterdekk. Når dekkene begynner å bli halvslitte, kan det nok oppleves litt annerledes.

Som du skjønner: Det går ikke an å gi noen fasit på hvor viktig 4x4 på denne bilen egentlig er. Det kommer helt an på personlige preferanser, også hva du bruker bilen til – og hvor. Har du hytte øverst og innerst i en dårlig brøytet fjellvei, er det naturligvis mye viktigere enn om du bor i et lite kupert område med mild vintre og stort sett holder deg der. For de fleste av oss vil kjørestilen uansett være det viktigste, det er veldig sjelden vi virkelig MÅ ha firehjulstrekk. Men for mange er den ekstra tryggheten viktig.

Peder takker Teslaen for at han er i live

På dette underlaget merkes det godt at bilen har bakhjulsdrift. Men MÅ du egentlig ha 4x4? For mange tror vi svaret på det er nei.

Bilen for deg hvis?

Du har lyst på Mustang Mach-E, men synes 80.000 kroner ekstra for å få firehjulstrekk og litt sprekere bil er for mye penger.

Ikke bilen for deg hvis?

Du mener 4x4 er viktig på en bil som dette.

Ford har gått for en stor skjem på midten, herfra styres det aller meste. Funksjonaliteten krever litt tilvenning.

Baklyktene er blant designelementene som bygger bro til den fossile Mustangen.

FORD MUSTANG MACH-E LONG RANGE RWD Motor og ytelser: Motor: Elektrisk Effekt: 294 hk / 430 Nm Batteripakke: 99 kWt 0-100 km/t: 6,2 sekunder Toppfart: 180 km/t Forbruk (WLTP): 16,6 kWt/100 km Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 471/188/162 cm Bagasjerom: 400 + 100 / 1420 liter Vekt: 2.111 kilo Tilhengervekt: 750 kilo Taklast: Ikke tillatt Bakkeklaring: 14,5 cm Rekkevidde, batteri og forbruk: Målt forbruk i Brooms testløype* : 22 kWt/100 km Oppgitt ladehastighet og ombordlader: 150 kW / 11 kW Batteristørrelse: Netto 99 kWt, brutto: 88 kWt * = Vi kjører alle testbilene i egen testløype som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster. Pris: Fra: 463.400 kroner



