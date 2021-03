Hodeløst nachspiel

Hva er verst? Å dumme seg ut og bryte en koronaregel eller to, eller å gjemme seg unna hvis du blir avslørt. Helt åpenbart det siste.

Det er ikke lett å være ordfører i Bodø eller foreldre til tenåringer som lengter etter å leve slik som tenåringer skal leve. De voldsomme utbruddene av mutert virus gjør livet svært vanskelig for svært mange på det som forhåpentligvis er den lange oppløpssiden.

I hvert fall ikke når du har toppolitikere som tilsynelatende bryter både den ene og andre smittevernregelen. Det å samles åtte stykker til nachspiel på et hotellrom i en by med smittebonanza er hodeløst. Når det i tillegg er en gjeng bestående av topptillitsvalgte og heltidspolitikere som utgjør den ulovlige festen, går det fra vondt til verre.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

Aps mektige nestleder Bjørnar Skjærans spontane reaksjon var å sende ut en kort skriftlig beklagelse, for så å gå i dekning. Det gjør at den relativt lille skandalen raskt kan gå fra litt vondt, til mye verre. Håndteringen avgjør om den forblir liten eller om den vokser seg ut av kontroll.

Bjørnar Skjæran er ingen hvem som helst. Han er nestleder i Arbeiderpartiet, skal inn på Stortinget til høsten og kommer trolig til å bli statsråd i en eventuell rødgrønn regjering etter valget. Han er en mann som søker folkets tillit, en som ønsker å lede oss.

Det har ikke manglet på kriser i politikken de siste årene. Det famøse nachspielet i Bodø er heller ikke av de største skandalene. Så langt derifra. Det er lov å drite seg ut. Men ta det som en voksen leder, si ordentlig unnskyld og gå hele lysløypa av kameralys og journalister som vil snakke med deg.

Det er knapt grenser for hva det norske folk er villig til å tilgi, så lenge du legger deg flat og viser anger til alle som vil høre. Men da må du gjøre nettopp det, angre. Hvis du gjemmer deg, sender du et signal om at dette er en fillesak, blåst opp av mediene.

Men da sender du samtidig et signal til landets ungdommer, og andre som savner en fest med gode venner, at det ikke er så farlig med disse smittevernreglene.

Det tar seg dårlig ut for en politiker som ønsker folkets tillit. Da er du på ville veier.