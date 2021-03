Disse reisene selger: – Aldri vært så fleksibelt

– Vi har ikke fløyet på ett år. Det forteller Marie-Anne Zachrisson, landssjef for Ving Norge.

De første reisene går i juni, men ifølge Zachrisson sitter mange på gjerdet nå og avventer. Spørsmålene de får fra tvilende og søkende kunder er mange.

Trenger vi vaksine-pass?

– Vi hører fra veldig mange usikre reisende. Mange spør også om de selv bør være vaksinerte, og om de trenger et vaksine-pass for å reise, sier Zachrisson.

Men fra tidlig til midten av juni starter chartertrafikken fra norske flyplasser. Det er foreløpig august- og septembertrafikken som selger best på landsbasis akkurat nå. Ving starter sesongen vesentlig senere enn normalt, skriver Adresseavisen, første avgang går til Rhodos 2.juni.

– Nok en gang er det Hellas som er den åpenbare vinneren, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonsansvarlig for Apollo. Kreta og Rhodos er blant vinner-destinasjonene.

Rivera sier at de ikke flyr til «røde land» så dersom reiserådet fra norske myndigheter tilsier det vil operatøren kansellere.

HISTORISK FLEKSIBELT Å BOOKE: Flere reiseoperatører sier det samme; aldri har det vært mer fleksibelt å bestille en charterreise. Foto: NTB/Marianne Løvland

Aldri vært mer fleksibelt

– Hvis vi må kansellere vil kunden automatisk få pengene tilbake innen syv dager, ifølge Rivera. – I tillegg har vi utvidet vilkårene våre, det innebærer åpent kjøp og at man kostnadsfritt kan endre reisen flere ganger. Det har aldri vært mer fleksibelt å bestille charter enn nå!

Ving Norge påstår de har samme fleksibilitet.

– Dette er nytt av året, sier Zachrisson, vi vil utvise stor fleksibilitet.

– Så det skal være mulig å ombestemme seg om man føler seg usikker på å reise, man behøver ikke legeerklæring for å få pengene tilbake?

– Man skal kunne avbooke, og få penger tilbake, om man føler usikkerhet.

Også hos konkurrenten TUI er det så fleksible bestillingsvilkår som selskapet aldri har hatt før.

– Man kan endre avreise og reisemål, og man kan avbestille og endre reisefølge mye tettere opp til avreise enn før, bekrefter Nora Aspengren, Communications Manager. – Og kundene er garantert pengene tilbake innen to uker dersom reisen blir kansellert.

Vinteren blir «neste sommer»

Hos Apollo har mange allerede bestilt sin reise for vinteren 2021-2022.

– Dette gjelder i hovedsak reisende som har et favorittmål de liker å reise tilbake til, forteller Rivera. – Ikke overraskende er det Kanariøyene som utmerker seg, med Gran Canaria på førsteplass.

KRETA, HELLAS, SOMMERENS FAVORITT: Nok en gang topper Hellas nordmenns ønskeliste for sommerens ferie. Foto: NTB/Halvard Alvik

I et vanlig år skysser Petter Stordalen-eide Ving 400.000 nordmenn ut i verden. Nå har selskapet ikke fløyet på ett år.

Dette året kan det se ut som de som vanligvis ikke reiser på charter-turer også tar turen. Via charter.

– Behovet for trygghet blir nok en av de største reisetrendene framover, hevder Rivera hos Apollo. Selskapet har merket at nordmenn som til vanlig ikke velger den tradisjonelle pakkereisa nå går for denne reiseformen i 2021.

Hos TUI noterer de seg at vinteren selger absolutt best akkurat nå. Og operatøren har nettopp lagt til ekstra direktefly til Thailand og Mexico.

– Vinteren selger best nå, og vi ser at eksotiske reisemål går raskere unna enn Kanariøyene, hvilket er uvanlig, sier Nora Aspengren.