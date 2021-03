TV 2s ekspertens spådom: Disse fem vrakes til OL

Christian Berge kan ha med seg 14 spillere til OL i Tokyo. Det betyr at fem fra OL-kvalifiseringen må vrakes.

Dersom reglene blir de samme som i OL i 2016, kan man kun ha 14 spillere i OL-troppen. I helgens OL-kvalifisering hadde landslagssjef Christian Berge 19 spillere. Dermed kan det være at fem fra den troppen må vrakes.

– Jeg tror ikke jeg skal ta uttak akkurat nå, men det er nok en jobb som skal gjøres. I OL er det 14 spillere, mens vi her har 19. Det er mange som er kvalifisert til å være med nedover. Vi må nok legge en sterk plan over utøvere, konstellasjoner og hvordan vi ønsker å spille som vi gjør uttaket utfra, sier Berge.

Spår følgende tropp:

TV 2s håndballekspert Bent Svele tror følgende spillere blir Berges utvalgte:

Målvakter: Kristian Sæverås, Torbjørn Bergerud.

Kantspillere: Magnus Jøndal, Kevin Gulliksen, Kristian Bjørnsen.

Bakspillere: Sander Sagosen, Magnus Fredriksen, Christian O`Sullivan, Harald Reinkind, Magnus Abelvik Rød, Gøran Johannessen.

Linjespillere: Bjarte Myrhol, Petter Øverby, Magnus Gullerud

Dermed tror Svele det blir Espen Christiansen, Alexander Blonz, Kent Robin Tønnesen, Simen Pettersen og Thomas Solstad som i så fall vrakes.

– Det er ingen tvil om at det er et tøft valg Berge må ta. Kent Robin har vært skadet lenge, hadde lite spilletid da han var i Veszprém og hadde ingen stor rolle i OL-kvaliken, begrunner Svele.

– Men det kan bli en vurdering på hvilken gruppe Norge kommer i, hvordan byttemulighetene blir og hvor ofte man kan bytte, utdyper han.

I tillegg kan mye endre seg frem mot OL, som at Tønnesen får mye mer spilletid i sin nye klubb SC Pick Szeged.

– Plutselig lager Tønnesen ti mål i Champions League, og så vet vi at han er en av de mest betrodde til Christian Berge. Slik jeg ser det er det Tønnesen og Alexander Blonz som ligger nærmest til å komme inn. Men basert på slik det står nå, og om vi skal være knallhard, tror jeg de er to av dem som ryker, forutsatt at alle er skadefrie, understreker Svele.

Tror Berge tar med seg reserver

Selv om reglene på 14 spillere står seg, tror likevel Svele at Berge reiser med flere til Japan.

– At han reiser til Tokyo med bare 14 spillere nekter jeg å tro. Det er så langt unna at du kan ikke gamble, og Berge må ha med seg reserver slik at han har spillere som kan hoppe inn om noen blir skadet, mener TV 2s håndballekspert.

Svele tror dermed Berge tar med tre-fire ekstra spillere som ikke blir skrevet inn og som må bo utenfor OL-landsbyen, slik det var i 2016.

– Jeg regner med at det vil være en form for byttevariant slik at det kan gjøres bytter underveis. Det kan også være det blir flere byttemuligheter nå på grunn av korona, spår Svele.