Skilsmissetall for 2020 overrasker – trenden kan likevel snu

Mange spådde skilsmisse-boom som følge av koronapandemien i 2020. Statistikken for koronaåret viser derimot noe helt annet.

Etter ett år med stress, usikkerhet og trange hjemmekontor var det mange som spådde en skilsmisse-boom i koronaåret 2020.

– Det var jo mange av oss som var litt skeptiske og tenkte at pandemien nok kom til å føre til en skilsmisse-boom. Slik har det ikke blitt, sier psykolog og samlivsekspert Frode Thuen.

Antall skilsmisser i fjor var nemlig lavere enn tallet for 2019.

FORVENTET: Etter ett år med usikkerhet og hjemmekontor var det mange som forventet en strøm av skilsmisser. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen Meek / NTB

Stress og usikkerhet påvirker forholdet

Thuen er for tiden aktuell med boken «Rollemonster» om mønstre som ofte tar knekken på forholdet, og triksene som kan redde det.

Han sier at stress kan påvirke forholdet og kan være en grunn til at det ble spådd flere skilsmisser i 2020.

– Når man har stress, mye påkjenninger og usikkerhet, og man ikke vet helt hvordan ting utvikler seg, så blir det en større belastning på parforholdet, sier Thuen.

Som følge av denne belastningen, mener han at man også blir en dårligere partner for hverandre. Dette ender i mange tilfeller med brudd.

– Det er klart at det har vært mange belastninger, mye stress og mye usikkerhet knyttet til pandemien, sier Thuen.

Psykolog Frode Thuen tror fortsatt statistikken kan snu som følge av pandemien. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Folk har fått bedre tid sammen

Det ble tatt ut 10.115 separasjoner i 2020, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 307 færre enn året før.

– Det er ikke godt å si hva det skyldes, men det kan ha noe å si at folk har fått bedre tid sammen, og at for noen har det vært bra faktisk, sier Thuen.

En annen årsak tror han kan være at folk har mobilisert i denne tiden, når man har kjent på en unntakstilstand eller krisetilstand.

– Da har man på en måte kjent at i en sånn unntakstilstand gjelder det å klamre seg til det som er trygt og godt, og å bli værende der man er, og ikke gjøre noen voldsomme sprang, sier Thuen.

Trenden kan fortsatt snu

Nå tror han det blir spennende å se hvordan statistikken ender til slutt.

– Svaret på det får vi jo ikke før til neste år tidligst. Og det kan være at noen av de som nå har blitt værende i parforholdet, vil kjenne på at «det var kanskje ikke det vi skulle gjøre i lengden», forklarer Thuen.

Dermed mener han det er mulig at vi får en skilsmisse-boom neste år.

– Så det skal man ikke utelukke, men foreløpig ser det hvertfall bra ut, sier Thuen.